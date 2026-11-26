Jaime Olivos

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El Senado de la Nación sesiona este jueves para dar sanción definitiva a la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, un texto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y que estaba a horas de perder estado parlamentario. En paralelo, la Cámara alta tratará una iniciativa complementaria, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, que otorga al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) facultades para bloquear de forma administrativa, en un plazo de 24 horas, plataformas de apuestas que operen sin autorización.

Aunque el tema “durmió” en el Senado durante más de 700 días, Bullrich aprovechó la llegada del papa León XIV y apareció en redes sociales empujando el tema. Luego, el debate se desarrolló en medio del plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales que concluyó sin dictamen porque el oficialismo buscaba modificaciones. Tras una hora y media de debate sin consenso, los legisladores pasaron a un cuarto intermedio donde negociaron a puertas cerradas: Bullrich y el jefe del bloque justicialista, José Mayans, acordaron votar hoy el texto original aprobado por Diputados y avanzar, por separado, con una segunda norma que incorpore los cambios reclamados por el Gobierno.

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El proyecto que hoy presentó el oficialismo y que buscará media sanción sobre tablas tiene los pedidos que Bullrich planteó en el plenario. Ahí planteó tres ejes de modificaciones que buscará incorporar en una norma paralela. “Hay una decisión de resolver un problema que tiene que ver con consumos problemáticos, la salud, que está en línea con lo que hemos votado con la ley de salud mental, que interpela a muchos”, afirmó la senadora.

La funcionaria advirtió sobre la existencia de más de 2.500 sitios virtuales que operan sin ningún control de ingreso y que, según sostuvo, “deben ser clausurados”. En ese marco, propuso incluir un artículo que permita bloquear de manera inmediata y administrativa, en un plazo de 24 horas, a los sitios de internet no autorizados que reciban una denuncia de un tercero, a través del ENACOM, con notificación inmediata al organismo encargado del registro de dominios.

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“El complemento del bloqueo va a disminuir sustancialmente el incentivo al juego mediante restricciones muy fuertes a la publicidad y al juego inmediato”, explicó Bullrich. La senadora también anunció que el Gobierno pretende eliminar el artículo que restringe la participación de dirigentes vinculados con casas de apuestas o con el sector del juego.

Legisladores participan en un plenario de comisiones del Senado de la Nación Argentina donde reciben firmas reunidas contra las apuestas virtuales.

El segundo texto, en caso de recibir el aval del Senado, deberá pasar luego a revisión de la Cámara de Diputados. El oficialismo garantizó además la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias si el debate sobre el proyecto complementario requiere más tiempo del previsto, con el objetivo de que la iniciativa quede votada antes de fin de año.

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Entre las disposiciones que integran el esquema normativo discutido en el segundo texto del Senado, se contempla en su artículo 1 que queda “prohibida, en todo medio de comunicación, la exhibición de direcciones de dominios, el ofrecimiento de contenidos y la exposición de publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea no autorizados”.

Asimismo, establece que los fondos recaudados por las sanciones administrativas se distribuyan de la siguiente manera: 20% para asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro, 20% para la jurisdicción interviniente y el 60% restante para solventar programas de prevención y rehabilitación de personas que padecen ludopatía.

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Además, establece que queda “expresamente prohibido a los operadores/licenciatarios de la explotación de juegos de azar y/o apuestas en línea aceptar, procesar o habilitar pagos, depósitos o cargas de saldo mediante el uso de cuentas de terceros, dinero en efectivo, criptoactivos no identificados y/o cualquier medio de pago cuya identidad no coincida con el usuario registrado”.