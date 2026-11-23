XUPER TV es una opción ilegal que oferta contenido exclusivo pero no ofrece garantías de seguridad. (Foto: XUPER TV)

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Buscar cómo instalar XUPER TV, antes conocida como Magis TV, en un celular Android o un Smart TV puede parecer un atajo para acceder gratis a series, películas y transmisiones deportivas.

El problema aparece cuando la instalación exige descargar archivos desde páginas ajenas a las tiendas oficiales, una práctica que puede exponer datos personales, contraseñas y archivos almacenados en el dispositivo.

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ESET analizó el archivo de instalación de Magis TV como ejemplo de los riesgos asociados a este tipo de servicios. La aplicación solicita accesos que exceden las necesidades de una plataforma convencional de streaming y que, en manos maliciosas, pueden afectar al teléfono, al televisor conectado e incluso a la red doméstica.

Estas aplicaciones no están disponibles en Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Por qué es peligroso instalar XUPER TV

Muchas aplicaciones de este tipo no están disponibles en Google Play Store o App Store. Por eso, quienes intentan instalarlas deben buscar archivos de instalación en sitios alternativos, enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o páginas que prometen versiones actualizadas del servicio.

Ese recorrido elimina una de las barreras de seguridad habituales. Las tiendas oficiales aplican controles sobre las aplicaciones que publican, aunque no son infalibles. Fuera de esos entornos, es más difícil conocer quién desarrolló el archivo, si fue modificado o si contiene componentes añadidos para recopilar información.

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Qué pasa al descargar una APK desde una página desconocida

El principal riesgo es instalar una APK distinta de la que el usuario cree haber descargado. Un archivo puede incluir programas espía, troyanos u otras herramientas capaces de observar la actividad del dispositivo, obtener datos privados o incorporar publicidad fraudulenta.

Al descargar archivos desconocidos se puede instalar malware en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que estas apps pueden convertirse en una puerta de entrada para malware. En un celular, puede alcanzar fotos, documentos, grabaciones y cuentas vinculadas. En un Smart TV, el impacto puede extenderse a otros aparatos conectados al mismo router, como computadoras, consolas, cámaras o teléfonos.

Por qué los permisos solicitados por una aplicación deben generar alerta

El análisis de Magis TV identificó solicitudes de acceso que no parecen necesarias para reproducir contenidos audiovisuales. Entre ellas, hay funciones que permiten conocer qué otras aplicaciones están activas, revisar archivos guardados, modificar contenidos del almacenamiento y mostrar avisos en pantalla.

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XUPER TV antes era conocida como Magis TV y ha sido sancionada en la mayoría de países. (Fotocomposición Infobae)

Además, puede pedir capacidad para instalar otros paquetes en el dispositivo. Esa autorización abre la posibilidad de que aparezcan supuestas actualizaciones o complementos que, en realidad, instalen software adicional sin que el usuario comprenda su origen.

Cómo puede una app maliciosa comprometer contraseñas y archivos personales

El acceso a documentos, imágenes, videos y audios puede facilitar la extracción de información sensible. Entre esos archivos pueden figurar copias de documentos, conversaciones exportadas, comprobantes bancarios, notas de voz o fotos con datos que permitan suplantar la identidad de una persona.

Asimismo, la información recolectada puede utilizarse para crear campañas de engaño más creíbles. Por ejemplo, una notificación enviada desde la propia aplicación podría imitar un aviso del banco, del servicio de correo o de una plataforma de pagos. El objetivo es inducir al usuario a entregar credenciales, códigos de verificación o datos de tarjetas.

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Toda la información de los dispositivos conectados a la misma red pueden ser monitoreados por extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos hay para el Smart TV y la red WiFi de la casa

Un televisor inteligente no es un dispositivo aislado. Comparte conexión con el resto de los aparatos del hogar y, según su configuración, puede tener acceso a cuentas de streaming, perfiles de compra, asistentes de voz o servicios de almacenamiento en la nube.

Si una aplicación maliciosa logra alterar el funcionamiento del dispositivo puede afectar la privacidad de la red. Puede consumir recursos, desplegar anuncios, modificar configuraciones o intentar comunicarse con otros dispositivos conectados.

Para evitar riesgos hay que mantener actualizado el sistema operativo del televisor y evitar archivos de páginas desconocidas.