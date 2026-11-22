Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió sobre los riesgos extremos de la inteligencia artificial. (Reuters)

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El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que la inteligencia artificial podría facilitar hechos capaces de provocar mil millones de muertes si la tecnología cae en manos de personas con intenciones dañinas. “La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes”, afirmó el empresario en entrevista con NBC News.

Gates sostuvo que la combinación entre actores maliciosos y las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas representa una capacidad de daño sin precedentes. No afirmó que una catástrofe de esa dimensión sea inevitable ni estableció una fecha para un escenario de ese tipo.

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Su advertencia se centró en el potencial de la tecnología para ampliar el daño que podrían causar individuos, grupos u organizaciones con objetivos criminales. “Nunca hubo un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones y las últimas herramientas de IA”, dijo.

"Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente", afirmó Gates sobre las empresas de IA. (Reuters)

Gates reclama una regulación gubernamental del sector

El fundador de Microsoft cuestionó la capacidad de las propias empresas tecnológicas para controlar los riesgos de sus desarrollos. “Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente”, señaló.

Para Gates, la respuesta pasa por una intervención legislativa. Según explicó, los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los dirigentes políticos deben participar en la definición de las salvaguardas y de los mecanismos de monitoreo que tendrán que cumplir las compañías del sector.

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La declaración se produjo en medio de un debate creciente sobre los límites, la velocidad de desarrollo y la supervisión de los modelos de inteligencia artificial. “Si alguien tuviera un plan creíble para frenar el avance de la IA a nivel mundial, probablemente lo apoyaría. Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder.

El empresario reclamó una intervención legislativa para supervisar el desarrollo tecnológico. (Reuters)

Los incentivos geopolíticos y económicos presionan demasiado para avanzar a toda velocidad”, afirmó Gates en un ensayo titulado “La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales”, publicado el 26 de agosto de 2026.

“Para maximizar los efectos positivos de esta tecnología sin precedentes y minimizar los negativos, de modo que todos estemos mejor, necesitamos comprender tanto los beneficios como los riesgos”, agregó en ese texto.

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Tres riesgos centrales en el análisis de Gates

En su ensayo, Gates planteó que la tecnología avanza con una rapidez capaz de transformar sectores enteros durante la próxima década y que el mundo aún carece de un plan para afrontar sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

Gates participó en septiembre de 2026 de los debates sobre IA en la Asamblea General de la ONU. (Reuters)

El primer riesgo que identificó es laboral. Gates prevé que la inteligencia artificial afecte empleos de oficina, ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica, y que, con el avance de la robótica, llegue también a tareas manuales. Le preocupa en particular la reducción de puestos iniciales para jóvenes y la concentración de los beneficios económicos en pocos actores. “Esperar a que las personas estén desplazadas o subempleadas será demasiado tarde”, planteó.

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El segundo riesgo señalado es el uso de estas herramientas para fraude, desinformación, deepfakes, ciberataques y bioterrorismo. Según explicó, la inteligencia artificial puede facilitar que delincuentes con habilidades limitadas ataquen a individuos, empresas y gobiernos, mientras que los sistemas más poderosos podrían actuar de formas imprevistas.

El tercer riesgo se relaciona con los niños y los jóvenes. Gates advirtió que los compañeros virtuales pueden reemplazar vínculos humanos, generar dependencia y debilitar el aprendizaje. Citó un estudio con más de 1.100 usuarios de asistentes virtuales que asoció un uso más intenso y personal de estas herramientas con un peor estado de ánimo.

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La Fundación Gates destinó USD 1.000 millones para ampliar el acceso a la IA en países de bajos ingresos. (Reuters)

Su participación en la Asamblea General de la ONU

Gates participó en Nueva York de los debates sobre el impacto global y la regulación de la inteligencia artificial, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2026. Durante su intervención, defendió que la tecnología puede reducir desigualdades si se extiende su acceso a los países de menores ingresos.

A través de la Fundación Gates, destinó USD 1.000 millones para impulsar ese objetivo. La edición 2026 del informe anual Goalkeepers, elaborado por la misma fundación, puso el foco en los avances y los riesgos vinculados con la inteligencia artificial.