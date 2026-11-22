El Ministerio de Seguridad del Estado de China coordina una campaña encubierta para obtener semiconductores de inteligencia artificial (REUTERS/Maxim Shemetov)

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El Ministerio de Seguridad del Estado de China lleva al menos dos años ejecutando una campaña encubierta para ayudar a empresas chinas a obtener y contrabandear semiconductores avanzados destinados a inteligencia artificial, y para reunir información sobre el sector y sus cadenas de suministro, según funcionarios actuales y anteriores de seguridad e inteligencia de gobiernos de Asia, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo a lo informado por The New York Times, el ministro Chen Yixin creó un equipo específico para esa tarea, que responde directamente a él, según varios funcionarios extranjeros. El grupo tiene el encargo de ayudar a superar los controles de exportación impuestos por Estados Unidos y sus aliados, incluso mediante vías ilícitas, y de recopilar datos sobre fabricantes, proveedores y tecnologías del sector.

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En abril, Chen presentó públicamente esa prioridad en una publicación del Partido Comunista, en la que llamó a “profundizar la lucha contra los bloqueos” y a avanzar en innovación, desarrollo industrial y aplicaciones de inteligencia artificial. También reclamó resolver los “cuellos de botella tecnológicos” en tecnologías que, según escribió, China no puede conseguir “pidiendo, comprando o suplicando”.

Xi Jinping instó al Politburó a adoptar medidas extraordinarias para reducir la dependencia tecnológica exterior (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

La ofensiva china por la autosuficiencia tecnológica

La campaña se inserta en la estrategia de Xi Jinping para reducir la dependencia tecnológica del exterior y acortar la distancia con Estados Unidos en capacidad de cómputo e inteligencia artificial. En enero, Xi instó al Politburó a adoptar “medidas extraordinarias” para lograr avances en tecnologías prioritarias y superar los obstáculos que frenan las industrias del futuro.

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La coordinación política recae en la Comisión Central de Ciencia y Tecnología, un órgano del Partido Comunista creado en 2023 y situado por encima de los ministerios. Su responsable es Ding Xuexiang, uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, quien ha señalado que la capacidad de cómputo es “un indicador del poder nacional en su conjunto”.

Estados Unidos comenzó a finales de 2022 a prohibir la exportación directa a China de los chips más avanzados de Nvidia, ante el riesgo de que Beijing los utilizara para descifrar sistemas de cifrado estadounidenses o diseñar armamento. Para las autoridades chinas, el acceso a esos semiconductores resulta central en la competencia por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes.

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Los servicios de inteligencia chinos recurren desde hace décadas a métodos abiertos e ilícitos para obtener tecnología extranjera. Esas redes pueden incluir empresas, institutos de investigación u organizaciones de fachada que recopilan información sin que todos sus participantes conozcan necesariamente un vínculo directo con el Ministerio de Seguridad del Estado.

Las autoridades estadounidenses investigan si la empresa Megaspeed, de Alice Huang, contrabandeó procesadores hacia territorio chino (REUTERS/Ann Wang)

Megaspeed y las acusaciones en torno a Nvidia

El caso de la empresaria Alice Huang ilustra el posible uso de compañías privadas en esa estrategia. Funcionarios estadounidenses afirman que Huang colaboró con la agencia de espionaje china para obtener información sobre Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aunque la naturaleza exacta de su papel dentro de la campaña china sigue sin estar clara.

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La empresa fundada por Huang, Megaspeed, tiene sede en Singapur y compró chips de Nvidia por miles de millones de dólares antes de ofrecer capacidad de cómputo de alta gama a compañías chinas. Esa modalidad permitió a empresas chinas utilizar chips de Nvidia instalados en centros de datos situados fuera de China, una vía que eludía la prohibición de vender directamente esos componentes a firmas chinas. Las autoridades estadounidenses investigan si Megaspeed contrabandeó ilegalmente semiconductores avanzados hacia China. Pekín rechazó las acusaciones de espionaje y las calificó de “pura invención”.

También surgieron indicios de que Megaspeed pudo haber facilitado, a través de Alibaba, acceso a recursos informáticos para un laboratorio vinculado al Ejército chino. Una portavoz de Alibaba negó esa posibilidad: “Cualquier sugerencia de que Alibaba presta servicios al ejército carece de fundamento. El acuerdo de servicio de Alibaba Cloud prohíbe estrictamente el uso de nuestros productos y servicios para cualquier fin militar”.

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Una nueva regulación de la administración Trump exigirá licencias a los centros de datos extranjeros que suministren capacidad de cómputo a China (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Estados Unidos busca cerrar el acceso desde centros de datos extranjeros

La nueva norma anunciada por la administración Trump exigirá una licencia gubernamental a los centros de datos ubicados fuera del país que suministren “volúmenes significativos de capacidad de cómputo” a empresas con sede en China, Rusia, Irán y otros países incluidos en la lista estadounidense. La restricción entrará en vigor en unos 90 días y apunta a cerrar el acceso indirecto a chips de Nvidia y otros proveedores estadounidenses.

El endurecimiento de los controles puede aumentar la presión sobre Pekín para producir sus propios semiconductores y sostener su infraestructura informática sin proveedores extranjeros. Xi ha enmarcado esa meta como una batalla por la supervivencia nacional, comparable, en sus palabras a técnicos durante una visita reciente a un centro de datos en construcción en el norte de China, a la Larga Marcha que en la década de 1930 forjó el liderazgo de Mao sobre la revolución comunista.

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