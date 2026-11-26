Cerca de 73 millones de personas viajarán en automóvil por las carreteras de Estados Unidos durante el feriado de Acción de Gracias. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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La Asociación Estadounidense del Automóvil aconsejó comprobar el estado de las baterías, los neumáticos y los frenos antes de salir a la carretera, ante la previsión de que 72,9 millones de personas viajen en automóvil durante el feriado en Estados Unidos. La organización también anticipó demoras en varias áreas metropolitanas y recomendó elegir horarios de salida que permitan evitar los períodos de mayor circulación.

La proyección de la AAA contempla que 81,5 millones de estadounidenses recorrerán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. De ese total, cerca del 90% utilizará las carreteras para llegar a sus destinos, principalmente por reuniones familiares y actividades relacionadas con la celebración.

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Ante el incremento de los desplazamientos, la entidad difundió una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de averías durante los recorridos. Las recomendaciones incluyen inspecciones mecánicas, la preparación de un equipo de emergencia y la planificación del trayecto, especialmente en los días en que se esperan mayores demoras.

Horarios con mayor tráfico durante el Día de Acción de Gracias

INRIX, empresa estadounidense de análisis de movilidad, que elaboró las proyecciones junto con AAA, identificó varios períodos de congestión durante el feriado. Los mayores volúmenes de vehículos se concentrarán entre el martes 24 y el miércoles 25, cuando los viajeros comenzaron a trasladarse hacia sus destinos, y volverán a aumentar durante el fin de semana y el lunes 30, por los desplazamientos de regreso.

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Para los próximos días, las estimaciones señalan que el viernes 27 las mayores demoras podrían producirse entre las 13:00 y las 19:00. El sábado 28, el período de mayor circulación se extenderá desde las 12:00 hasta las 21:00. El domingo 29, la congestión está prevista entre las 12:00 y las 20:00, mientras que el lunes 30 se concentraría entre las 14:00 y las 19:00.

AAA aconseja salir durante la mañana para evitar las franjas de mayor circulación. Según las estimaciones de INRIX, los mejores horarios para viajar son antes del mediodía del viernes, antes de las 11:00 del sábado y domingo, y antes de las 13:00 del lunes. Los horarios corresponden a la zona local de cada ciudad.

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Las áreas metropolitanas de Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston podrían registrar demoras superiores al doble de las habituales en determinados corredores. Por ejemplo, el trayecto entre Nueva York y los Hamptons por la Long Island Expressway tuvo una demora estimada del 138% el martes 24. En la ruta entre Washington y Baltimore, por la Baltimore-Washington Parkway, el incremento previsto fue del 132%.

El jueves 26, fecha de la celebración, aparece como la jornada con menor circulación prevista. Sin embargo, los accidentes, las condiciones meteorológicas, las obras y otros incidentes pueden generar demoras imprevistas.

Los análisis de movilidad recomiendan salir antes del mediodía para evitar los horarios con mayor congestión vehicular. (REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)

Revisión de la batería antes de un viaje largo

Uno de los principales puntos de la lista preventiva es el estado de la batería. AAA recomienda someterla a una prueba si tiene más de tres años o si el motor presenta dificultades para arrancar. Una evaluación previa permite detectar señales de desgaste y reducir el riesgo de que el vehículo quede inmovilizado durante el recorrido.

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La entidad también aconseja prestar atención a indicios como un arranque más lento de lo habitual, luces que pierden intensidad y posibles problemas en el sistema eléctrico. Si aparecen estas señales, es conveniente solicitar una revisión antes de emprender el viaje.

Las temperaturas bajas pueden afectar el rendimiento de una batería deteriorada y dificultar el encendido del motor. Por eso, la organización recomienda no esperar a que el vehículo deje de funcionar para comprobar su estado.

