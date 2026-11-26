Empresas como Dell y Supermicro avisaron a sus clientes que no enviarán pedidos de servidores con hardware de Nvidia (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Guardar

Nvidia ordenó a sus socios fabricantes que dejen de enviar servidores con sus chips de inteligencia artificial a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia, informó el Financial Times. La medida llega una semana después de que Estados Unidos exigiera licencias de exportación para esos países.

Según el diario británico, que cita a tres personas con conocimiento del asunto, empresas como Dell y Supermicro, que ensamblan los chips de Nvidia en servidores, avisaron a sus clientes de los cuatro países de que la compañía no permitirá que salgan sus pedidos. No está claro si la suspensión es temporal. El Financial Times señaló que Nvidia y sus socios aún revisan cómo cumplir con las nuevas normas.

PUBLICIDAD

La norma de Washington que está detrás

El 19 de noviembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó en el Registro Federal una regla provisional titulada “Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors”. Exige una licencia para exportar chips avanzados a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil, países que la propia agencia describe con un “riesgo de desvío más alto de lo normal”.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó una norma provisional que exige licencias para exportar semiconductores avanzados (REUTERS/Max A. Cherney)

La licencia no se exige cuando el destinatario es una empresa con sede, o con matriz, en Estados Unidos y cumple ciertos requisitos de información. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de investigación de Washington, aclara que no se trata de una prohibición: las solicitudes se evaluarán caso por caso.

PUBLICIDAD

La regla también alcanza a los centros de datos en el exterior que alquilan grandes volúmenes de capacidad de cálculo a empresas con sede en China, Macao u otros países sujetos a restricciones. Esos centros deberán verificar quiénes son sus clientes, incluida cualquier propiedad directa o indirecta china.

Caos entre los proveedores de nube de la región

Malay Mail, que recogió el reporte del Financial Times, citó a un ejecutivo de un proveedor regional de servicios en la nube que no fue identificado. “Hay una norma nueva, pero sin guía para aplicarla”, dijo. Según esa versión, los proveedores tienen 90 días para obtener la licencia, y nadie sabe cómo solicitarla.

PUBLICIDAD

El mismo texto sostiene que la empresa Aolani, con sede en Singapur, había negociado contratos para ofrecer capacidad de cálculo a ByteDance, la dueña de TikTok, y que los prestamistas retuvieron unos USD 500 millones en créditos, lo que lleva el acuerdo hacia su colapso.

La razón de fondo es que los desarrolladores chinos de IA no pueden comprar directamente los chips más avanzados de Nvidia. Según Reuters, se cree que una vía para sortear el veto es alquilar potencia de cálculo en centros de datos del extranjero que usan ese hardware.

Los centros de datos internacionales deben certificar que sus clientes de cálculo informático carecen de vínculos de propiedad con China (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un contexto de presión sobre Nvidia

Reuters informó que Washington publicó la regla pocos días después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunciara tras reportes sobre una relación con una presunta espía china que había trabajado en Megaspeed, una nube con sede en Singapur. El directorio lo repuso en el cargo el 23 de noviembre.

PUBLICIDAD

Megaspeed, socia de Nvidia que alquila potencia de cálculo, está bajo escrutinio por un posible desvío ilegal de chips avanzados hacia China, según la agencia. La nueva regla también eliminó una vía de cumplimiento que permitía a algunos diseñadores chinos de chips acceder a servicios de fabricación avanzada sin licencias individuales.

Para la región, el freno afecta a los proyectos de centros de datos que dependen de servidores de Nvidia, aunque ni la empresa ni las autoridades de los cuatro países han detallado todavía qué pedidos quedan retenidos ni por cuánto tiempo.