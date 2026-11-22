Grand Theft Auto VI recaudó 3.790 millones de dólares y vendió 32,5 millones de copias en su primer día.

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Rockstar Games vive un contraste que resume el momento actual de la industria de los videojuegos: mientras Grand Theft Auto VI rompe todos los récords de ventas, más de 1.600 trabajadores de la compañía en Reino Unido votan si formar un sindicato porque temen perder su empleo.

La votación comenzó el 12 de noviembre y cierra el 26, apenas días después del estreno del juego el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Si el resultado es favorable, según el sindicato impulsor, sería el mayor gremio reconocido del sector de los videojuegos británico.

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Un lanzamiento que pulverizó cifras históricas

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, confirmó que las ventas minoristas del primer día de GTA VI alcanzaron los 3.790 millones de dólares, con 32,5 millones de copias vendidas antes de su salida, un récord para cualquier plataforma. La cifra superó incluso las estimaciones más optimistas de firmas como Sensor Tower, que había calculado unos 1.840 millones de dólares y 19 millones de copias para el estreno.

Para dimensionar el salto: GTA V, lanzado en 2013, había tardado tres días en superar los 1.000 millones de dólares. Su sucesor multiplicó esa marca casi por cinco en apenas 24 horas, aunque buena parte de esas ventas corresponde a preventas acumuladas desde junio.

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Las ventas de GTA VI multiplicaron casi por cinco la marca que GTA V alcanzó en sus primeros tres días de 2013. (Rockstar)

Por qué los trabajadores piden sindicalizarse

El pedido de reconocimiento voluntario del Rockstar Game Workers Union, parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB), se presentó en junio. Los reclamos incluyen mayor transparencia salarial, un trato más justo frente al crunch (las jornadas extenuantes previas a un lanzamiento) y condiciones de trabajo más flexibles.

Nestor Uriarte, programador de animación en el estudio de Edimburgo, explicó en una columna de opinión que incluso quienes trabajan en “el juego más grande de todos los tiempos” temen ser despedidos. Uriarte recordó que GTA V vendió más de 230 millones de copias y generó más de 10.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que, según su argumento, debería traducirse en mejores condiciones para quienes lo hicieron posible.

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El temor tiene respaldo estadístico. La encuesta State of the Game Industry 2026, realizada por la Game Developers Conference a más de 2.300 profesionales, reveló que el 28% había sido despedido en los dos años anteriores y que el 52% considera que la inteligencia artificial generativa está perjudicando a la industria.

Uriarte sostuvo que un sindicato con reconocimiento permitiría a los trabajadores tener voz en la transición hacia la automatización, en momentos en que estudios de todo el sector eliminaron un estimado de 24.000 puestos de trabajo en dos años.

La encuesta de la Game Developers Conference reveló que el 28 por ciento de los desarrolladores sufrió despidos en los dos años previos. (Foto: Rockstar)

El tribunal que investiga los despidos de 2025

La votación sindical coincide con la etapa final de un juicio laboral en Glasgow. En octubre de 2025, Rockstar despidió a un grupo de empleados en Reino Unido y Canadá, cifra que la empresa y el sindicato ubican en distintos números: el IWGB habla de 31 despedidos, mientras que la defensa de la compañía mencionó 34 personas afectadas en Rockstar North.

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El IWGB, que representa a 23 de esos trabajadores en el proceso, sostiene que los despidos respondieron a su organización sindical en un canal privado de Discord. Rockstar, en cambio, asegura que la medida se debió a la filtración de información confidencial en ese mismo espacio.

Los alegatos finales se escucharon el 17 y 18 de noviembre, en la misma semana del estreno del juego. El abogado de Rockstar, Thomas Cordrey, afirmó que los empleados fueron “atrapados con las manos en la masa” al incumplir políticas de confidencialidad en un servidor con cientos de miembros, donde se discutieron funciones no publicadas de GTA VI y la fecha de su lanzamiento.

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Cordrey agregó que la compañía atravesaba “una presión enorme” y estaba “al borde de anunciar más retrasos” cuando se detectaron esas filtraciones, y que la alternativa habría sido afrontar 34 audiencias disciplinarias extensas con un desenlace inevitable. También citó el testimonio de Jennifer Kolbe, jefa de licencias de Rockstar, quien declaró haberse sentido “conmocionada y consternada” al descubrir el contenido del servidor.

Rockstar sostuvo ante la justicia que las desvinculaciones ocurrieron por la divulgación de material confidencial en Discord. (Rockstar)

Rockstar emitió un comunicado en el que sostuvo que los despidos respondieron a “falta grave” por compartir información confidencial de la compañía, no a la actividad sindical de los afectados. La empresa remarcó que su posición “ha sido clara y constante” durante todo el proceso y que se mantiene “confiada en un resultado positivo”.

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Las evidencias concluyeron el 18 de noviembre y no se fijó un plazo para el fallo, que podría demorar varias semanas. El resultado de la votación sindical se conocerá el 26 de noviembre, apenas una semana después de que GTA VI estableciera el mayor debut de la historia del entretenimiento.