La prevención responde también al volumen de incidentes registrados durante el feriado anterior. Según AAA-The Auto Club Group, la organización atendió más de 562.000 solicitudes de asistencia en carretera durante el período de Acción de Gracias de 2024. Entre los problemas más frecuentes estuvieron las baterías descargadas, los neumáticos pinchados, los vehículos cerrados con las llaves en el interior y los remolques.

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Comprobaciones recomendadas en los neumáticos

AAA recomienda inspeccionar las cuatro ruedas antes de salir, además del neumático de auxilio cuando el vehículo dispone de uno. La revisión debe contemplar el estado del dibujo, posibles cortes, deformaciones, daños en los laterales y la presión de aire.

La organización recuerda que el valor de presión recomendado debe consultarse en el manual del automóvil o en la etiqueta del fabricante, que suele estar ubicada en el marco de la puerta del conductor. La cifra grabada en el lateral del neumático indica la presión máxima permitida para la cubierta, no la presión recomendada para el uso cotidiano del vehículo.

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La medición debe realizarse con los neumáticos fríos, antes de conducir o después de que el automóvil haya permanecido detenido durante varias horas. Mantener una presión inadecuada puede afectar la estabilidad, la adherencia, el desgaste de las cubiertas y el consumo de combustible.

También es importante comprobar que las herramientas para cambiar una rueda estén completas y funcionen correctamente. Algunos modelos modernos no incluyen neumático de auxilio, por lo que sus propietarios deben conocer si cuentan con un equipo de reparación temporal y cómo utilizarlo.

Las áreas metropolitanas de Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston registrarán demoras que duplicarán los tiempos habituales de traslado. (REUTERS/Leah Millis)

Partes del vehículo que revisar antes de salir

La inspección preventiva también debe incluir el sistema de frenos. AAA aconseja acudir a un taller si el automóvil produce chirridos o sonidos metálicos, se desvía hacia un lado al frenar o presenta vibraciones en el volante. Estas señales pueden indicar problemas que requieren una evaluación profesional.

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Otro punto es comprobar los niveles de aceite, refrigerante, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Estos componentes contribuyen al funcionamiento del vehículo y deben mantenerse dentro de los niveles indicados por el fabricante.

La visibilidad también forma parte de la revisión. La entidad recomienda reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas cuando estén desgastadas y verificar que todas las luces exteriores funcionen correctamente. Esto incluye los faros delanteros, las luces traseras, los intermitentes y las de freno.

En zonas donde se esperan lluvias, nieve o condiciones invernales, estas comprobaciones adquieren mayor importancia. Una iluminación adecuada y un parabrisas limpio permiten identificar obstáculos y advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo.

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Elementos básicos para el kit de emergencia del automóvil

AAA aconseja llevar suministros básicos para afrontar una avería o una demora prolongada en la carretera. El equipo puede incluir agua, alimentos no perecederos, una linterna, un botiquín de primeros auxilios, un cargador para el teléfono y dispositivos reflectantes para advertir a otros vehículos.

En las regiones donde pueden presentarse temperaturas bajas, también recomienda incorporar ropa abrigada, un raspador de hielo y otros elementos adecuados para las condiciones meteorológicas. Estos artículos pueden resultar útiles mientras los ocupantes esperan asistencia.

La organización aconseja salir con el teléfono completamente cargado y comunicar a una persona de confianza la ruta prevista y la hora aproximada de llegada, especialmente cuando se trata de recorridos largos.

Si el automóvil presenta una avería, el conductor debe apartarlo del flujo de tránsito tanto como sea posible, siempre que pueda hacerlo sin ponerse en peligro. También debe encender las luces intermitentes y utilizar triángulos u otros dispositivos reflectantes únicamente si puede colocarlos de manera segura.

AAA recomienda permanecer en un lugar protegido mientras llega la asistencia y solicitar ayuda de emergencia si la situación representa un peligro para los ocupantes. Aunque una revisión previa puede reducir la posibilidad de ciertos desperfectos, no elimina todos los riesgos asociados con los desplazamientos por carretera.