OpenAI y Cisco lanzaron Shirudo, una herramienta de código abierto que protege servidores Linux sin necesidad de reiniciarlos

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Según los anuncios oficiales de OpenAI y Cisco, ambas compañías lanzaron el 23 de noviembre Shirudo, una herramienta de código abierto que protege servidores Linux en funcionamiento mientras los equipos de seguridad preparan y aplican el parche definitivo contra una falla. Las empresas sostienen que las protecciones se activan sin reiniciar el sistema.

En una prueba controlada, Codex, el asistente de programación de OpenAI, creó una protección para impedir un ciberataque dirigido a un servicio de Elasticsearch, una herramienta que permite almacenar y buscar grandes volúmenes de datos. La prueba simuló la vulnerabilidad Java4Shell, un fallo que puede permitir a un atacante ejecutar código malicioso en sistemas que usan Java. Según OpenAI, la protección añadió un control al componente que interpreta datos codificados en Base64 y bloqueó la entrada maliciosa antes de que pudiera afectar al servicio.

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Cisco informó que también probó la herramienta contra una falla reciente en PHP y que Shirudo escribió código capaz de detectar y bloquear los intentos de explotación de ambas.

Un escudo temporal en lugar del parche

OpenAI explicó el problema de fondo: probar e instalar un parche puede llevar días o semanas, y bloquear por completo la operación que usa un atacante puede dejar sin servicio a la aplicación, porque una petición legítima y un exploit (programa que aprovecha una falla) a veces usan la misma operación de Linux.

OpenAI integró su asistente Codex para diseñar escudos temporales y destacó que los equipos técnicos conservan la decisión final sobre cada despliegue (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Shirudo se apoya en eBPF, una tecnología de Linux que permite ejecutar programas pequeños dentro del núcleo del sistema operativo. Cada escudo se firma digitalmente y el sistema verifica la firma antes de cargarlo. Un chip de seguridad llamado TPM guarda un registro verificable de cada protección que se carga o se retira.

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Los agentes de IA, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta, hacen el trabajo previo: según Cisco, rastrean la falla hasta los equipos afectados, escriben el escudo y comprueban que cubra el ataque y que el servicio siga funcionando. El escudo pasa a bloquear solo cuando los datos indican que es seguro, y se retira cuando llega el parche real.

Las personas conservan el control. OpenAI precisó que los equipos de seguridad deciden qué se despliega y pueden observar cómo afectaría un escudo a las aplicaciones antes de aplicarlo.

Una idea que ya existía, ahora en código abierto

El presidente y cofundador de OpenAI Greg Brockman, justificó el formato abierto: “Cuando un equipo encuentra una mejor forma de proteger un sistema, otros no tienen que empezar desde cero”, dijo en el anuncio.

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The Register recordó que las medidas de compensación de este tipo no son nuevas: la firma de mantenimiento Rimini Street las usa desde hace años, VMware ofrece “parches virtuales” y Palo Alto Networks y Rapid7 también las impulsan. Para el medio, la diferencia de Shirudo es su carácter abierto y la intención de que otros actores lo desarrollen.

Cisco comprobó la efectividad de la herramienta ante vulnerabilidades en PHP y aportó la base tecnológica desarrollada por su filial Isovalent (Europa Press)

El medio añadió que la oferta no es del todo altruista: si el proyecto se populariza, podría aumentar la demanda de Codex. Cisco, por su parte, es dueña de Isovalent, creadora de Tetragon, la plataforma de seguridad con eBPF sobre la que, según The Hacker News, se construyó Shirudo.

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La documentación del proyecto indica que Shirudo está en fase previa al lanzamiento. Para usarlo en producción, requiere un núcleo de Linux con parches propios del proyecto y un TPM 2.0. También aclara que no reemplaza las actualizaciones del núcleo: cubre el tiempo hasta que la máquina corre una versión corregida.

El código está en GitHub bajo licencia BSD de dos cláusulas. Las empresas convocaron a un seminario técnico en línea el 15 de diciembre.