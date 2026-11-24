Jensen Huang retomó la conducción de Nvidia menos de dos semanas después de renunciar en medio de señalamientos sobre una presunta relación con una mujer identificada por funcionarios de inteligencia estadounidenses como agente china. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Senadores y representantes republicanos rechazaron el lunes la decisión de Nvidia de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo. La medida marcó una ruptura rápida e inusualmente contundente con el presidente Donald Trump, quien reconoció haber presionado personalmente a la junta directiva de la empresa para facilitar el regreso.

El movimiento ocurrió menos de dos semanas después de que Jensen Huang renunciara al cargo en medio de señalamientos sobre una presunta relación con una mujer que funcionarios de inteligencia estadounidenses identificaron como agente de la inteligencia china.

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Donald Trump reconoció que intervino ante la junta directiva de Nvidia para concretar el regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva. (REUTERS/Leah Millis)

La restitución generó una reacción legislativa en múltiples frentes. El senador John Curtis, republicano de Utah, cuestionó en X qué funcionarios del gobierno avalaron la decisión y sobre qué bases. Tom Cotton, senador republicano de Arkansas y presidente saliente del Comité de Inteligencia del Senado, anunció que el Congreso debe investigar el asunto y prometió impulsar legislación de control de exportaciones de chips de inteligencia artificial.

Republicanos cuestionan a Trump por la restitución de Jensen Huang en Nvidia

Trump reconoció el lunes, en una entrevista telefónica con CNBC, que habló “directa e indirectamente” con la junta directiva de Nvidia y que “cerró el acuerdo” para facilitar el regreso de Huang. Según CNN, el vicepresidente JD Vance trabajó directamente con la junta para asegurarle que la administración no creía que el ejecutivo hubiera cometido un delito ni representara un riesgo para la seguridad nacional.

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Statement on Jensen Huang's Reinstatement at NVIDIA Chairmen John Moolenaar (R-MI) of the Select Committee on China, Rick Crawford (R-AR) of the Permanent Select Committee on Intelligence, and Brian Mast (R-FL) of the Foreign Affairs Committee jointly released the following statement concerning Jensen Huang's reinstatement by NVIDIA’s board: “The NVIDIA board’s brief internal investigation and reinstatement of Jensen Huang do not erase the national security threats and questions that must be addressed. Jensen Huang and Tim Teter have confirmed they will appear for their transcribed interviews on December 1 and December 2 as previously planned. We remain committed to getting answers on the mass smuggling of NVIDIA products, their diversion for Chinese military purposes, and their key role in advancing our foremost adversary’s AI capabilities." — Select Committee on China (@ChinaSelect) November 23, 2026

Los presidentes republicanos de tres comités clave de la Cámara de Representantes —el Comité Selecto sobre China, el Comité Permanente de Inteligencia y el Comité de Asuntos Exteriores— advirtieron en una declaración conjunta que la breve investigación interna de la compañía y la reincorporación de Huang “no borran las amenazas a la seguridad nacional ni las cuestiones que deben abordarse”.

Esa intervención desató las críticas dentro del propio partido. El senador Pete Ricketts, republicano de Nebraska, publicó en X que la conducta de Huang “no justifica su reincorporación” y que la decisión no exime a Nvidia de responder por las preocupaciones de seguridad nacional y los chips sin registrar.

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Nvidia’s board says it relied on input from senior U.S. officials to conclude that bringing Jensen Huang back posed no national security risk. I have some questions. Who in our government weighed in? What did they tell the board? And on what basis did the board conclude there was no risk? Mr. Huang was right to step down when the affair came to light. Just 11 days after Nvidia announced his departure, the board brought him back while its own independent investigation was still underway. Last week, the board said it didn’t intend to reinstate him. I’d like to know what changed. — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) November 23, 2026

El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, advirtió que “el riesgo para la seguridad nacional se traslada a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a sus ciudadanos” y pidió aprobar “los controles de exportación más estrictos posibles”.

