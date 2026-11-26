El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos y su alcance dependerá de cada empleador (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lunes 7 de diciembre no será feriado nacional: será un día no laborable con fines turísticos. Por ese motivo, el descanso no estará asegurado para todos los trabajadores del sector privado y dependerá de la decisión que adopte cada empleador. La fecha quedará unida al feriado del martes 8 y podrá conformar un fin de semana largo de hasta cuatro días.

El calendario de diciembre combina dos feriados nacionales inamovibles —el 8 y el 25— con la jornada turística del 7. La diferencia entre esas categorías incide en la obligación de trabajar y en la forma de pago de quienes deban prestar servicios. El esquema se encuadra en la Ley 27.399, que regula los feriados y días no laborables en el país.

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¿Es feriado el lunes 7 de diciembre?

El feriado del 7 de diciembre no tiene el carácter de feriado nacional. Se trata de un día no laborable con fines turísticos, dispuesto para extender el descanso previo al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el martes 8 de diciembre y sí es obligatorio en todo el territorio argentino.

En el sector privado, la actividad durante esa jornada quedará sujeta a la decisión de cada empresa. Si el empleador dispone que no haya tareas, el personal tendrá el día libre y conservará su remuneración. Sí, por el contrario, decide mantener la actividad, los trabajadores deberán cumplir su jornada habitual.

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La medida apunta a promover el turismo interno mediante la extensión de fines de semana cercanos a feriados nacionales. Para 2026 fueron fijados tres días no laborables con fines turísticos: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas permiten conectar jornadas hábiles con descansos ya previstos en el calendario oficial.

El funcionamiento de organismos públicos, bancos, compañías de seguros y comercios puede presentar modificaciones durante el día no laborable del 7 de diciembre, de acuerdo con las disposiciones de cada entidad o actividad.

Cómo quedan los fines de semana largos de diciembre

El primer descanso extendido de diciembre abarcará desde el sábado 5 hasta el martes 8. Sin embargo, habrá cuatro días consecutivos de descanso solamente para quienes no trabajen el lunes 7 por decisión de su empleador. Para el resto de los empleados privados, el feriado obligatorio será únicamente el martes 8.

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El 8 de diciembre corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María y figura entre los feriados nacionales inamovibles de la Ley 27.399. La fecha no puede trasladarse, aunque coincida con un día hábil. Además de su significado religioso, en la Argentina suele marcar el comienzo de las celebraciones navideñas, ya que muchas familias arman ese día el árbol de Navidad.

El segundo fin de semana largo llegará con Navidad, que en 2026 caerá el viernes 25 de diciembre. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, permitirá sumar tres días de descanso junto al sábado 26 y el domingo 27. A diferencia del lunes 7, ese feriado alcanza a todos los trabajadores incluidos en el régimen nacional.

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El jueves 24, víspera de Navidad, y el jueves 31, víspera de Año Nuevo, serán días hábiles ordinarios. Algunas compañías, comercios, bancos u organismos pueden establecer horarios reducidos o mecanismos especiales, pero esas modificaciones dependerán de acuerdos internos, convenios colectivos o decisiones de cada institución.

El siguiente feriado obligatorio será el viernes 1.° de enero de 2027, por Año Nuevo.

El viernes 25 de diciembre será feriado nacional inamovible por Navidad en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre día no laborable y feriado

La principal diferencia se relaciona con quién define la prestación de tareas. En un feriado nacional, como el martes 8 o el viernes 25 de diciembre, se aplican las normas del descanso dominical. Por lo tanto, quienes trabajen durante esas fechas deben percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, según establece el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

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En un día no laborable, en cambio, el empleador del sector privado determina si la actividad continúa o se suspende. Si decide que la empresa funcione el lunes 7 de diciembre, el trabajador deberá asistir y cobrará su salario ordinario, sin el adicional del 100 % que rige para los feriados nacionales. Ese criterio está contemplado en el artículo 167 de la misma ley.

Si la empresa opta por no operar, los trabajadores tendrán el día libre sin descuento salarial. No se trata de una ausencia individual ni de una licencia que deba solicitarse: la medida debe ser definida por el empleador para toda la compañía o para los sectores que determine, de acuerdo con las necesidades de su organización.

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De esta manera, el alcance del fin de semana largo de diciembre dependerá de la situación laboral de cada persona.