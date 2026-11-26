Los fanáticos del título de Rockstar Games descubrieron que pueden cambiar el vestuario de Lucia y Jason. (Rockstar)

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La personalización de personajes alcanza un nuevo nivel en Grand Theft Auto VI gracias a la inteligencia artificial. Los fanáticos del título de Rockstar Games descubrieron que pueden cambiar el vestuario de Lucia y Jason sin necesidad de Photoshop ni mods, usando únicamente las funciones de edición de imágenes de Google Gemini.

El proceso consiste en subir una captura oficial de los protagonistas e ingresar una instrucción de texto que la inteligencia artificial interpreta para modificar la ropa, sin alterar rostros, poses ni el fondo de Vice City.

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Qué hace posible la edición de imágenes con inteligencia artificial

La clave de esta tendencia está en la forma en que Gemini procesa las imágenes. A diferencia de los generadores que crean escenas desde cero, esta herramienta trabaja sobre una imagen base ya existente.

Una característica clave de Lucía y Jason en GTA 6 es que forman una pareja protagonista al estilo Bonnie y Clyde cuya relación cambia según tus decisiones. (Rockstar)

Al subir una captura oficial de Lucia y Jason, el sistema analiza la iluminación, la postura, el fondo de Vice City y los rasgos faciales de ambos personajes antes de aplicar cualquier cambio.

Esto evita el problema habitual de otras inteligencias artificiales, que suelen deformar rostros conocidos al generar contenido nuevo. En este caso, el motor gráfico de Gemini reescribe únicamente las prendas, respetando las sombras y el estilo visual propio de Rockstar.

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El resultado final depende en gran medida de la estructura del prompt. Cuanto más claras sean las indicaciones sobre qué elementos deben mantenerse intactos y qué texturas debe tener la ropa nueva, más fotorrealista resulta la imagen generada.

Guía para cambiar el vestuario de Lucia y Jason paso a paso

El procedimiento para lograr estos cambios de atuendo es accesible y no requiere conocimientos técnicos avanzados. El primer paso consiste en conseguir una imagen de alta calidad, ya sea el arte oficial de Lucia y Jason apoyados sobre el auto en Vice City, o una captura nítida de algún tráiler donde ambos aparezcan de medio cuerpo o cuerpo completo.

Lanzamiento de GTA 6 en 2025 Foto: (@RockstarGames/X)

Luego hay que ingresar a Google Gemini, desde la plataforma web o la aplicación móvil, con una cuenta activa. Dentro del chat, se debe hacer clic en el ícono de “+” o el clip para subir la fotografía guardada previamente en el dispositivo.

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El siguiente paso es pegar una instrucción de edición detallada, especificando con precisión qué prenda lleva cada personaje, de forma que la inteligencia artificial no confunda el vestuario entre Lucia y Jason.

Una vez enviado el mensaje, el sistema genera la imagen en cuestión de segundos. Si algún detalle no resulta satisfactorio, como el color de una chaqueta o un accesorio específico, no es necesario reiniciar el proceso: basta con responder en el mismo chat con una corrección puntual, como pedir que se cambie el color de la chaqueta de Jason a negro o que se le quiten las gafas a Lucia.

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Prompts para vestir a Lucia y Jason con distintos estilos

Existen fórmulas de texto ya probadas que facilitan la obtención de resultados según el estilo visual que se busque, siempre subiendo primero la imagen base de los personajes.

FILE PHOTO: Miniature figurines and Gemini logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para un look elegante, bajo el concepto de “Noche de gala en Vice City”, el prompt indica: “Edita esta imagen manteniendo exactamente los mismos rostros, peinados, poses, iluminación y el fondo original de Vice City. Cambia únicamente la ropa de los personajes: viste a Lucia con un vestido largo de seda color rojo escarlata con abertura lateral y pendientes dorados minimalistas. Viste a Jason con un esmoquin negro moderno, camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello y sin corbata. Conserva el estilo gráfico hiperrealista de videojuego y las sombras naturales del entorno”.

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Para una estética retro inspirada en los años 80, el texto sugerido es: “Conserva intactas las caras, expresiones, posturas y el escenario de la imagen original, pero cambia el vestuario a un estilo ochentero de Miami. Viste a Jason con una camisa hawaiana de botones color azul turquesa con estampado de palmeras, mangas arremangadas y pantalones chinos blancos. Viste a Lucia con una chaqueta denim oversize abierta sobre un top blanco corto, jeans de tiro alto y gafas de sol estilo aviador. Mantén la textura realista de la piel y la iluminación cálida del atardecer”.

Para quienes prefieren una imagen de acción, bajo la idea de “Golpe táctico”, el prompt propone: “Modifica solo la vestimenta de ambos personajes en esta foto, manteniendo sin cambios sus rostros, poses y el fondo. Viste a Lucia con una chaqueta de cuero negra ajustada, camiseta gris oscura y pantalones cargo tácticos verde oliva. Viste a Jason con un chaleco táctico negro sobre una sudadera gris con capucha y jeans desgastados oscuros. Asegúrate de que las arrugas de la tela, los reflejos de luz y la calidad visual coincidan con el estilo cinematográfico de GTA 6”.

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Cada uno de estos textos fue diseñado para que Gemini modifique exclusivamente el vestuario, sin tocar los rasgos faciales ni el entorno original de la imagen subida por el usuario.