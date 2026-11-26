A más de un mes del anuncio de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, la hija del músico, India, se refirió a cómo se encuentra su familia y cuál es su vínculo actual con la modelo (Desayuno Americano - América)

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La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi todavía genera repercusiones. A un mes y medio de que la modelo comunicara el final de la relación apenas 27 días después de que ambos pasaran por el Registro Civil, India Ortega volvió a hablar sobre la situación familiar. La hija del músico y Ana Paula Dutil fue abordada por un notero de Desayuno Americano (América) y se refirió al estado de su padre, a la exposición de la ruptura y al lugar que ocupa su madre dentro de la familia.

En medio de las versiones y de las declaraciones que surgieron después del anuncio, India contó cómo atraviesa Emanuel este período. “Está más tranquilo. Obviamente, está como puede estar, pero está bien, cada día va mejorando”, explicó. También fue consultada sobre la relación entre los integrantes de la familia después de la ruptura. “Entre nuestra familia está todo más que bien”, afirmó.

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Uno de los temas que abordó durante la entrevista fue la decisión de hacer pública la separación. Prandi había expresado su malestar con quienes opinaron sobre el final de su matrimonio y cuestionó la intervención de personas ajenas a la pareja. “No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine”, sostuvo, en alusión a los dichos de la modelo. “Es un tema pasado. Ellos ya lo estarán resolviendo en privado, la verdad que no sé”, agregó.

Prandi y Ortega se separaron a 27 días de haber contraído matrimonio en el Registro Civil (RSFotos)

Sin embargo, India sí identificó el anuncio de la separación como el punto de partida de las repercusiones que se generaron después. “Yo creo que eso fue lo que comenzó todo. Para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público como pasó”, expresó.

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La hija de Ortega también fue consultada sobre si había vuelto a tener contacto con Prandi. “No, quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas. No me parece que yo me tenga que meter”, afirmó.

En otro tramo de la charla, India habló sobre Ana Paula y el lugar que la exmodelo conserva dentro de la familia. “Mi mamá estuvo en nuestra familia mucho tiempo y lo sigue estando”, señaló y remarcó el vínculo que mantiene con sus primos. Luego fue todavía más contundente: “Sea quien sea la pareja de mi papá, mi mamá no va a dejar de ser nuestra familia”.

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“Sea quien sea la pareja de mi papá, mi mamá no va a dejar de ser nuestra familia”, aseguró India sobre el lugar que ocupa Dutil entre los Ortega

Cabe recordar que, en octubre pasado, India se refirió al difícil momento que atravesaba su mamá ante la separación de su padre y la modelo. En ese entonces, en el mismo ciclo de América, salió en su defensa ya que aseguraban que ella había tenido protagonismo en la ruptura. “Mi mamá no tiene nada que ver con nada de lo que se está diciendo”, había asegurado entonces. “Sí, mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre para el papá de sus hijos. Me parece que es lo mejor que puede hacer”, sostuvo en referencia a las versiones que afirmaban que le había presentado a su supuesta amante (una cantante que grabó en su estudio).

“Mi mamá ya soltó hace años, él también. Ella no quiere volver, nadie quiere que vuelvan”, afirmó. “Yo le pedí a mi papá de rodillas un día: ‘Por favor, sepárense porque ya está’”, relató.

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India Ortega brindó una entrevista televisiva en la que abordó la separación de su padre, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi. Durante el diálogo, se refirió a la situación que atraviesa su madre, Ana Paula Dutil

La exposición también tuvo consecuencias para Dutil. “Que mi mamá haya tenido que cerrar las redes sociales por cosas que le estaban llegando, me pareció muy feo”, expresó. Después confirmó que los cuestionamientos no se limitaron al ámbito virtual sino también a “cosas que le gritan en la calle”.

Con sus declaraciones, India prefirió mantenerse al margen de las decisiones de su padre y Prandi, pero no dudó en defender el lugar de Dutil dentro de la familia. Mientras el músico atraviesa una etapa de recuperación y la exposición continúa generando repercusiones, la joven dejó en claro que cada vínculo deberá encontrar su propio modo de resolverse, lejos de las redes sociales y de las opiniones externas.

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