Qué reclaman los legisladores sobre los chips de Nvidia y la presunta espía china

En el centro del debate está la preocupación de que chips de inteligencia artificial fabricados por Nvidia —los más avanzados del mercado— lleguen al ejército chino y eludan las restricciones de exportación vigentes. Esos controles son regulaciones que prohíben vender tecnología sensible a países considerados adversarios estratégicos; en el caso de los chips de IA, el gobierno de Estados Unidos teme que su acceso permita a China desarrollar capacidades militares que alteren el equilibrio de poder global.

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El Departamento de Justicia investiga a la empresa Megaspeed por sospechas de desvío de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)

El caso de Huang se vincula con señalamientos sobre Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que empleaba a la presunta agente china. Según ABC News, esa firma se encuentra bajo investigación penal del Departamento de Justicia por acusaciones de haber desviado chips de Nvidia hacia China, algo que la compañía niega.

El lunes, el Departamento de Comercio incorporó a Megaspeed a la Lista de Entidades de Estados Unidos, lo que restringe su acceso a exportaciones estadounidenses. Huang no ha sido acusado formalmente de ningún delito, según las fuentes consultadas.

Las investigaciones del Congreso y las próximas citaciones a Jensen Huang

Los presidentes republicanos de los tres comités —John Moolenaar de Míchigan, Rick Crawford de Arkansas y Brian Mast de Florida— confirmaron que Huang y el abogado general de Nvidia, Tim Teter, comparecerán en entrevistas transcritas a puerta cerrada los días 1 y 2 de diciembre, según lo previsto antes de la reincorporación.

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“Seguimos comprometidos a obtener respuestas sobre el contrabando masivo de productos de Nvidia, su desvío para fines militares chinos y su papel clave en el avance de las capacidades de inteligencia artificial de nuestro principal adversario”, señalaron en X.

Nvidia alega aval del gobierno de Estados Unidos para restituir a Jensen Huang

La junta directiva de Nvidia votó de forma unánime para restituir a Huang tras quedar satisfecha con “su franqueza y su capacidad de liderazgo”, según el comunicado de la empresa. Nvidia afirmó además haber recibido “información de altos cargos del gobierno de Estados Unidos” que la llevó a concluir que la reincorporación “no supone ningún riesgo para la seguridad nacional”.

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Jensen Huang y el abogado general Tim Teter comparecerán en entrevistas a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes en diciembre. (Manuel Orbegozo/The New York Times)

Curtis preguntó públicamente quiénes fueron esos funcionarios y sobre qué base se llegó a esa conclusión, y recordó que la junta lo reincorporó apenas 11 días después de anunciar su salida, con la investigación independiente aún en curso. El fiscal general Todd Blanche declinó responder, en una entrevista con Fox News, si la administración había descartado cualquier preocupación de seguridad nacional sobre Huang antes de reincorporarlo.

Legisladores republicanos impulsan ley bipartidista para endurecer los controles de exportación de chips de IA

La controversia podría acelerar la aprobación de legislación bipartidista. Cotton impulsó la Ley de Seguridad de Chips (Chip Security Act), que propone exigir mecanismos de verificación de ubicación en los chips avanzados. “El Congreso tiene mucho que investigar y aprobaremos proyectos de ley bipartidistas para el control de las exportaciones de chips”, afirmó el senador de Arkansas.

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La junta directiva de Nvidia aprobó por unanimidad la restitución de Jensen Huang once días después del anuncio de su renuncia. (REUTERS)

El senador saliente John Cornyn, republicano de Texas, resumió las dudas pendientes: “¿El FBI le dio a Huang una sesión informativa preventiva? Si no, ¿por qué no? Si la dieron, ¿qué le dijeron sobre el riesgo?”, publicó en X.

Huang tiene previsto comparecer ante tres comités de la Cámara de Representantes en una entrevista a puerta cerrada el 1 de diciembre. El 2 de diciembre, los mismos comités recibirán a Tim Teter, abogado general de Nvidia. El Comité Bancario del Senado, presidido por el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, citó a Huang para una audiencia pública con transmisión en vivo el 3 de diciembre.

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