¿Por qué la infidelidad del CEO de Nvidia, Jensen Huang, preocupa tanto a Estados Unidos?

El FBI y el Departamento de Justicia examinan si la relación del cofundador de Nvidia con una agente del MSS chino comprometió semiconductores estratégicos y secretos de inteligencia artificial en medio de la pugna tecnológica entre Washington y Beijing. (Fuente: CNN)

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La vida privada de los líderes de Silicon Valley rara vez sacude los despachos de seguridad nacional en Washington, pero el caso de Jensen Huang marcó una excepción sin precedentes. Al frente de Nvidia, la corporación que motoriza el avance de la inteligencia artificial a nivel global, el directivo quedó en el centro de una tormenta geopolítica: el Departamento de Justicia y el FBI abrieron una investigación para determinar si su relación extramatrimonial con una presunta informante de Beijing comprometió secretos estratégicos de Estados Unidos.

El foco del expediente apunta a Alice Huang (Huang Le), exdirectiva de Megaspeed, a quien los servicios de espionaje estadounidenses identificaron como una agente reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS), según reveló una investigación de The New York Times. La trama desató un desplome bursátil que evaporó USD 500.000 millones de valor de mercado de la tecnológica.

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Por qué los chips de Nvidia son un activo militar estratégico para Estados Unidos frente a China

Para entender por qué el caso trasciende el ámbito corporativo hay que comprender qué fabrica Nvidia: procesadores gráficos (GPU) capaces de ejecutar millones de operaciones de cálculo en paralelo, la tecnología que entrena los modelos de inteligencia artificial más avanzados del planeta. Según señaló la BBC en su cobertura del caso, estos chips son considerados por las autoridades estadounidenses una cuestión de seguridad nacional debido a sus posibles aplicaciones militares y al peso que tendrán en la carrera por el dominio de la IA.

El Departamento de Justicia y el FBI abrieron una investigación para determinar si la relación de Jensen Huang con una presunta informante comprometió secretos de Estados Unidos. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Por eso Washington prohíbe su exportación directa a China mediante controles comerciales estrictos: quien controle esa tecnología obtendrá una ventaja decisiva en la disputa geopolítica más determinante del siglo, tal como subrayó The Guardian al analizar las implicancias del escándalo. Con entre el 70% y el 95% del mercado mundial de aceleradores de inteligencia artificial, según estimaciones de la firma Mizuho Securities recogidas por medios especializados, Nvidia se ha convertido en un activo estratégico para Estados Unidos de peso geopolítico equivalente al de un arsenal tecnológico-militar de primer orden.

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Que su máximo dirigente haya mantenido una relación íntima con una presunta agente del régimen chino coloca a la compañía en el centro de una crisis de seguridad nacional sin precedentes en Silicon Valley, de acuerdo con la cobertura de ABC News.

Cómo Megaspeed habría desviado chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China a través de Alibaba

Las indagatorias de los organismos de seguridad revelaron un esquema corporativo diseñado para burlar los controles aduaneros norteamericanos. Según informó ABC News, los servicios de inteligencia rastrearon los desplazamientos de la ejecutiva en Singapur, Silicon Valley y Taiwán mientras consolidaba compras masivas de hardware avanzado.

La revelación de la trama de espionaje provocó una caída bursátil que redujo en 500.000 millones de dólares el valor de mercado de Nvidia.

De acuerdo con la investigación de The New York Times, la relación entre ambos se consolidó a partir de junio de 2024, cuando fueron fotografiados juntos en Taipéi durante una feria tecnológica, en el mismo período en que Megaspeed concentraba compras masivas de procesadores de Nvidia; una designación que, según el diario, habría sido facilitada por la cercanía entre ambos.

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A través de una sociedad instrumental registrada en Singapur, la ejecutiva obtuvo ese estatus y adquirió más de USD 4.000 millones en circuitos integrados avanzados. La compañía construyó centros de datos en Malasia para alquilar potencia computacional al gigante chino Alibaba, lo que abrió una vía indirecta de suministro vedada por la Casa Blanca.

La revelación de la trama de espionaje provocó una caída bursátil que redujo en 500.000 millones de dólares el valor de mercado de Nvidia.

En marzo de 2025, Alice Huang visitó la sede corporativa de Nvidia en Silicon Valley junto con otros ejecutivos; dos meses después fue fotografiada cenando con Jensen Huang en Taipéi, donde los medios taiwaneses la captaron dándole un beso en la mejilla, según documentó The New York Times. Además, la red de financiamiento de la firma registró inversiones vinculadas a filiales de ciberseguridad del China Electronics Technology Group (CETC), contratista clave del Ejército Popular de Liberación en Beijing.

