A casi un año de su separación con María Susini, Facundo Arana habría vuelto a abrir su corazón y comenzado a salir con una reconocida diseñadora (LAM - América)

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Marian Saud quedó en el centro de la escena mediática después de que en LAM (América) la vincularan sentimentalmente con Facundo Arana. La diseñadora, que hasta ahora era conocida principalmente dentro del mundo de la moda, comenzó a ser mencionada por su supuesto romance con el actor, en medio de las versiones sobre una posible reconciliación entre él y María Susini. Mientras crece la atención sobre su vida privada, también se conocieron detalles de su trayectoria profesional, sus raíces y el particular estilo que desarrolló al frente de su propia firma.

Saud es una empresaria y diseñadora argentina especializada en alta costura y de prêt-à-porter. Está al frente de una marca que lleva su nombre y que se dedica principalmente a la confección de vestidos a medida para novias, fiestas y eventos especiales. Según ella especifica en sus redes, sus diseños incorporan bordados hechos a mano, cristales, pedrería y combinaciones de texturas. En sus redes laborales, se presenta como CEO y diseñadora de moda de su propia firma. Allí también figura vinculada con la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y con la búsqueda de personal especializado en bordado para trabajar de manera presencial en Buenos Aires y sus alrededores.

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La diseñadora está al frente de una firma especializada en vestidos de alta costura (Instagram)

A través de las redes sociales, Saud comparte tanto su vida laboral como su rutina diaria

En lo personal, la diseñadora tiene raíces sirias y libanesas, además de una conexión con Brasil. Esa relación también aparece ligada a su recorrido profesional, ya que su marca tiene presencia tanto en Buenos Aires como en San Pablo. La combinación de esas influencias forma parte de la identidad que construyó alrededor de su trabajo, con prendas que buscan unir diferentes referencias culturales, texturas y técnicas de confección.

Saud tiene raíces sirias y libanesas, además de una conexión con Brasil

La diseñadora junto a su inseparable mascota, Río, a quien comparte con orgullo en las redes (Instagram)

Uno de los indicios que habría alertado a María Susini de la nueva relación de Facundo Arana (Captura de video)

Además de mostrar su trabajo, Saud utiliza sus redes sociales para compartir momentos de su vida personal. En Instagram cuenta con más de 300 mil seguidores y publica imágenes de sus diseños, de los eventos vinculados con su carrera y de los viajes que realiza. En su perfil aparecen destinos como Brasil, España, Estados Unidos y Nepal, lo que también refleja su costado aventurero y su interés por recorrer distintos lugares.

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Uno de los espacios más destacados de sus publicaciones está reservado para Río, su perro samoyeno de dos años. La mascota también tiene su propia cuenta en redes sociales, donde aparece junto con la diseñadora durante viajes y eventos. El animal forma parte de su vida cotidiana y se convirtió en el motivo dentro del contenido que comparte con sus seguidores. Además, su mascota fue un detalle clave para darle rienda a los rumores de romance con el actor, ya que lo fotografió junto a una de las presuntas mascotas suyas, Lhotse.

Saud comparte su lado aventurero con publicaciones sobre sus viajes por Brasil, España, Estados Unidos y Nepal

La diseñadora durante una de sus visitas a Nepal

A lo largo de su carrera, vistió a distintas figuras del espectáculo para eventos públicos y privados. Entre ellas se encuentran Nicole Neumann, Evangelina Anderson, Coty Romero, Barby Franco y Panam, quienes utilizaron prendas de su autoría en diferentes ocasiones. De esa manera, sus diseños comenzaron a ganar visibilidad en ámbitos relacionados con la televisión, las celebraciones y las apariciones públicas de distintas figuras.

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El nombre de Marian comenzó a escalar en el mundo del espectáculo este miércoles por la noche, cuando Pepe Ochoa compartió en LAM la versión de que estaría en una relación con Arana. “Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque él, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien”, aseguró Ochoa durante la emisión.

Saud quedó en el centro de la escena después de que en LAM la vincularan con Facundo Arana

Entre la moda y la pasión por los viajes, Marian comparte cada detalle ante sus más de 300 mil seguidores

La empresaria comenzó su recorrido en la moda con un local en Recoleta y luego creó sus propios diseños

En ese contexto, también señalaron que Susini habría tomado una decisión vinculada con el acceso de Arana al country donde vive junto con sus hijos. “María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. No lo quiere ver”, afirmaron en LAM.

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Según contó Ochoa, las primeras sospechas sobre la cercanía entre Arana y Saud surgieron a partir de algunas publicaciones de la diseñadora en sus redes sociales. “La pareja de Facundo empezó a subir fotos con el perro de él, fotos con su casco”, detalló el panelista. “A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, explicó Ochoa.

Mientras crecen las versiones sobre su vínculo con Arana, Marian Saud continúa al frente de su firma de moda

La diseñadora vistió a figuras como Barby Franco, Evangelina Anderson, Panam, entre otros

Sobre el supuesto intento de acercamiento entre Arana y Susini, el panelista fue contundente: “Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver, quiero volver’, y a la vez estaba saliendo con otra persona”. Luego agregó: “María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona”.

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Por el momento, ni Arana ni Saud confirmaron públicamente la relación. Mientras tanto, la diseñadora quedó bajo la mirada del mundo del espectáculo por una historia que se conoció a partir de publicaciones en redes sociales y de las versiones difundidas en televisión. Detrás de esa exposición, Saud mantiene una trayectoria propia en la moda, construida entre diseños a medida, bordados artesanales, viajes y una marca que busca consolidarse en Buenos Aires y San Pablo.