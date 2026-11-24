El sector tecnológico y la inteligencia artificial dominaron ocho de las diez mayores fortunas de Estados Unidos en el Forbes 400 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ranking Forbes 400 de 2026 consolidó a la tecnología como el sector dominante entre los diez más ricos de Estados Unidos. Ocho de los diez integrantes tienen como fuente principal de riqueza empresas del sector: semiconductores, software, comercio electrónico, redes sociales e inteligencia artificial explican la mayor parte del patrimonio neto acumulado. El único integrante ajeno al universo tecnológico es Warren Buffett, cuya riqueza proviene de décadas de inversión a través de Berkshire Hathaway.

La inteligencia artificial se perfila como el factor de mayor incidencia en el crecimiento de las fortunas del período. Entre los diez integrantes del grupo, Google es el único origen compartido por dos personas, lo que da cuenta del peso que una sola compañía puede tener en la distribución de la riqueza tecnológica.

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1. Elon Musk encabeza el Forbes 400 de 2026 con una fortuna sin precedentes

Patrimonio neto: USD 908.000 millones

Edad: 55 años

Estado: Texas

Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX

La salida a bolsa de SpaceX convirtió a Elon Musk brevemente en el primer trillonario de la historia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Elon Musk acumula el mayor patrimonio neto del ranking. El 12 de junio de 2026, la salida a bolsa de SpaceX —que inició su primera jornada de cotización con una valoración cercana a los 2 billones de dólares— lo convirtió brevemente en el primer trillonario de la historia. Posee alrededor del 38% de SpaceX y cerca del 11% de Tesla, que dirige como director ejecutivo desde 2008. Su universo empresarial incluye también xAI, Neuralink y The Boring Company.

2. Jeff Bezos y Amazon: segundo entre los más ricos de Estados Unidos en el Forbes 400

Patrimonio neto: USD 378.000 millones

Edad: 62 años

Estado: Florida

Fuente de riqueza: Amazon

Jeff Bezos conservó el segundo lugar del ranking respaldado por su participación en Amazon y la empresa aeroespacial Blue Origin. (EFE/Michael Nelson/Archivo)

Jeff Bezos fundó Amazon en 1994 y cedió la dirección ejecutiva en 2021, cuando asumió el rol de presidente ejecutivo; posee el 8% de la compañía. También es propietario de Blue Origin, valuada por Forbes en USD 130.000 millones, y del diario The Washington Post.

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3. Larry Page, cofundador de Google y tercer patrimonio neto más alto de Estados Unidos en 2026

Patrimonio neto: USD 278.000 millones

Edad: 53 años

Estado: Florida

Fuente de riqueza: Google

Larry Page cofundó Google en 1998 y conserva participación de control en Alphabet, aunque dejó sus funciones ejecutivas en 2019.

Larry Page cofundó Google en 1998 junto a Sergey Brin durante sus estudios de posgrado en Stanford. Dejó la dirección ejecutiva de Alphabet en 2019, pero mantiene participación accionaria de control y un asiento en el directorio. Con Brin, desarrolló el algoritmo PageRank, que sustenta el motor de búsqueda más utilizado del mundo.

4. Michael Dell, del dormitorio universitario al cuarto lugar del ranking Forbes 400

Patrimonio neto: USD 263.000 millones

Edad: 61 años

Estado: Texas

Fuente de riqueza: Dell Technologies

Michael Dell fundó Dell Technologies a los 19 años desde su dormitorio universitario. Hoy acumula un patrimonio neto de USD 263.000 millones. REUTERS/Elizabeth Frantz

Michael Dell fundó Dell Technologies a los 19 años desde su dormitorio en la Universidad de Texas, donde llegó a facturar entre USD 50.000 y USD 80.000 por mes vendiendo computadoras. La compañía tomó su forma actual en 2016 con la fusión con el gigante de almacenamiento EMC por USD 60.000 millones.

