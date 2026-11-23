La primera prueba fue el juego del cuadrado mágico de Mermin-Peres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El procesador cuántico Willow, de Google, ganó un juego matemático de coordinación en el 98,3% de las partidas, por encima del 88,9% que alcanza como máximo cualquier estrategia clásica. El resultado se publicó en la revista Science y no significa que exista una computadora cuántica comercial.

El experimento fue realizado por Google Quantum AI y colaboradores. Según el resumen del estudio, el equipo usó un procesador de qubits superconductores (las unidades básicas de información de una computadora cuántica) para demostrar que un fenómeno llamado contextualidad cuántica permite superar límites clásicos en ciertas tareas.

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La contextualidad cuántica significa que el resultado de una medición no está fijado de antemano, sino que depende de qué otras cosas se miden al mismo tiempo. Los investigadores, citados por el medio especializado Decrypt, lo explicaron así: no se pueden asignar valores fijos y preexistentes a todo lo que se podría medir.

El procesador cuántico Willow, de Google, ganó un juego matemático de coordinación en el 98,3% de las partidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juego de cuadrícula con cuatro qubits

La primera prueba fue el juego del cuadrado mágico de Mermin-Peres. Dos jugadores, sin comunicarse, deben completar partes de una cuadrícula de tres por tres con respuestas que cumplan reglas de filas y columnas y coincidan en la casilla compartida.

Una estrategia clásica pactada de antemano acierta como máximo en ocho de cada nueve asignaciones, es decir, el 88,9%. Con qubits entrelazados, la teoría indica que se podría ganar siempre. Willow ganó el 98,3% de unas 900.000 pruebas, según Decrypt, y el ruido inevitable del equipo impidió llegar al ideal.

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Google también midió el grado de contextualidad con una prueba matemática. Cualquier modelo con resultados predeterminados obtiene como máximo 4 puntos, mientras que la teoría cuántica permite hasta 6. Willow registró 5.590, con una incertidumbre de 0,008, según el mismo medio.

Willow ganó el 98,3% de unas 900.000 pruebas. REUTERS/Carlos Jasso

De 71 a 105 qubits, con límites

El estudio incluyó otras dos tareas con más qubits. En un juego de paridad en el que hasta 71 qubits entrelazados debían dar respuestas coordinadas, Google se mantuvo por encima del límite clásico, que tiende a 50% a medida que suben los jugadores. Los autores también verificaron entrelazamiento genuino en 45 qubits.

La segunda tarea, un problema de función lineal oculta, usó 105 qubits en un circuito poco profundo, es decir, con pocos pasos de cálculo. El procesador logró cerca de 60% de éxito. Decrypt precisa que esa prueba se compara con un límite clásico conjeturado, no demostrado, y que su instancia más grande falló en cuatro de cada 10 ejecuciones.

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Por eso el avance se lee como una prueba de calidad del hardware y no como una ventaja práctica. El propio resumen del estudio dice que el trabajo introduce una forma de evaluar procesadores cuánticos con algoritmos basados en contextualidad, y que mejora el estado del arte en fidelidad y tamaño del sistema en dos de las tareas.

La computación cuántica aplica la mecánica cuántica para resolver problemas complejos a mayor velocidad que la informática tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que el resultado no demuestra

Decrypt señala que el 98,3% corresponde a cuatro qubits y que la prueba de 105 qubits mide un desafío distinto y más acotado. Tampoco se trata de computación tolerante a fallos, la que corrige sus propios errores y sería necesaria para tareas de uso general.

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El mismo medio recuerda que la amenaza futura a las firmas digitales de Bitcoin depende de una computadora cuántica capaz de corregir errores, algo que, según su análisis, está lejos de ocurrir. La tarea de 105 qubits fue un circuito matemático sencillo, no un ataque criptográfico.

El estudio apareció en el volumen 394, número 6826, de Science, entre las páginas 870 y 874, y su versión completa está disponible en la web de la revista.