El estudio probará el dispositivo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). REUTERS/Dado Ruvic

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Neuralink recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar LINK, su primer ensayo clínico pivotal de una interfaz cerebro-computadora implantable en el país.

El estudio probará el dispositivo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y evaluará la seguridad y eficacia del implante N1 junto con el robot quirúrgico R1 utilizado para colocarlo, según informó Investing.com con atribución a Reuters.

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La autorización marca un avance regulatorio, aunque no equivale a una aprobación para la comercialización del dispositivo. Neuralink deberá generar evidencia clínica que, eventualmente, pueda sustentar una evaluación más amplia por parte del organismo regulador.

Neuralink es una empresa estadounidense de neurotecnología fundada por Elon Musk en 2016 que desarrolla interfaces cerebro-computadora (BCI) implantables. REUTERS/Dado Ruvic

Qué implica la autorización de la FDA para el ensayo pivotal de Neuralink

El permiso otorgado por la FDA habilita el inicio del estudio LINK, pero no representa una luz verde para que el implante salga al mercado. Se trata de una etapa intermedia dentro del proceso de desarrollo clínico de dispositivos médicos.

Según el reporte difundido, Neuralink utilizará los resultados de este ensayo para construir evidencia sobre la seguridad y el funcionamiento del sistema. Esa evidencia podría, en el futuro, contribuir a una solicitud de aprobación comercial, aunque esa instancia no forma parte del anuncio actual.

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El estudio pivotal se diferencia de las fases exploratorias previas porque busca confirmar con mayor solidez los datos obtenidos hasta el momento. La fuente no precisa cuántos pacientes participarán ni cuánto se extenderá el proceso, por lo que esos aspectos permanecen sin definir públicamente.

Tampoco se detallan los criterios de inclusión que determinarán qué pacientes con ELA podrán sumarse al ensayo. La ausencia de esos datos impide anticipar el alcance exacto de la convocatoria.

Chip de Neuralink logra devolverle el habla a un hombre con ELA.

Cómo funciona el implante N1 y para qué sirve

El dispositivo N1 registra señales neuronales en una región del cerebro vinculada al movimiento de la mano. A partir de esa actividad, interpreta la intención de movimiento aunque la persona no pueda ejecutarlo físicamente.

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Esa señal se traduce en comandos digitales que permiten interactuar con una computadora. Una vez calibrado, el sistema habilita funciones básicas de un ratón: desplazar el cursor y ejecutar clics izquierdo, derecho y central.

El implante cerebral de Neuralink convierte señales neuronales de intención motora en comandos digitales, lo que permite a personas con parálisis grave mover un cursor y hacer clic en una computadora sin necesidad de movimiento físico real.

Según la descripción incluida en el reporte, la compañía plantea que ese mecanismo puede aplicarse a tareas como mensajería, programación de software, modelado de objetos en tres dimensiones y videojuegos. El objetivo general apunta a restituir formas de acceso digital para personas con parálisis severa o pérdida del habla.

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(Composición Infobae: AFP / iprofesional.com)

La información disponible no incluye datos comparativos ni resultados clínicos específicos sobre el desempeño del dispositivo en cada una de esas actividades. Por eso, el alcance descrito corresponde a una proyección funcional y no a resultados medidos de manera independiente para cada uso.

El camino clínico previo de Neuralink antes del ensayo LINK

El desarrollo clínico de Neuralink no comenzó con este anuncio. En mayo de 2023, la compañía ya había obtenido una autorización inicial de la FDA para realizar pruebas en humanos.

En enero de 2024, la empresa implantó por primera vez el dispositivo en una persona: Noland Arbaugh, dentro del estudio previo denominado PRIME. Esa experiencia constituyó el antecedente directo sobre el que se apoya el nuevo ensayo pivotal.

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De acuerdo con la información difundida, LINK se sustenta en datos recopilados de más de 30 personas que actualmente utilizan el dispositivo de la compañía. Esa cifra corresponde a la experiencia acumulada hasta el momento y no debe interpretarse como el número de participantes previsto para el nuevo estudio, un dato que el reporte no especifica.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Neuralink y la foto de Elon Musk se ven en esta ilustración tomada, el 19 de diciembre de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué evaluará el estudio sobre el implante y el robot quirúrgico

El ensayo pivotal no se limitará a analizar el implante N1 de forma aislada. También evaluará el robot quirúrgico R1, encargado de colocar el dispositivo durante el procedimiento.

Esa combinación implica que la evaluación de seguridad y eficacia abarcará tanto la tecnología implantada como el sistema utilizado para insertarla en el cerebro. El estudio, por tanto, mide el conjunto del procedimiento y no únicamente el desempeño del chip una vez colocado.

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El reporte no especifica qué métricas concretas se utilizarán para medir los resultados ni qué riesgos particulares buscará identificar el ensayo. Tampoco se detalla de qué manera la compañía presentará los datos obtenidos una vez concluido el estudio.