La escasez de componentes ha hecho que diferentes dispositivos aumenten de valor o reduzcan capacidad de almacenamiento. (Foto: Europa Press)

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Los precios de la memoria RAM para PC y las unidades SSD caerán de forma significativa desde la segunda mitad de 2027, cuando empresas y distribuidores reduzcan el exceso de inventario o stock acumulado durante la escasez de componentes.

La demanda de memoria alcanzó su punto más alto en el segundo trimestre de este año, concretamente en marzo, pero las compañías siguieron comprando existencias para asegurarse suministro ante la expectativa de que la escasez persistiera durante el próximo año. Esa acumulación dejó reservas superiores a la demanda real del mercado.

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La previsión corresponde a Lee Min-hee, analista de la firma financiera surcoreana BNK Investment & Securities, y fue recogida por The Korean Economic Daily.

Las empresas compraron existencias de componentes por encima de las necesidades reales del mercado para evitar la escasez. (Foto: Europa Press)

El desequilibrio se observa en la diferencia entre consumo y producción: la demanda de memoria DRAM, un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio, crecería 24% interanual este año, mientras que los envíos de los fabricantes superarían 38%. Para Lee, ese volumen será “el nivel más alto desde 2016”.

Por qué bajarán los precios de las memorias en 2027

Los clientes y distribuidores comenzarían a utilizar sus existencias entre el segundo y el tercer trimestre de 2027. El proceso, denominado “ajuste de inventario en el canal”, reducirá los pedidos nuevos a los fabricantes y presionará los precios a la baja.

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La caída afectaría principalmente a la memoria RAM destinada a computadoras personales y a la memoria flash NAND utilizada en las unidades de almacenamiento SSD. El pronóstico llega después de un período en el que la escasez de memoria encareció productos tecnológicos para los consumidores.

Los envíos de memoria DRAM por parte de los fabricantes aumentarán un 38% este año frente a un crecimiento del 24% en la demanda. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la demanda de inteligencia artificial (IA) impulsó esa falta de componentes, porque los fabricantes priorizaron la producción y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos.

Quiénes son los principales fabricantes de memoria en el mundo

Samsung, Micron y SK Hynix concentran cerca del 90% de la producción global y orientaron sus inversiones hacia nuevas plantas de fabricación.

SK Hynix fue la única compañía que aumentó su producción este año, tras poner en funcionamiento en febrero de 2026 una fábrica en Corea del Sur dedicada a memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM.

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SK Hynix puso en funcionamiento una fábrica en Corea del Sur destinada a la producción de memoria de alto ancho de banda para inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Este tipo de componente está dirigido a aplicaciones que requieren gran capacidad de procesamiento, como la infraestructura de inteligencia artificial.

Por qué la demanda de memoria para inteligencia artificial caerá

El consumo de memoria para inteligencia artificial podría moderarse por los cambios en el desarrollo de modelos lingüísticos de gran tamaño, o LLM. Lee sostuvo que “la creciente competencia está provocando que los modelos ligeros, que utilizan menos memoria y recursos computacionales, se conviertan en la norma”.

El analista anticipó “una desaceleración significativa en el ciclo de inversión en infraestructura relacionada el próximo año”. Entre los factores mencionados figuran retrasos en la construcción de centros de datos en Estados Unidos y la crisis de Nvidia tras la salida de quien era su director ejecutivo, Jensen Huang, una situación que afecta el papel de la empresa como proveedora de inteligencia artificial.

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El auge de modelos de IA ligeros moderará el consumo de recursos computacionales y memoria en el sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la competencia entre los fabricantes para ampliar su capacidad continuaría. Lee prevé que la producción global de DRAM aumentará 50% en tres años y se duplicará en cinco años frente a los niveles de finales del año pasado, mientras muchas fábricas de memoria NAND comenzarán a operar el próximo año.

Cómo impactará esta caída de precios a los consumidores finales

La corrección en los valores de las memorias RAM y las unidades SSD será un alivio directo para quienes buscan armar o actualizar sus computadoras personales. Tras meses de sobrecostos impulsados por la prioridad dada a los centros de datos, el mercado volverá a favorecer al comprador minorista.

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Esta reducción abaratará el costo de fabricación de laptops, consolas y teléfonos inteligentes. Como resultado, los fabricantes podrán ofrecer aparatos con mayor capacidad de almacenamiento y rendimiento sin trasladar incrementos al precio final.