Arturo Puig recibió el reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes

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Arturo Puig celebró el reconocimiento que recibió del Fondo Nacional de las Artes y, en diálogo con Teleshow, expresó su felicidad. “El premio para mí fue muy importante porque es un premio que da el Fondo Nacional de las Artes. Ese premio se ha dado a personas importantísimas, como Borges, en fin, a mucha gente muy importante”, comenzó diciendo.

Acto seguido, el actor expresó sus sentimientos más profundos. “Me sentí muy halagado, muy feliz y me siento muy contento de haberlo recibido. Fue una gran satisfacción a la trayectoria. Y sí, son muchos años que vengo trabajando. Empecé muy chico a trabajar en teatro, después en televisión y seguí después en el teatro. Así que ha sido un regalo inmenso, una gran caricia al alma”, concluyó visiblemente emocionado.

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Además, a través de sus redes sociales, Arturo agradeció públicamente la distinción que recibió del Fondo Nacional de las Artes (FNA) en la disciplina de Artes Escénicas. El intérprete compartió un mensaje tras ser reconocido con el Premio a la Trayectoria, una distinción que el organismo otorga a figuras de distintas áreas por su aporte a la cultura nacional.

En el posteo, Puig destacó el carácter colectivo de la ceremonia y la posibilidad de compartir el reconocimiento con otras personalidades argentinas vinculadas a diferentes expresiones artísticas. También publicó imágenes del evento, en las que dejó registro de su presencia junto a familiares, autoridades y otros homenajeados.

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Puig fue homenajeado junto a otras personalidades argentinas de distintas disciplinas artísticas

“Quiero agradecer el Premio a la Trayectoria con el que me ha honrado el Fondo Nacional de las Artes en la disciplina de Artes Escénicas junto a otras distinguidas personalidades argentinas de diferentes ramas artísticas”, expresó el actor en el comienzo de su mensaje.

La publicación menciona la cuenta oficial del organismo, @fnaargentina, y destaca el valor simbólico de una distinción destinada a reconocer recorridos profesionales consolidados. Puig, con una extensa carrera en el teatro, la televisión y el cine argentinos, fue uno de los artistas homenajeados en esta edición.

“Ha sido un regalo inmenso, una gran caricia al alma”, dijo Arturo Puig tras recibir la distinción

En su mensaje, el actor se refirió a la historia del galardón y a su relación con la promoción de diversas disciplinas. “Desde hace más de 60 años, este galardón reconoce la labor de creadores de distintas disciplinas por su aporte a la cultura nacional”, señaló.

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El Fondo Nacional de las Artes es un organismo dedicado al estímulo, la promoción y el reconocimiento de la actividad artística en Argentina. A través de becas, concursos, créditos, convocatorias y premios, la institución acompaña proyectos y trayectorias en campos como las artes escénicas, las letras, las artes visuales, la música, el cine y las artesanías, entre otras áreas.

El Premio a la Trayectoria se inscribe en esa línea de reconocimiento a artistas y referentes cuya obra se desarrolló a lo largo de los años y dejó huella en la producción cultural del país. En el caso de Puig, la distinción corresponde a las Artes Escénicas, un campo que reúne actividades vinculadas al teatro, la interpretación y otras manifestaciones realizadas ante el público.

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Arturo Puig recibió el Premio a la Trayectoria en Artes Escénicas, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes

El intérprete también puso de relieve el aspecto personal de la jornada. “Y en esta edición, junto a otros artistas y personalidades destacadas he sido homenajeado”, indicó al describir el reconocimiento recibido. Luego se refirió al entorno que lo acompañó durante el evento. “Una bella ceremonia que tuve el placer de compartir con los amigos del FNA, los otros galardonados y rodeado de mi familia”, escribió en el mismo posteo.

“Rodeado de mi familia”, el actor expresó su gratitud por el reconocimiento y difundió imágenes de una jornada compartida con autoridades, colegas y allegados

El mensaje concluyó con una invitación a conocer ese registro visual: “Lo comparto con ustedes y les dejo algunas imágenes del evento”.

El reconocimiento se suma a la trayectoria pública de Arturo Puig en la escena argentina. Su publicación convirtió el anuncio en un agradecimiento a la institución, a sus colegas distinguidos y a su círculo familiar, presentes durante la ceremonia.

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El reconocimiento distingue aportes sostenidos a la cultura argentina

“Una bella ceremonia”, escribió Arturo Puig al recordar la entrega del reconocimiento

El Fondo Nacional de las Artes entregó el Gran Premio 2026 a Eduardo Costantini, fundador del MALBA, y distinguió con los Premios Trayectoria a referentes de la cultura como Daniel Burman, Raúl Lavié, Leo Vinci y Amalia Amoedo, entre otros.

Durante la ceremonia, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán, destacaron el aporte de los premiados a la identidad cultural argentina y el rol del organismo en el financiamiento y acompañamiento de artistas. También se rindió un homenaje In Memoriam a figuras fallecidas en 2026, entre ellas Adolfo Aristarain, Antonio Grimau, Carlos Alonso, Griselda Gambaro, Julio Le Parc, Luis Puenzo, Indio Solari y Rubén Rada.

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