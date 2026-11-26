Las cámaras de seguridad del aeropuerto Reagan captaron el momento exacto en que el helicóptero impactó contra el avión comercial sobre el Potomac (@fl360aero)

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En enero de 2025, un helicóptero militar chocó en pleno vuelo con un avión de American Airlines sobre el río Potomac, a metros de la pista del aeropuerto Reagan National de Washington D.C. Las 67 personas a bordo de ambas aeronaves murieron.

Fue el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde el vuelo American Airlines 587, que mató a 265 personas en Nueva York en 2001. Ahora, el Ejército quiere volver a volar ahí.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que fue informada de los planes militares para reanudar vuelos de entrenamiento con helicópteros en ese mismo espacio aéreo tan pronto como el 1° de diciembre de 2026.

Un portavoz del Ejército indicó a Politico que el objetivo es retomar “pronto”, aunque barajó la segunda semana de diciembre como fecha más realista.

A menos de dos años de la tragedia, la tensión entre las necesidades operativas militares y la seguridad del tráfico civil vuelve al centro del debate en Washington (REUTERS/Eduardo Munoz)

El estado del trámite ante la autoridad aeronáutica

La Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que, hasta el momento, no recibió una solicitud formal del Ejército para reanudar los vuelos militares en la zona.

La agencia subrayó que su aprobación es un requisito obligatorio antes de que cualquier operación de entrenamiento pueda reiniciarse.

Mientras el Ejército habla de fechas concretas, la agencia que debe dar el visto bueno dice no tener nada sobre la mesa (REUTERS/Nathan Howard)

La situación generó además una discrepancia pública. El congresista demócrata por Virginia Don Beyer, cuyo distrito incluye el aeropuerto, afirmó que funcionarios del Ejército le comunicaron que ya aguardaban una respuesta de la FAA.

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La agencia, en cambio, sostuvo ante varios medios que no recibió ningún pedido formal.

Beyer quedó en el medio de una contradicción: lo que el Ejército le dijo a él y lo que la FAA declaró públicamente no coinciden (REUTERS/Kylie Cooper)

No es la primera vez que la FAA interviene en este espacio aéreo. En mayo de 2025 ordenó la suspensión formal de esos vuelos tras un incidente en el que un helicóptero Black Hawk se acercó peligrosamente a la pista y forzó a dos aviones comerciales a interrumpir sus aproximaciones de aterrizaje.

En ese momento, el secretario de Transporte Sean Duffy apuntó directamente al Pentágono. “Sin más paseos en helicóptero para VIPs ni entrenamiento innecesario en el espacio aéreo congestionado de DCA lleno de civiles”, escribió en redes sociales. “Tomen un taxi o un Uber”, añadió.

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Duffy fue quien puso el freno en 2025. La pregunta es si esta vez el gobierno volverá a intervenir o dejará que la FAA decida sola (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Lo que reveló la investigación

Tras un año de investigación, la NTSB concluyó que existían advertencias ignoradas durante años sobre el tráfico de helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto. El organismo determinó, además, que otros factores de riesgo tampoco recibieron atención a tiempo.

De esa investigación surgieron 50 recomendaciones de seguridad, de las cuales 47 permanecen abiertas al momento en que el Ejército impulsa su regreso al espacio aéreo.

Entre las pendientes figuran la implementación de los sistemas ADS-B Out y ADS-B In: tecnologías que permiten transmitir y visualizar en tiempo real la posición de otras aeronaves, con alertas auditivas para la tripulación. Homendy reclamó acción urgente sobre esos puntos antes de cualquier reanudación.

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La NTSB también aclaró que todavía no tuvo acceso al “concepto de operaciones” del Ejército: el documento que debería detallar rutas, protocolos y condiciones para operar cerca de Reagan, y que el organismo aguarda para revisarlo.

Un año de investigación dejó al descubierto que el riesgo en ese espacio aéreo era conocido, documentado y, aun así, ignorado (Suboficial de primera clase Brandon Giles, Servicio de Guardacostas de Estados Unidos vía AP)

La reacción en el Congreso

La senadora demócrata Maria Cantwell, de Washington, rechazó de plano la propuesta. “Retomar el entrenamiento de helicópteros del Ejército en el congestionado espacio aéreo de DCA es exactamente la dirección equivocada”, afirmó en un comunicado.

Cantwell sostuvo que la FAA no debería autorizar esa reanudación hasta tanto no se implementen medidas de seguridad concretas y se complete una evaluación de riesgo exhaustiva.

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Cantwell fue una de las primeras voces del Congreso en pronunciarse, y lo hizo sin matices: no hay condiciones para volver a volar ahí (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

El senador demócrata por Virginia Mark Warner fue más directo. “Voy a intentar impedir la reanudación de estos vuelos de entrenamiento hasta que pueda obtener información completa”, declaró.

Beyer señaló que el Ejército se comprometió a implementar todas las recomendaciones de la NTSB, aunque reconoció que ese trabajo aún no concluyó.

Warner representa al estado más directamente afectado por la decisión y fue el más explícito al anunciar que actuará para detenerla (REUTERS/Aaron Schwartz)

Cantwell trabaja en conjunto con el senador republicano Ted Cruz, de Texas, en un proyecto de ley que apunta a instalar nuevos sistemas de alerta en las aeronaves.

Cruz anunció la semana pasada que se alcanzó un acuerdo de principio entre la Cámara de Representantes y el Senado para incorporar de manera obligatoria los sistemas de alerta que la NTSB reclama desde 2025.

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El legislador aseguró que tiene la intención de lograr su aprobación antes de que el nuevo Congreso asuma funciones en enero.