Investigadores del MIT desarrollaron un dispositivo de memoria superconductora para reducir el consumo energético en futuros centros de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Investigadores del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión (PSFC) del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron un dispositivo superconductivo con capacidad de memoria no volátil que podría reducir el consumo energético de futuros ordenadores y centros de datos. La estructura, formada por una película superconductora ultrafina entre dos capas magnéticas, permite almacenar información y controlar señales eléctricas a temperaturas criogénicas, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

Los ordenadores convencionales requieren cada vez más energía, capacidad y velocidad para procesar tareas complejas. Parte de esa exigencia recae sobre la memoria de acceso aleatorio, o RAM, que conserva cerca del procesador los datos necesarios para las operaciones en curso.

PUBLICIDAD

La RAM habitual pierde su contenido cuando se corta la alimentación eléctrica. Las memorias no volátiles, como las unidades flash, retienen los datos sin energía, aunque son más lentas para escribir información y se desgastan tras numerosos ciclos de escritura y borrado.

Los superconductores —materiales que eliminan la resistencia eléctrica cuando alcanzan temperaturas suficientemente bajas— permitirían procesar información con mayor velocidad y menos calor que los semiconductores tradicionales —el material base de los chips y procesadores actuales—. Con ese potencial como punto de partida, el equipo diseñó un dispositivo de memoria que aprovecha esa propiedad. En ese dispositivo, los imanes que rodean la película determinan si el material conserva su comportamiento superconductivo o se vuelve resistivo.

PUBLICIDAD

El investigador científico principal Jagadeesh Moodera explicó que la integración de estas estructuras permitiría procesadores de alta velocidad y bajo consumo: “Este desarrollo aborda la actual falta de componentes adecuados de memoria y control criogénicos, lo que permite el avance de tecnologías electrónicas criogénicas, incluida la computación y las redes cuánticas”.

El diseño integra una película superconductora entre dos capas magnéticas cuya orientación define los valores binarios de la memoria (Imagen: Josep Ingla-Aynes / MIT News)

El mecanismo detrás del dispositivo

El dispositivo funciona como una pequeña estructura en capas: una capa superconductora extremadamente delgada situada entre dos capas magnéticas. La orientación de los imanes determina cómo se registra la información: cuando las magnetizaciones apuntan en direcciones opuestas, la corriente puede atravesar la capa superconductora; cuando apuntan en la misma dirección, el material ofrece resistencia. El ordenador interpreta esas condiciones como un cero o un uno: los dos valores de un bit, la unidad mínima de datos.

PUBLICIDAD

Para registrarlo, los científicos aplican un pequeño campo magnético y un pulso eléctrico que calienta brevemente el dispositivo seleccionado. El calentamiento facilita el cambio de magnetización y, una vez establecida la configuración, esta se mantiene sin necesidad de un campo aplicado ni de un pulso continuo.

La conservación del estado sin suministro eléctrico permanente convierte a la estructura en una memoria no volátil, aunque el dispositivo todavía debe funcionar a temperaturas extremadamente bajas. El proceso de modificar la alineación magnética consume menos energía que la codificación de un bit en dispositivos tradicionales de semiconductores.

Los investigadores también lograron cambiar un dispositivo sin alterar el vecino, una condición necesaria para seleccionar y reescribir bits individuales dentro de una memoria más amplia. El investigador posdoctoral Josep Ingla-Aynés sostuvo que esa demostración representa un avance hacia una aplicación práctica: “Toda memoria útil debe tener la capacidad de cambiar un bit sin perturbar toda la información que la rodea. Demostrar que podíamos cambiar un solo dispositivo sin perder el estado de memoria del vecino fue un paso importante para acercar este dispositivo superconductivo en capas a una tecnología de memoria práctica”.

PUBLICIDAD

El diagrama muestra las dos funciones del dispositivo: a la izquierda, cómo un pulso de calor y un campo magnético cambian el estado de la película superconductora para almacenar un bit; a la derecha, cómo ese mismo cambio de alineación convierte al dispositivo en un diodo que dirige o bloquea señales eléctricas (Imagen: Jagadeesh Moodera / MIT News)

Control de señales para circuitos superconductores

A una temperatura inferior, la misma estructura puede actuar como un diodo superconductivo, un interruptor que dirige la electricidad en una dirección determinada. En un rango específico de corrientes, deja pasar electricidad sin resistencia en un sentido y presenta resistencia en el opuesto.

El cambio en la alineación magnética puede invertir esa dirección preferente o establecer un estado resistivo de apagado. Esas configuraciones permitirían dirigir o bloquear los pulsos eléctricos que transportan información dentro de circuitos superconductores.

La combinación de memoria y control de señales en una sola estructura podría reunir ambas funciones en un chip superconductivo. Los ordenadores basados en esa tecnología podrían convertirse en una alternativa de menor consumo para aplicaciones que demandan mucha energía, como la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Aunque el dispositivo almacena bits convencionales y no cúbits —las unidades de información propias de la computación cuántica—, también podría servir en la electrónica auxiliar de ordenadores cuánticos. Ubicar estos dispositivos cerca de los sistemas criogénicos requeridos por los superconductores ayudaría a reducir el calor y la interferencia electromagnética que pueden alterar el frágil estado cuántico de los cúbits.

El próximo desafío consiste en fabricar estructuras más pequeñas, lo que permitiría concentrar más información en menos espacio y reducir el tiempo y la energía requeridos para escribirla. El objetivo es integrarlas en redes capaces de almacenar grandes volúmenes de información y cuantificar el ahorro energético que permitiría un sistema construido con estos dispositivos. Los hallazgos fueron publicados en Physical Review Letters.

PUBLICIDAD