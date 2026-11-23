El eje central de la pesquisa es identificar al responsable del área de cumplimiento normativo dentro de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic

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El gobierno de Estados Unidos exige explicaciones a Nvidia por la venta de chips a China y busca determinar quién estaba a cargo del cumplimiento normativo en la empresa, luego de que su fundador, Jensen Huang, renunciara tras conocerse una aventura con una presunta espía china.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la compañía “debe actuar con rapidez en este asunto porque queremos saber cuál era la cultura” de la empresa.

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Bessent reclama respuestas inmediatas a la gerencia de Nvidia

Bessent declaró al programa “Face the Nation” de la CBS que las autoridades ya establecieron contacto con distintos niveles de la compañía. “Nos hemos puesto en contacto con la gerencia interina, con los directores principales, con sus abogados, y necesitamos respuestas”, señaló el funcionario.

El gobierno de Estados Unidos exige explicaciones a Nvidia por la venta de chips a China. REUTERS/Dado Ruvic

El reclamo se centra en entender el funcionamiento interno de Nvidia durante el período en que ocurrieron los hechos vinculados a Huang. Para Bessent, la prioridad es reconstruir el clima organizacional que permitió la situación que derivó en la salida del fundador de la empresa.

El funcionario explicó que el consejo de administración del fabricante de chips trabaja en determinar lo sucedido. Según indicó, confía en que la compañía “darán respuestas muy completas y contundentes” sobre lo ocurrido.

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Una investigación busca identificar responsabilidades internas

El eje central de la pesquisa es identificar al responsable del área de cumplimiento normativo dentro de Nvidia. “Necesitamos averiguar quién era el responsable del cumplimiento normativo”, dijo Bessent, quien planteó además una serie de interrogantes sobre el alcance del conocimiento de los hechos dentro de la estructura de la empresa.

La renuncia de Huang se produjo luego de que trascendieran informes sobre su relación con una mujer sospechada por la inteligencia estadounidense de ser una espía. REUTERS/Mike Blake/

“Veremos qué nivel de la empresa estaba al tanto de esto. ¿Estaban los niveles inferiores? ¿Estaba el nivel intermedio? ¿Llegó hasta la alta dirección?”, planteó el secretario del Tesoro.

Cuando se le preguntó si compartía la postura del presidente Donald Trump, quien el viernes había expresado su deseo de que Huang se disculpara y regresara a Nvidia, Bessent evitó un pronunciamiento definitivo. Sostuvo que primero se necesita reunir más información antes de emitir una opinión sobre un eventual regreso del fundador a la compañía.

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“Creo que tenemos que ver quién es el responsable final”, agregó Bessent, en referencia a la necesidad de completar la investigación antes de tomar posiciones sobre las consecuencias que debería enfrentar cada nivel de la organización.

Nvidia es una empresa tecnológica multinacional estadounidense famosa por diseñar unidades de procesamiento gráfico (GPU). REUTERS/Dado Ruvic

El escándalo que provocó la salida de Jensen Huang

La renuncia de Huang se produjo luego de que trascendieran informes sobre su relación con una mujer sospechada por la inteligencia estadounidense de ser una espía china. A esto se sumó la revelación de una aventura extramatrimonial del fundador con una ejecutiva de la propia empresa.

Estos hechos derivaron en una serie de consecuencias institucionales que superan el ámbito interno de Nvidia. Entre ellas figuran investigaciones de reguladores estadounidenses y del FBI, además de acciones impulsadas desde el Congreso.

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A la par, la compañía encaró una revisión interna sobre lo ocurrido, mientras un grupo de inversores presentó una propuesta de demanda colectiva vinculada al caso. El presidente del consejo de administración de Nvidia, Harvey Jones, confirmó que la empresa no volverá a contratar a Huang.

Días después de la renuncia de Huang, la administración de Trump emitió una norma para restringir aún más el acceso de China a chips de IA avanzados de empresas como Nvidia. REUTERS/Manami Yamada

El contexto geopolítico detrás del endurecimiento de controles

Días después de la renuncia de Huang, la administración de Trump emitió una norma para restringir aún más el acceso de China a chips de inteligencia artificial avanzados de empresas como Nvidia. La medida endureció los controles existentes previo al viaje de Trump a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.

La decisión conecta el escándalo corporativo con la disputa tecnológica entre Washington y Pekín por el acceso a semiconductores de última generación, un terreno donde Nvidia ocupa un lugar central como proveedor de chips para el desarrollo de inteligencia artificial.

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