Una imagen captada por un dron registra la marea excepcionalmente alta que azota la costa de California (REUTERS)

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Estados Unidos enfrenta una semana de fenómenos meteorológicos severos en plena celebración de Acción de Gracias.

En California, las king tides —mareas excepcionalmente altas que se producen por la atracción gravitacional del Sol y la Luna— provocaron inundaciones en zonas costeras, anegaron calles y viviendas y causaron daños en la infraestructura.

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En Pacifica, al sur de San Francisco, el fuerte oleaje derribó parte del muelle municipal, que permanecía cerrado desde el verano por daños estructurales. En algunos sectores, las olas alcanzaron entre 6 y 9 metros, mientras las autoridades emitieron advertencias por inundaciones y condiciones peligrosas en el mar.

Las mareas extraordinarias afectaron distintos puntos de la costa californiana, con calles anegadas en comunidades de la bahía de San Francisco y evacuaciones preventivas en áreas expuestas al avance del agua. Las temperaturas inusualmente altas del océano Pacífico y la influencia de El Niño contribuyen a elevar el nivel del mar y agravar estos episodios. Los especialistas advirtieron que el riesgo podría mantenerse durante las próximas semanas, cuando se esperan nuevas mareas de gran amplitud.

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En tanto, en la costa este, Nueva York declaró el estado de emergencia ante la llegada de una tormenta de baja presión que amenaza con provocar vientos de hasta 105 km/h, lluvias intensas e inundaciones costeras.

La medida alcanza a la ciudad y a varios condados del estado, mientras más de 80 millones de personas, desde Georgia hasta Massachusetts, quedaron bajo alerta meteorológica.

Las autoridades advirtieron sobre posibles cortes de electricidad, dificultades en el tránsito y anegamientos en zonas bajas, sobre todo cuando las ráfagas más intensas coincidan con la marea alta. La tormenta también obligó a postergar hasta el sábado el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que tenía previsto celebrar este jueves su edición número 100.

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El agua provocada por las mareas altas inundó un camino adyacente al campo de fútbol americano de la escuela secundaria Tamalpais, en Mill Valley, California, Estados Unidos (AP)

El oleaje impactó contra la estructura de un muelle en la costa de Estados Unidos durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias (AP)

El agua acumulada cubre una vía pública y parte de un campo deportivo en Estados Unidos tras el paso de un frente de lluvias (AP)

Personas navegan en kayak en las calles inundadas de Mill Valley, California (REUTERS)

Un hombre "surfea" junto a una parada de autobús en Mill Valley, California (REUTERS)

Las autoridades de California advirtieron acerca de nuevas crecidas en las próximas semanas (REUTERS)

El oleaje en la costa de California alcanzó entre 6 y 9 metros de altura (REUTERS)

Las mareas extraordinarias afectaron distintos puntos de la costa californiana (REUTERS)

La combinación de las mareas astronómicas con los efectos de El Niño y una tormenta elevó el nivel del océano Pacífico (REUTERS)

Un grupo observa las enormes olas rompiendo contra un muro de contención en la costa de California (REUTERS)

Hubo calles anegadas en comunidades de la bahía de San Francisco y evacuaciones preventivas a lo largo de la costa (REUTERS)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por oleaje extremo en la costa de California (REUTERS)

Una persona pedalea por un camino anegado en el marco del temporal registrado durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. (AP)

Por primera vez en sus 100 años de historia, el desfile de Acción de Gracias de Macy’s no se realizará un día jueves, como marca la tradición (REUTERS)

Técnicos desinflan un globo con la forma de los personajes de Peanuts Snoopy y Emilio, tras el anuncio de que el centésimo desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's se trasladó al sábado 28 de noviembre (REUTERS)

Las ráfagas de viento previstas para Nueva York podrían alcanzar los 105 km/h. La intensidad del fenómeno representa un riesgo para los globos gigantes que cada año sobrevuelan Manhattan (REUTERS)

Las normas de seguridad de Nueva York prohíben elevar los globos cuando los vientos sostenidos superan los 37 km/h o las ráfagas exceden los 55 km/h. Los pronósticos para este jueves superaban ampliamente esos límites (REUTERS)

El recorrido tradicional del desfile se extiende por unos cuatro kilómetros, desde el Upper West Side de Manhattan hasta Herald Square, donde se encuentra la tienda principal de Macy’s (REUTERS)

Más de 11.000 voluntarios y participantes estaban convocados para la celebración centenaria. La reprogramación obligó a reorganizar la participación de bandas, artistas y equipos de producción (REUTERS)

La celebración de 2026 tiene previsto incorporar globos nuevos de personajes como Bluey, Hello Kitty, Joe Cool y Woodstock. También está anunciado el regreso de figuras clásicas como Bugs Bunny, Scooby-Doo y Popeye (REUTERS)

El desfile fue suspendido durante tres años consecutivos, entre 1942 y 1944, por la Segunda Guerra Mundial. El caucho y el helio utilizados para los preparativos se destinaron entonces al conflicto bélico (REUTERS)