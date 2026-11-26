WhatsApp trabaja en una función que permite agregar audio de hasta diez segundos a los stickers. (Europa Press)

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WhatsApp trabaja en una función que permite agregar sonido a los stickers, una herramienta que todavía solo está disponible para quienes integran el programa beta de la aplicación. Los interesados en probarla antes de su lanzamiento oficial pueden inscribirse como testadores a través de Google Play Store en Android o de TestFlight en iOS, aunque el acceso depende de la disponibilidad de cupos, que suele ser limitada.

La nueva función, identificada por WABetaInfo bajo el nombre de “sound stickers”, permite adjuntar una grabación de voz en vivo o un archivo de audio de hasta diez segundos a una imagen fija o animada. Al tocar el sticker dentro de una conversación, se reproduce el sonido asociado, que viaja con el mismo cifrado de extremo a extremo que el resto de los mensajes de la aplicación.

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Qué es el programa beta y por qué se necesita para probar esta función

El programa beta de WhatsApp permite acceder con anticipación a funciones en fase de desarrollo que no se integraron en la versión estándar de la aplicación. Al tratarse de herramientas no depuradas por completo, quienes participan pueden encontrarse con fallas o un rendimiento inestable mientras la empresa continúa los ajustes previos al lanzamiento definitivo.

La nueva herramienta, llamada "sound stickers", todavía se encuentra en fase de prueba para Android. (Reuters)

Los stickers con audio se encuentran en esa etapa experimental. Según WABetaInfo, la función solo se probó hasta ahora en la versión beta de WhatsApp para Android, lo que significa que cualquier usuario que quiera probarla primero debe sumarse a ese programa de pruebas.

Pasos para unirse a la beta de WhatsApp en Android

El acceso a la versión de pruebas en Android se gestiona a través de Google Play Store. El procedimiento habitual consiste en:

Abrir Google Play Store desde el teléfono. Buscar la ficha de WhatsApp dentro de la tienda y acceder a la página de detalles de la aplicación. Desplazarse hacia abajo hasta encontrar la sección “Únete al programa beta”. Pulsar en “Unirme” y confirmar la participación. Esperar algunos minutos para recibir la actualización de WhatsApp Beta, siempre que haya cupos disponibles en ese momento.

En Android, la inscripción al programa beta se realiza a través de Google Play Store. (Europa Press)

Si la inscripción se completa con éxito, la aplicación pasa a identificarse en la tienda como “WhatsApp (beta)”. En los casos en que ya esté instalada, basta con presionar “Actualizar” para que la versión de prueba reemplace a la versión estándar; si no está instalada, el usuario solo debe tocar “Instalar”.

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Cómo acceder a la versión beta en iPhone

En dispositivos con iOS, el proceso depende de TestFlight, la plataforma que utiliza Apple para distribuir aplicaciones en fase de prueba. Los pasos son los siguientes:

Descargar la aplicación TestFlight desde la App Store. Buscar un enlace oficial de invitación al programa beta de WhatsApp, que la compañía habilita de forma ocasional. Si existen cupos disponibles, seguir el enlace e instalar la versión beta a través de TestFlight.

En iPhone, el acceso a la beta de WhatsApp depende de la aplicación TestFlight. (Europa Press)

A diferencia de Android, el límite de participantes en TestFlight es más acotado, por lo que el acceso puede demorar o directamente no estar disponible durante ciertos períodos, según la cantidad de bajas que se produzcan entre los testadores ya inscriptos.

Qué otros cambios integra la beta además de los stickers con audio

Más allá de los stickers con sonido, la versión en desarrollo incluye un interruptor para activar o desactivar el borde automático de los stickers, según detectó Android Authority. También se trabaja en un rediseño del cuadro de redacción de los chats, que pasaría de ocupar una sola línea a un formato de dos líneas, con los íconos de adjuntos y cámara reubicados en la parte inferior.

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Para los stickers animados creados a partir de videos, la función conserva de forma automática cinco segundos del sonido original del archivo, aunque el usuario tiene la opción de reemplazarlo por una grabación propia o por otro audio almacenado en el teléfono. El sonido respeta además el modo silencioso del dispositivo: si el teléfono está en silencio, el audio no se reproduce de forma automática, y existe la posibilidad de silenciarlo manualmente con un ícono de volumen.