Diego Martínez dejó de ser el técnico de Huracán Foto: FOTOBAIRES Fecha 11 Torneo Clausura Liga Profesional.

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Diego Martínez dejó de ser el director técnico de Huracán luego de una reunión con el presidente de la institución, Abel Poza. El club de Parque Patricios informó que ambas partes acordaron interrumpir el vínculo, después de la eliminación ante Instituto en los octavos de final del Torneo Clausura.

“Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos”, expresó el Globo en el comunicado difundido en sus redes sociales. El texto confirmó que la decisión se tomó “de común acuerdo” entre el mandatario y el entrenador. En las últimas horas su nombre comenzó a sonar con fuerza para tomar las riendas de Tigre, club en el que estuvo entre 2021 y 2023.

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La salida cierra el segundo ciclo de Martínez al frente de Huracán. El equipo venía de caer 2-1 ante Instituto en Córdoba, resultado que puso fin a su participación en el Clausura. En el Torneo Apertura, en cambio, había alcanzado los cuartos de final después de eliminar a Boca Juniors en la Bombonera, aunque luego perdió frente a Argentinos Juniors.

El ciclo de Martínez finalizó sin clasificación a las copas internacionales de 2027. Huracán terminó 15° en la Tabla Anual y quedó fuera de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. En la Copa Argentina, el conjunto de Parque Patricios fue eliminado en los 16avos de final por Barracas Central, que se impuso 1-0.

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El comunicado de Huracán tras la salida de Diego Martínez

La institución no informó quién dirigirá al plantel de manera interina ni comunicó plazos para definir al reemplazante. Con la temporada concluida, la dirigencia deberá resolver la continuidad de parte del plantel y el nombre del entrenador que encabezará la preparación para 2027.

Diego Martínez había regresado a Huracán para iniciar una segunda experiencia en el banco de suplentes. En total dirigió 37 partidos oficiales en esta etapa, con 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Ese registro arrojó una efectividad del 45,05%. Su primer ciclo en el club había transcurrido entre julio y diciembre de 2023. En aquel período, condujo al equipo en 23 encuentros, con 12 triunfos, tres igualdades y ocho caídas. También logró el objetivo de mantener a Huracán en Primera División y clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

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El recorrido de este año combinó resultados relevantes con tropiezos que condicionaron la campaña. Huracán se impuso en los dos clásicos frente a San Lorenzo y también venció a Boca, River Plate y Racing. Esas victorias no alcanzaron para sostener una regularidad en el torneo local ni para asegurar una plaza internacional.

La partida de Diego Martínez se inscribió en una temporada con numerosos cambios de entrenadores en la Primera División del fútbol argentino. Con su salida, el número de entrenadores que dejaron su cargo se elevó a 32 en lo que va del 2026.

Martínez había sido uno de los pocos entrenadores que mantenían su puesto desde el inicio del año. Vale recordar que Pedro Troglio dejó Banfield días antes de la salida del técnico de Huracán, mientras que Julio César Falcioni había concluido su ciclo en Atlético Tucumán.

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TODOS LOS TÉCNICOS QUE FUERON DESPEDIDOS EN LA TEMPORADA 2026 DE LA PRIMERA DIVISIÓN

Daniel Oldrá - Instituto Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s Hugo Colace - Atlético Tucumán Marcelo Gallardo - River Plate Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto Damián Ayude - San Lorenzo Guillermo Farré - Aldosivi Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza Gustavo Benítez - Deportivo Riestra Fernando Zaniratto - Gimnasia de La Plata Mariano Soso - Defensa y Justicia Carlos Tevez - Talleres de Córdoba Gustavo Costas - Racing Club Claudio Úbeda - Boca Juniors Ruben Darío Insua - Barracas Central Lucas Pusineri - Central Córdoba de Santiago del Estero Gustavo Álvarez - San Lorenzo Walter Zunino - Platense Gustavo Quinteros - Independiente Eduardo Coudet - River Plate Israel Damonte - Aldosivi Jorge Sampaoli - Talleres Néstor Gorosito - San Lorenzo Juan Pablo Vojvoda - Racing Club Diego Dabove - Tigre Guillermo Duró - Deportivo Riestra Rubén Darío Forestello - Estudiantes de Río Cuarto Sebastián Domínguez - Central Córdoba de Santiago del Estero Julio César Falcioni - Atlético Tucumán Pedro Troglio - Banifled Diego Martínez - Huracán