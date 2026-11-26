El presidente Javier Milei junto a su par paraguayo Pedro Alliana, durante la ceremonia de bienvenida en Asunción (Foto: REUTERS/Cesar Olmedo)

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En un contexto enrarecido por la volatilidad de los mercados y mientras el ala política del Gobierno busca con preocupación voluntades para aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral para suspender la PASO en el Senado, Javier Milei hizo honor a su habitual distancia y declarado desinterés en las negociaciones políticas y se encontraba esta mañana en la capital de Paraguay.

El viaje se anunció con poca antelación, ayer, aunque en la Casa Rosada aseguraron que lo tenía planeado desde la semana pasada. No estaba en agenda y en el Gobierno no dieron detalles sobre cuándo se gestó. El objetivo era que Milei se encontrara por primera vez con el nuevo jefe de Estado de Paraguay, Pedro Alliana, que asumió hace poco más de 20 días en lugar de su destituido aliado, Santiago Peña, envuelto en escándalo de corrupción.

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“El presidente Javier Milei arribó a Asunción, Paraguay, donde realizó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez”, informó la presidencia pasadas las 11. Luego se difundió una imagen con Alliana, ex vice de Peña, eyectado noviembre.

Milei no se abstenía, sin embargo, de tuitear contra periodistas “sicarios”

Por este viaje Milei suspendió ayer su participación en un foro de economía que organizaba una fundación cercana, el Club de la Libertad, a la cual había confirmado presencia y discurso de cierre hace más de un mes. En su lugar envió a Luis Caputo, que durante la jornada había salido en tres medios distintos a argumentar por qué el Gobierno decide sostener el programa económico intacto a pesar de las señales de alerta.

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En paralelo a la visita a Asunción, este mediodía el Gobierno se encontraba próximo a conseguir el quórum para la sesión por el Presupuesto y la reforma del Banco Central en la Cámara de Diputados, dos proyectos clave para el oficialismo, donde se juega la capacidad de maniobra fiscal para el año que viene. Milei tenía especial interés en aprobar la segunda iniciativa, en cuya letra trabajó personalmente junto a Luis Caputo y Santiago Bausili.

Milei tampoco estará en el país hoy para el debate más importante para el Gobierno este año, en el Senado, sobre la reforma política y la suspensión de la PASO. De esa discusión, donde buscan la media sanción, depende prácticamente la reelección de Milei el año que viene, aseguran en Casa Rosada. Pero también la imagen de fortaleza o debilidad del oficialismo en medio de la corrida del dólar y fuerte suba del riesgo país, tras el ingreso, anteayer, a un escenario de recesión técnica.

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El primer mandatario viajó hacia Paraguay anoche y volverá recién mañana temprano, cuando los debates estén terminados. En Balcarce 50 dijeron que seguía de cerca las negociaciones que monitorea y a veces protagoniza Karina Milei junto a los Menem y Diego Santilli, en Diputados, y con Patricia Bullrich en el Senado.

No es la primera vez que el Presidente se ausenta del país en medio de un debate clave como el de hoy. En febrero de 2024 estaba en Israel cuando la Ley Bases volvió a comisión en Diputados, y desde allí aseguró que había dado la orden de levantarla. El 4 de septiembre de 2025, con Milei en Los Ángeles, el Senado revirtió el veto a la emergencia en discapacidad. En agosto de este año, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras horas antes de que el jefe de Estado partiera hacia Ecuador, y el Senado trató el resto del proyecto de Propiedad Privada durante su ausencia.

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A mediados de octubre, mientras se encontraba en Estados Unidos, la oposición no consiguió quórum en Diputados para intentar rechazar el DNU 70. Y a fines de ese mes, con Milei en España, la Cámara baja aprobó con cambios el proyecto de Propiedad Privada y dio media sanción a una nueva ley de Discapacidad. La excepción fue junio de 2024, cuando demoró su salida a Italia para que Victoria Villarruel siguiera al frente del Senado y pudiera desempatar la votación de la Ley Bases.

Milei volverá al país mañana por la mañana y no tiene previstas otras actividades.