OpenAI difundió que GPT-3.5 registró una perplejidad logarítmica de 0,99 frente al 0,91 obtenido por el modelo GPT-4 (REUTERS/Dado Ruvic)

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Jakub Pachocki, científico jefe de OpenAI, propuso que los grandes desarrolladores de inteligencia artificial acuerden límites comunes que se comprometan a no cruzar. Lo planteó en un ensayo publicado en el sitio de la compañía, y el director ejecutivo, Sam Altman, lo respaldó.

“Propongo además límites comunes, basados en la perplejidad y otras mediciones, que los desarrolladores se comprometan a no cruzar hasta que nuestra capacidad de entender y monitorear el comportamiento de la IA alcance un hito concreto”, escribió Pachocki en el texto, titulado “Perplexity and Intelligence” (Perplejidad e inteligencia).

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Según informó la agencia Reuters, Altman dijo en una publicación en X que la industria debería buscar un acuerdo sobre límites comunes, y calificó el ensayo como “lo más importante que OpenAI ha publicado en mucho tiempo”. Para el ejecutivo, esos límites ayudarían a garantizar seguridad y control.

Una métrica común para medir el avance

La perplejidad mide qué tan bien un modelo predice, en promedio, la siguiente unidad de texto. Cuanto más baja, mejores son las predicciones. Pachocki sostiene que es la forma más estable de seguir el progreso de la IA, porque las pruebas que miden tareas concretas quedan obsoletas rápido.

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Sam Altman respaldó la propuesta de límites comunes para la inteligencia artificial y la calificó como el texto más importante de OpenAI en mucho tiempo (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Para mostrarlo, OpenAI publicó sus propias cifras. El ensayo ubica a GPT-3.5, base del ChatGPT original, en una perplejidad logarítmica de alrededor de 0,99, y a GPT-4 en 0,91. Con valores por debajo de 0,8, escribió, aparecieron capacidades de gran impacto en ciberseguridad y matemáticas.

Pachocki reconoció que publicar esos datos tiene un costo: “da a los competidores una imagen más clara” de la posición de OpenAI, pero la urgencia de acordar medidas de seguridad compartidas pesa más. Escribió que la empresa espera que sea un paso hacia una base científica común.

Qué pide y qué deja abierto

El científico plantea un estándar de la industria que fije un primer límite al desarrollo, medido con una métrica comparable entre laboratorios, y que defina qué habría que lograr antes de superarlo. Como ejemplo de hito menciona un sucesor de los monitores que vigilan el razonamiento paso a paso de los modelos.

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El ensayo no dice dónde debería estar ese primer límite ni cuándo entraría en vigor. Tampoco resuelve un obstáculo que el propio Pachocki enumera: cada laboratorio usa datos de evaluación y de entrenamiento distintos, por lo que comparar cifras exige acordar cómo hacerlo.

Otra limitación que señala es que la perplejidad no corresponde directamente a una tarea útil, y que el razonamiento paso a paso aumenta las capacidades de un modelo sin reducir esa cifra.

OpenAI advirtió que una aceleración en el preentrenamiento de modelos podría superar la capacidad de monitoreo hacia 2027 (REUTERS/Dado Ruvic)

El motivo: una posible aceleración desde 2027

Pachocki advierte que la IA podría acelerar su propio desarrollo. Según el informe, tan pronto como 2027 podría verse una avalancha de avances fundamentales en el preentrenamiento de modelos, y el progreso en monitoreo y alineación probablemente no sería lo bastante rápido para acompañarla. Espera nuevas capacidades al entrar en una franja de 0,68 a 0,7.

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El tema ya estaba en la agenda de la compañía. Según TechRepublic, medio orientado a profesionales de TI, el 6 de septiembre Pachocki publicó otro ensayo, “An Alien Mind”, en el que sostuvo que ningún laboratorio había resuelto la alineación y el monitoreo lo suficiente para seguir escalando a máxima velocidad por mucho más tiempo.

TechCrunch recordó que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó antes un plan para “marcar el ritmo de la frontera”, que pide a las empresas acordar estándares comunes de seguridad y límites a la velocidad del progreso sin control. La propuesta de OpenAI aporta una medida concreta para ese debate. Hasta ahora, el ensayo del 22 de noviembre es una propuesta: no hay un acuerdo firmado ni una respuesta pública de otros laboratorios en las fuentes consultadas.

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