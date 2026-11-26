S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia de Nvidia bajo vigilancia negativa debido a preocupaciones por su gobierno corporativo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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S&P Global Ratings puso en vigilancia negativa la calificación crediticia de Nvidia por dudas sobre su gobierno corporativo, la independencia de su consejo de administración y la dependencia de Jensen Huang, quien fue destituido y luego reincorporado como director ejecutivo.

La agencia calificadora, una de las tres principales firmas mundiales del sector, mantuvo por ahora la nota de emisor de Nvidia en AA y la calificación de su deuda sénior no garantizada en el mismo nivel.

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Sin embargo, advirtió que podría rebajarla en los próximos 90 días si concluye que persisten las deficiencias en la gestión y gobernanza de la empresa.

La decisión también reflejó la preocupación por la dependencia de la empresa respecto de Jensen Huang. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La decisión se conoció el 25 de noviembre de 2026, después de que los recientes acontecimientos en torno a Huang y las dudas sobre posibles infracciones a las normas de control de exportaciones expusieran, según S&P, vulnerabilidades en la estructura, composición y eficacia del consejo de administración de Nvidia.

Dudas sobre el consejo y la dependencia de Huang

S&P Global Ratings señaló que la permanencia prolongada de algunos integrantes del consejo podría haber afectado su independencia.

Asimismo, consideró que las prácticas de gobierno corporativo de Nvidia quizá no acompañaron el rápido crecimiento de la compañía ni su papel como proveedor tecnológico global.

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La agencia sostuvo que la salida y posterior reincorporación de Huang no despejaron sus dudas sobre la supervisión del código de conducta de los ejecutivos.

La agencia podría rebajar la calificación crediticia de Nvidia durante los próximos 90 días. REUTERS/Carlos Barria

Según su análisis, la débil supervisión de la dirección y la falta de un plan de sucesión expusieron el riesgo de que Nvidia dependa en exceso de una sola figura para sostener su estrategia y su desempeño.

Por ese motivo, S&P modificó su indicador de gestión y gobernanza de positivo a neutral.

La calificadora prevé reunirse con el consejo de administración y la gerencia de Nvidia para revisar las medidas que eventualmente adopten en materia de independencia, supervisión ejecutiva y sucesión de liderazgo.

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La revisión dependerá de si la empresa logra corregir las deficiencias detectadas en gestión y gobernanza. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El riesgo de una rebaja y sus efectos financieros

La agencia espera completar su revisión dentro de los próximos 90 días. En principio, una eventual baja estaría limitada a un escalón, de AA a AA-, salvo que las investigaciones o nuevas revelaciones indiquen que la reputación de Nvidia o sus perspectivas comerciales resultaron dañadas.

S&P también examinó la exposición de la empresa a China y a regiones cercanas. La calificadora advirtió que unos controles de exportación más estrictos podrían afectar las proyecciones de crecimiento y que una eventual elusión o infracción de esas normas modificaría su evaluación sobre la solvencia de Nvidia.

Aunque Nvidia conservaría el grado de inversión incluso ante una rebaja, una calificación menor podría elevar sus costos de endeudamiento.

La nota podría caer más si las investigaciones dañan la reputación o las perspectivas comerciales de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TechCrunch indicó que la compañía respalda a neoclouds y otras firmas de infraestructura con perfiles crediticios más débiles, por lo que una degradación podría encarecer el financiamiento de esas empresas o llevar a los prestamistas a exigir más garantías.

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En agosto de 2026, Nvidia anunció planes para estructurar USD 500.000 millones en financiamiento para infraestructura de inteligencia artificial junto con seis instituciones financieras, entre ellas Goldman Sachs, Apollo y Blackstone.

El acuerdo original preveía que Nvidia garantizara el 25% de los préstamos, aunque los acreedores ya buscaban ampliar ese respaldo antes de la destitución y el regreso de Huang.

Las investigaciones internas y gubernamentales continúan mientras legisladores cuestionan la independencia del consejo. REUTERS/Rick Wilking/Archivo

Qué ha ocurrido con Jensen Huang

Huang volvió a dirigir Nvidia después de que el consejo de administración revirtiera, el 23 de noviembre, su renuncia como consejero delegado.

El ejecutivo había dejado el cargo el 12 de noviembre tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y dudas de seguridad nacional vinculadas a una empresaria bajo sospecha de espionaje para China.

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La directora financiera, Colette Kress, ocupó interinamente el puesto. Nvidia afirmó que recibió información de altos funcionarios estadounidenses y que no detectó riesgos para la seguridad nacional.

Sin embargo, continúan las investigaciones internas y gubernamentales sobre la conducta corporativa, mientras legisladores cuestionan la independencia del consejo empresarial.