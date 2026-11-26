Una carta manuscrita de Sebastián Marset solicita una resolución procesal a un juez de distrito de Estados Unidos junto a una fotografía del remitente.

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Acusado de conspirar para traficar cocaína, de lavado de activos y de narcoterrorismo en Estados Unidos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset escribió una carta al juez de su caso, Rossie Alston Jr., en la que acusó de “mentiras” a agentes federales estadounidenses y pidió una rápida resolución de su caso.

El narcotraficante le envió al magistrado un texto manuscrito de dos páginas, en inglés y fechado el 13 de noviembre, que fue publicado por el semanario uruguayo Búsqueda.

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Esa fecha no fue casual: fue el día en el que se cumplieron ocho meses de su detención en marzo en Santa Cruz de la Sierra.

Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su custodia policial en un ambiente con poca iluminación.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que la policía boliviana me secuestró en mi casa, en el marco de un plan de la DEA para traerme a los Estados Unidos. Mañana se cumplen ocho meses desde que llegué aquí, porque el mismo día que me secuestraron me llevaron a Perú y luego hasta ahí, y llegué al día siguiente”, redactó Marset.

El acusado destacó el trabajo de sus nuevos abogados –el que definió como “excelente y profesional”– para defenderlo de la “creatividad” de los fiscales estadounidenses.

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“Lo digo así porque el propio gobierno usó esas palabras. Dijeron que son creativos para construir casos. Ese intento de creatividad se nota en toda la acusación, y más aún en sus propios escritos. Escrito tras escrito cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otras vez”, continúa en su relato.

Carta de Marset, parte 1

Carta de Marset, parte 2

Marset también expresó la preocupación de su familia por la resolución del caso.

“Sinceramente, todo esto es muy injusto. No debo nada a los Estados Unidos. Llevo ocho meses aquí y todavía no entiendo qué hago aquí. Anhelamos una resolución”, continuó.

En su carta, Marset utiliza algunas referencias bíblicas para criticar a los fiscales. Una de las citas corresponde al Evangelio de San Juan: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

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“Dios derribará las manos y las lenguas de esos testigos falsos que las levantas para jurar y luego mienten” y que “ocupar un cargo de autoridad para violar las mismas leyes y normas que intentan imponer a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otro”, escribió.

Las acusaciones a Marset y el reclamo de su defensa

El fiscal Anthony T. Aminoff pidió semanas atrás autorización para presentar pruebas de “otros delitos” cometidos por Marset. En un escrito presentado ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, señaló que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada” y que mataba a quienes se le oponían o colaboraban con las autoridades.

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En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X

“Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ –dinero o balas– con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”, dice el escrito.

Aminoff adelantó que el gobierno presentará “pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela”, según el escrito consignado por el medio uruguayo.

Los abogados de Marset, Sandi Rhee y Robert Feitel, buscan impedir que los fiscales acusen al uruguayo de pagar coimas durante el juicio, informó Búsqueda. Para ellos, la redacción de la fiscalía fue hecha “con fórmulas genéricas y exageradas”.

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Uruguayo Sebastián Marset (2.º por la derecha) tras su detención por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. (SENAD) / AFP)

La defensa del uruguayo señala que la acusación se apoya en testimonios aparentemente no corroborados sobre supuestos sobornos que Marset habría pagado a policías extranjeros para facilitar el narcotráfico.

“El tribunal no debería permitir la presentación de las pruebas relativas a ‘otros delitos’ señaladas por la fiscalía o, como mínimo, debería exigir un resumen más detallado y conceder a la defensa una oportunidad adicional para responder”, concluye el escrito.