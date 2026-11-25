El sistema de la Atari 2600 extendió el uso de cartuchos intercambiables junto con controles de una palanca y un botón (Wikimedia Commons)

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El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S vuelve a poner en primer plano la escala que alcanzó el entretenimiento interactivo. El juego de Rockstar Games llegó inicialmente a esas dos plataformas, sin una versión para computadoras anunciada, según el comunicado de su editora, Take-Two Interactive.

La distancia tecnológica entre una producción contemporánea de mundo abierto y las primeras consolas domésticas parece amplia. Sin embargo, el modelo que permite elegir un juego, conectarlo a un televisor y usar un control tiene uno de sus antecedentes centrales en Atari y en la máquina que, con el tiempo, recibió el nombre de Atari 2600, de acuerdo con el Victoria and Albert Museum de Londres.

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GTA VI llegó a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las consolas de su lanzamiento

El nuevo capítulo de la serie Grand Theft Auto salió al mercado trece años después de GTA V, publicado en 2013. La decisión de concentrar el estreno de GTA VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S mantiene una práctica histórica del sector: cada videojuego depende de las capacidades, los controles y la base de usuarios de un hardware determinado. La llegada a PC no forma parte, por ahora, de los anuncios oficiales de Rockstar.

La relación entre software y consola ya definía el negocio varias décadas antes. En los años setenta, los videojuegos eran principalmente una experiencia de salones recreativos. Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron Atari en 1972, después de trabajar en Computer Space, y lograron uno de los primeros éxitos masivos con Pong. La compañía había nacido alrededor de las máquinas operadas con monedas, pero pronto orientó sus recursos hacia el hogar.

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Warner Communications compró Atari en 1976 por USD 28 millones, una operación que dio respaldo financiero al desarrollo de una consola programable. Un año más tarde, la empresa puso a la venta la Atari Video Computer System, conocida por sus siglas VCS. El dispositivo fue rebautizado como Atari 2600 en 1982, cuando llegó al mercado la Atari 5200.

La fabricación de la Atari 2600 concluyó en 1992 tras alcanzar cerca de 30 millones de unidades vendidas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atari convirtió los cartuchos intercambiables en una costumbre doméstica

La Atari 2600 no fue la primera consola con microprocesador ni la primera que empleó cartuchos removibles. El Fairchild Channel F ya había utilizado ese sistema en 1976. Su aporte fue convertir ese mecanismo en un formato conocido para millones de familias: una sola máquina podía ampliar su catálogo sin necesidad de reemplazar el equipo completo. El lanzamiento de 1977 incluyó nueve juegos y el cartucho Combat.

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El equipo se vendía con joysticks de una palanca y un botón, además de controles tipo paddle para ciertos títulos. Esa combinación simplificó la interacción frente al televisor y ayudó a fijar una imagen reconocible de los videojuegos domésticos. La consola difundió las conversiones de éxitos de arcade y también juegos concebidos para su propio sistema, entre ellos Adventure, Pitfall! y Missile Command.

La adaptación de Space Invaders fue uno de sus puntos de inflexión. La versión doméstica, lanzada en 1980, superó los seis millones de cartuchos vendidos durante tres años y aceleró la adopción de la consola, de acuerdo con el Victoria and Albert Museum de Londres. Con más de 500 juegos disponibles a lo largo de su vida comercial, el sistema mostró que el catálogo podía sostener el valor de una plataforma.

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Una crisis cambió el mercado que Atari había ayudado a expandir

El crecimiento tuvo un límite. Hacia 1982, la oferta de cartuchos había crecido de forma acelerada y muchas compañías publicaban títulos de calidad irregular. Las ventas comenzaron a caer, mientras Atari enfrentaba rivales como Intellivision y ColecoVision. Las versiones de Pac-Man y E.T. the Extra-Terrestrial quedaron asociadas al exceso de inventario y a decisiones de producción cuestionadas, aunque no explican por sí solas la crisis.

La saturación de productos, la caída de la demanda y el deterioro financiero derivaron en el crash de los videojuegos de 1983 en América del Norte. El Computer History Museum señala que el mercado no recuperó impulso hasta la llegada de la Nintendo Entertainment System en 1985. Warner vendió en 1984 la división de consolas y computadoras de Atari a Jack Tramiel, fundador de Commodore.

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La Atari 2600 siguió fabricándose hasta 1992 y vendió cerca de 30 millones de unidades en el mundo, según la cronología corporativa de la marca. Su influencia permanece en productos posteriores: Atari lanzó una nueva VCS para consumidores en América del Norte en 2021 y comercializa reediciones de hardware clásico.