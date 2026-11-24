Un robot blando de seis patas, fabricado mediante impresión 3D sin componentes electrónicos por investigadores de la Universidad de California en San Diego, es puesto a prueba en una playa. El dispositivo, conectado a un conducto de aire comprimido que suministra su propulsión, avanza sobre la arena debajo de la estructura de un muelle y se desplaza posteriormente dentro del agua.

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Ingenieros de la Universidad de California en San Diego construyeron un robot de seis patas, hecho solo de materiales blandos e impreso en 3D de una sola vez, que alcanza 4,72 metros por segundo (unos 17 kilómetros por hora) sin ningún componente electrónico. El trabajo se publicó el 18 de noviembre en la revista Science Robotics.

Según la universidad, es el robot totalmente blando más rápido construido hasta ahora. Corre sobre arena, mantillo, grava, césped y concreto, baja escaleras, nada y camina bajo el agua. Se fabrica con un solo material y una impresora de escritorio común.

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El equipo lo dirigieron el investigador posdoctoral Yichen Zhai y el profesor Michael T. Tolley, del Laboratorio de Robótica e Diseño Bioinspirado de la Facultad de Ingeniería Jacobs. Su primer robot blando impreso en 3D y movido por aire, desarrollado en 2022, avanzaba 4 centímetros por segundo. El nuevo es más de 100 veces más rápido.

Sus seis patas se mueven mediante aire a presión y un sistema inspirado en las máquinas de vapor. (UC San Diego)

Una idea tomada de la máquina de vapor

Dentro del robot hay una serie de cámaras, válvulas y tubos que mueven las patas cuando circula aire a presión. Para ir más rápido había que aumentar la presión, pero eso desperdiciaba aire que aún tenía mucha energía. La solución fue copiar la máquina de vapor de expansión compuesta.

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El aire circula dos veces: primero por cámaras pequeñas de alta presión, que accionan las válvulas, y después por cámaras grandes de baja presión, que mueven las patas. Según el artículo científico, con una presión de 408 kilopascales el robot da 29 pasos por segundo, y las patas generan una potencia mecánica estimada de 169 vatios.

Las patas se mueven en dos grupos de tres, alternados, como un trípode. Con una carga de 257 gramos, el robot conserva más de la mitad de su velocidad máxima: 2,69 metros por segundo.

El dispositivo puede desplazarse sobre arena, grava, césped, concreto e incluso bajo el agua. (UC San Diego)

“Nuestro primer robot caminante demostró lo que era posible, pero era demasiado lento. Esperábamos superar esa limitación y tuvimos la suerte de encontrar una solución para hacer el nuevo robot 100 veces más rápido”, dijo Zhai, quien ya no integra el laboratorio.

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Terrenos distintos, mismo control

El robot usó siempre la misma lógica de control neumático, sin sensores ni programación, en todos los terrenos. La mayor velocidad fuera del laboratorio la logró en grava: 3,82 metros por segundo. En el resto de superficies, por falta de tracción, avanzó entre 1,6 y 2,2 metros por segundo, y en el agua, tanto en la superficie como sumergido, no superó los 0,5.

Los autores también lo hicieron funcionar con agua de la canilla en lugar de aire. Con ese líquido rindió menos que una versión más simple, porque el agua casi no se comprime y el segundo paso de expansión no aporta trabajo adicional.

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Aunque no lleva componentes electrónicos, el robot todavía depende de una manguera conectada a una fuente de aire comprimido. (UC San Diego)

El límite: sigue atado a una manguera

Por ahora el robot solo funciona conectado a una fuente de aire comprimido, como un compresor. Consume 254 litros estándar por minuto. En una prueba con un cartucho portátil de 16 gramos de dióxido de carbono líquido, el aire duró unos dos segundos: recorrió 1,2 metros en 4,5 segundos, con una velocidad máxima de 1,2 metros por segundo.

La durabilidad también es limitada. Cinco robots sometidos a pruebas de vida útil fallaron tras entre 330.000 y 380.000 ciclos, es decir, de tres a cuatro horas de funcionamiento continuo, por grietas en las membranas internas.

Los investigadores plantean usos donde la electrónica no funciona o no conviene: zonas con radiación o campos magnéticos intensos, respuesta a desastres y exploración espacial. En el artículo mencionan además el riego y la limpieza con agua. Sus próximos pasos son reducir el consumo de aire para operar sin manguera y lograr movimientos más complejos, como girar y manipular objetos.

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