El gobierno federal de Estados Unidos ordenó a sus dependencias civiles corregir la falla en un plazo de tres días (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

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La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) confirmó que atacantes explotan una falla crítica en Cisco Expressway, un equipo que conecta los sistemas de videollamadas y telefonía de una empresa con el exterior. Cisco publicó la corrección el 21 de octubre, pero la falla sigue abierta en los equipos sin actualizar.

CISA añadió la vulnerabilidad, identificada como CVE-2026-76466, a su catálogo de fallas explotadas el viernes 20 de noviembre, según The Hacker News. La agencia ordenó a las dependencias civiles del gobierno federal estadounidense que la corrijan antes del 23 de noviembre, un plazo de tres días.

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Esa orden obliga solo a organismos federales. CISA pidió que todos los responsables de redes, incluidos los equipos de seguridad de empresas privadas, la traten como prioridad, informó BleepingComputer, sitio web especializado en tecnología y ciberseguridad.

Cisco calificó la falla como crítica, con 9,8 puntos sobre un máximo de 10, en su aviso de seguridad. Según ese documento, un atacante sin credenciales que tenga acceso a la red del dispositivo puede ejecutar órdenes con control total del sistema operativo.

Qué equipos están en riesgo

Expressway funciona como una puerta de enlace: permite que empleados fuera de la oficina participen en llamadas y reuniones de video con los sistemas internos de la organización. Cisco lo ofrece en dos variantes, Expressway-C y Expressway-E, tanto en máquinas virtuales como en aparatos físicos.

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El aviso de Cisco precisa que solo están afectados los equipos configurados en grupo (clúster), es decir, varios dispositivos que trabajan de forma coordinada. Cisco explicó que el problema radica en el uso de cookies persistentes y en que no se validan los certificados de los equipos que se conectan al servicio de base de datos.

Cisco indicó que no existe ninguna solución provisional: la única vía es instalar la versión corregida. Los equipos con la versión X15.5.3 o anteriores de la serie 15 deben pasar a la X15.5.20, y los de la serie 14 o anteriores deben migrar a una versión corregida.

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Un detalle genera confusión. El aviso de Cisco sigue en su versión original del 21 de octubre y afirma que la empresa no tenía conocimiento de usos maliciosos. CISA, en cambio, ya registra la explotación activa, un dato posterior al aviso.

Cisco calificó la falla con una gravedad de 9,8 puntos porque permite obtener el control del sistema operativo sin credenciales (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Un ataque documentado con asistente de IA

CISA no ha divulgado detalles de los ataques. La firma rusa de ciberseguridad F6, en cambio, informó el jueves, según BleepingComputer, que observó a atacantes que usaron un asistente de inteligencia artificial, sin identificarlo, para aprovechar la falla y obtener control total de dispositivos Expressway expuestos a internet.

Según los investigadores de F6 citados por BleepingComputer, los intrusos comprometieron primero dos equipos conectados a internet. Desde uno de ellos accedieron a otros dos nodos del clúster ubicados en la red interna de la organización afectada.

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Después prepararon programas en lenguaje Python para recorrer la red, buscar recursos compartidos, interactuar con servidores de bases de datos y explorar repositorios de código en busca de credenciales y otros datos sensibles. The Hacker News añadió que la actividad no fue atribuida a ningún grupo y que ocurrió después de que se publicara un código de prueba para explotar la falla.

BleepingComputer recordó que CISA incorporó 103 vulnerabilidades de Cisco a su lista de fallas explotadas desde noviembre de 2021, y que siete de ellas fueron usadas también por grupos de ransomware, el software que cifra archivos para exigir un rescate. El plazo que la entidad fijó a las agencias federales para corregir la falla vence el 23 de noviembre de 2026.

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