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El espionaje chino contra Jensen Huang: el MSS reclutó a Alice Huang para infiltrar Nvidia

La alarma en la administración pública se intensificó tras una prolongada vigilancia electrónica sobre las comunicaciones de la empresaria. Según consignó The Guardian, el secretario de Estado, Marco Rubio, coordinó la elaboración de un memorando clasificado que alertaba que el MSS utilizó a la ejecutiva para recopilar detalles técnicos sobre los chips estadounidenses y presionar a la compañía para que cabildeara a favor de flexibilizar los controles comerciales.

Megaspeed adquirió más de 4.000 millones de dólares en circuitos integrados avanzados para alquilar potencia computacional a la firma china Alibaba desde Malasia. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Según reveló The New York Times, el director del MSS, Chen Yixin, aliado histórico de Xi Jinping y oriundo de la provincia de Zhejiang —la misma región conectada a la red empresarial de Alice Huang—, encabeza una agencia que, según estimaciones de analistas de seguridad, supera ampliamente en número de agentes a la CIA y ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para seleccionar y perfilar objetivos estratégicos.

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La agencia reclutó a la ejecutiva para acceder a Jensen Huang porque, según señaló el exanalista de contrainteligencia de la CIA Peter Mattis en declaraciones recogidas por The New York Times, “está en el punto crucial de una tecnología que moldea el mundo”. Pese a que el presidente Donald Trump fue informado sobre las advertencias de inteligencia en la primavera de 2026, meses antes de que el caso trascendiera públicamente, optó por no interferir para resguardar las operaciones de la tecnológica más valiosa del país, según informó The New York Times.

El presidente Donald Trump descartó intervenir contra la conducción de la tecnológica tras recibir las explicaciones de Jensen Huang sobre su desconocimiento de los vínculos de espionaje. (REUTERS/Aaron Schwartz)

El mandatario sostuvo que el directivo le aseguró que “no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía”, versión que respaldó ante la prensa. El gobierno de China rechazó de forma categórica las acusaciones y las calificó de calumnias carentes de sustento.

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FBI, Congreso y accionistas presionan a Nvidia por el escándalo de espionaje de Jensen Huang

Para responder al impacto institucional, la junta corporativa contrató al bufete legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para liderar una auditoría independiente sobre la posible exposición de secretos de inteligencia artificial y seguridad nacional, según informó la BBC. La indagatoria quedó a cargo de Joon Kim, exfiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y especialista en fraude financiero y seguridad corporativa.

Aunque el directorio afirmó que “no tiene motivos para creer” que existan filtraciones de secretos industriales o de defensa, el frente judicial se amplió con una demanda colectiva de inversores presentada en California.

Tres comités de la Cámara de Representantes citaron a Jensen Huang a una audiencia reservada bajo advertencia de emitir una orden vinculante. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

Según reveló Bloomberg, el asesor legal de Nvidia, Tim Teter, contactó al subsecretario del Departamento de Comercio, Jeffrey Kessler, para preguntar por la detención temporal de Alice Huang en Singapur. Los investigadores del Bureau of Industry and Security (BIS) que recibieron esa comunicación la rechazaron y la elevaron internamente; Kessler les indicó que continuaran manejando el caso estrictamente conforme a las normas oficiales.

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Poco después, el expediente fue transferido al Departamento de Justicia ante el temor de que la pesquisa pudiera verse comprometida. Tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes citaron además al directivo a una audiencia reservada programada para el 18 de noviembre, bajo apercibimiento de emitir una orden vinculante si el ejecutivo elude la comparecencia, informó ABC News.

Nvidia sin plan de sucesión: por qué la dependencia de Jensen Huang preocupa a Estados Unidos

El conflicto expone la fragilidad de un modelo empresarial que depende en exceso de una sola persona. Jensen Huang comanda la firma sin un plan de sucesión formal, supervisa directamente a más de 60 subordinados y colocó a miembros de su familia en áreas técnicas clave, según señaló The New York Times. A la par, el directivo abogó públicamente por vender procesadores intermedios a Asia, bajo el argumento de que el aislamiento total fomentaría el auge de competidores locales como Huawei.

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El desenlace de este expediente judicial determinará si Estados Unidos endurece de forma definitiva las barreras aduaneras sobre la tecnología de inteligencia artificial o si refuerza la tutela estatal sobre las cúpulas corporativas que custodian la infraestructura crítica del mundo occidental.