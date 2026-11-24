Imagen de ilustración del logo de OpenAI. 11 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

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OpenAI lanzó OpenWorks, un programa que contrata a expertos en inteligencia artificial (IA) para que ayuden de forma gratuita a pequeños negocios de Estados Unidos. Los elegidos recibirán un pago mensual de hasta USD 8.000, según la página oficial de la compañía, y el piloto ya funciona en 20 ciudades.

La empresa busca personas y grupos pequeños con conocimientos técnicos, y alienta a las consultoras de software e IA a postularse junto con su trabajo habitual. A cambio del pago, los participantes deben dedicar días de cada mes a trabajar con comercios locales y dar un taller mensual en su comunidad.

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El compromiso es de cuatro días completos de trabajo presencial por mes, además del taller. USD 8.000 es el máximo anunciado y no un sueldo fijo para todos.

Los especialistas seleccionados recibirán hasta 8.000 dólares mensuales por cuatro días de labor presencial y un taller comunitario. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué reciben los comercios y quiénes quedan fuera

Los negocios no pagan por el servicio. Eligen una tarea o un problema, lo resuelven junto con un socio de OpenWorks y reciben tres meses de ChatGPT Business, la versión del chatbot pensada para empresas, sin costo. OpenAI afirma que no hace falta experiencia técnica.

El piloto está abierto a negocios de propiedad independiente en Estados Unidos, como restaurantes, tiendas, empresas de servicios y fábricas. Quedan excluidas las empresas de software, las respaldadas por capital de riesgo y las que pertenecen a fondos de inversión privados.

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Las 20 ciudades incluyen Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Houston, Atlanta, Nashville y Austin, además de localidades más pequeñas como Fargo, en Dakota del Norte, y Jackson, en Misisipi. La compañía no anunció una fecha límite general para postularse.

Los comercios participantes acceden sin costo a tres meses de suscripción en la versión ChatGPT Business. (REUTERS/Raghed Waked)

Los resultados que cuenta la empresa

OpenAI publicó cuatro casos. En Fargo, los dueños de la tienda de miniaturas Tiny Things usaron ChatGPT para armar un panel de control de inventario con más de mil productos. Uno de ellos estimó que encargar una herramienta así costaría unos USD 50.000.

En Charleston, Carolina del Sur, un productor de microvegetales pidió al chatbot que identificara restaurantes y redactara correos para los chefs. Según su propia estimación, la tasa de respuesta subió del 20% al 75% y consiguió 10 clientes nuevos en cuatro meses.

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Asimismo, los relatos son de los propios comercios, sin auditoría independiente. La página oficial cita a una empleada de una empresa de carteles que dice ahorrar entre dos y cinco horas semanales, y a dos fundadoras de una firma de papel de regalo que evitaron cobros indebidos de proveedores.

Los casos de éxito difundidos por la empresa corresponden a relatos de los propios dueños y carecen de auditoría externa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un paso para ampliar la base de clientes

El programa llega cuando OpenAI intenta convertir el uso masivo de ChatGPT en suscripciones empresariales recurrentes. El medio recordó que en abril la compañía informó que los clientes empresariales aportaban más del 40% de sus ingresos, y que Anthropic superó a OpenAI este año en una medida de adopción de IA en empresas.

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OpenAI tampoco aclaró qué ocurre cuando terminan los tres meses gratuitos. OpenWorks estaría relacionada con una iniciativa de octubre de 2026 con los centros de desarrollo de pequeñas empresas de Estados Unidos, destinada a formar asesores y llegar al menos a 1.000 negocios mediante talleres.

OpenAI busca sumar suscriptores empresariales luego de informar que este segmento aporta más del 40 por ciento de sus ingresos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El formulario para postularse como socio ya está abierto en la página de OpenWorks, donde también se puede nominar a un comercio o a un posible instructor local.

Quedan pendientes datos que permitirían medir el alcance real del piloto. La compañía no señaló cuántos especialistas espera incorporar, qué criterios usará para seleccionar a los comercios ni cuál es el presupuesto total asignado.

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OpenAI tampoco precisó si evaluará resultados con indicadores comunes, más allá de los testimonios publicados. Esas definiciones serán relevantes para determinar si OpenWorks puede extenderse a otras ciudades o mantenerse como una experiencia limitada por ahora.