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5. Sergey Brin, cofundador de Google y quinto en el ranking Forbes 400 de 2026

Patrimonio neto: USD 256.000 millones

Edad: 53 años

Estado: Nevada

Fuente de riqueza: Google

Sergey Brin emigró de Rusia a los seis años y cofundó Google en 1998. Con USD 256.000 millones de patrimonio neto, ocupa el quinto lugar del Forbes 400 de 2026. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Sergey Brin llegó a Estados Unidos a los seis años, cuando su familia emigró desde Rusia huyendo del antisemitismo. Cofundó Google con Page y, al igual que él, dejó sus funciones ejecutivas en Alphabet en 2019, aunque conserva participación de control en la compañía. Ha destinado más de USD 2.000 millones a la investigación sobre el Parkinson.

6. Mark Zuckerberg y Meta: el sexto lugar entre los más ricos de Estados Unidos en 2026

Patrimonio neto: USD 212.000 millones

Edad: 42 años

Estado: California

Fuente de riqueza: Facebook / Meta

Mark Zuckerberg reorientó las operaciones corporativas de Meta Platforms hacia el desarrollo de inteligencia artificial. (Reuters)

Mark Zuckerberg creó Facebook en 2004 y la llevó a bolsa en 2012; en 2021 cambió la denominación corporativa a Meta Platforms, con foco inicial en el metaverso y luego en la inteligencia artificial. Conserva cerca del 13% de las acciones de la compañía.

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7. Larry Ellison, cofundador de Oracle y séptimo más rico de Estados Unidos en 2026

Patrimonio neto: USD 204.000 millones

Edad: 82 años

Estado: Florida

Fuente de riqueza: Oracle

Oracle anuncia entre 20.000 y 30.000 despidos globales para liberar hasta USD 10.000 millones destinados a inteligencia artificial. (Reuters)

Larry Ellison cofundó Oracle sin terminar sus estudios universitarios y ejerció la dirección ejecutiva durante 37 años, hasta 2014; posee alrededor del 40% de la empresa. En septiembre de 2025, el auge de la IA impulsó la cotización de Oracle y lo convirtió en la segunda persona en superar los USD 400.000 millones de patrimonio neto.

8. Jensen Huang y Nvidia: los semiconductores para inteligencia artificial que sostienen el octavo puesto

Patrimonio neto: USD 199.000 millones

Edad: 63 años

Estado: California

Fuente de riqueza: Nvidia

El auge de los semiconductores para inteligencia artificial impulsó el valor de mercado de Nvidia por encima de los 5 billones de dólares.

Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y bajo su conducción las GPU de la compañía pasaron de dominar el mercado de videojuegos a convertirse en el insumo central de los sistemas de inteligencia artificial, con una capitalización de mercado que superó los USD 5 billones en 2025. En noviembre de 2026 renunció como director ejecutivo en medio de investigaciones internas y federales. Luego fue reincorporado al cargo semana y media después.

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9. Steve Ballmer, noveno más rico de Estados Unidos en 2026: Microsoft y los Clippers

Patrimonio neto: USD 156.000 millones

Edad: 70 años

Estado: Washington

Fuente de riqueza: Microsoft

Steve Ballmer multiplicó el valor de los Los Angeles Clippers tras retirarse como director ejecutivo de Microsoft. (Steven Bisig-Imagn Images)

Steve Ballmer dirigió Microsoft de 2000 a 2014 y al retirarse conservó el 4% de las acciones, posición que lo convierte en el mayor accionista individual de la compañía. En 2014 adquirió los Los Angeles Clippers de la NBA por USD 2.000 millones; Forbes valúa hoy la franquicia en USD 7.800 millones.

10. Warren Buffett, décimo más rico de Estados Unidos en el Forbes 400 de 2026

Patrimonio neto: USD 144.000 millones

Edad: 96 años

Estado: Nebraska

Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

Warren Buffett figuró como el único integrante ajeno a la industria tecnológica entre los diez patrimonios más altos de Estados Unidos. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

Warren Buffett es presidente emérito de Berkshire Hathaway y dejó el cargo de director ejecutivo a finales de 2025. Conocido como el “Oráculo de Omaha”, ha transferido más de USD 72.000 millones en donaciones —principalmente a la Fundación Gates— y en 2010 impulsó el Giving Pledge junto a Bill Gates, iniciativa que convoca a multimillonarios a comprometer al menos la mitad de su patrimonio a causas benéficas.

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