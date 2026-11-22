La producción animada impulsó miles de millones de reproducciones, coreografías virales y desafíos en redes, mientras sus canciones dejaron de funcionar como acompañamiento para convertirse en contenidos independientes (Captura: Netflix)

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Las guerreras K-pop convirtió su banda sonora en uno de los motores de su éxito en Netflix, con canciones que pasaron de acompañar la historia de Rumi, Mira y Zoey a ocupar listas globales y redes sociales. Desde el estreno mundial del 20 de junio de 2025, la película sumó más de 325 millones de visualizaciones en tres meses y entró en el top 10 de 93 países.

La repercusión también llegó a las plataformas musicales. El álbum encabezó el Billboard 200 y acumuló más de 8.300 millones de reproducciones globales. Temas como “Golden” se mantuvieron durante semanas en el primer puesto del Billboard Global 200, mientras sus coreografías, versiones y desafíos circularon por TikTok y otras redes.

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Las guerreras K-pop demuestra el poder narrativo de una banda sonora (Netflix)

“Golden” se consolidó como el himno de la película

“Golden” es la canción más identificada con Las guerreras K-pop. Su producción, exigencia vocal y melodía hicieron que trascendiera las escenas de la película para aparecer en programas de televisión, eventos internacionales y contenidos creados por seguidores.

El tema conecta con el público por su carga emocional y por el papel que cumple dentro de la historia. También representa el punto de encuentro entre la narrativa de animación y las reglas del pop coreano: una interpretación de gran intensidad, una base musical pensada para coreografía y un estribillo que facilita su circulación digital.

Las otras seis canciones que ganaron espacio entre los seguidores

El segundo lugar corresponde a “What It Sounds Like”, una canción que parte del público considera una pieza menos visible del álbum. Su letra, avance rítmico y ubicación en un momento decisivo de la trama la convirtieron en una de las favoritas de quienes volvieron a ver la película.

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En el tercer puesto aparece “Free”, la única balada del repertorio. Interpretada por Ejae y Andrew Choi, se distancia de los temas más acelerados y propone una pausa centrada en la armonía vocal y en un tono introspectivo.

La música de Las guerreras K-pop supera los 8.300 millones de reproducciones (Foto: Netflix)

La cuarta canción es “Your Idol”, que obtuvo atención por su sonido directo y su cercanía con el repertorio de grupos reales de K-pop. Boy bands como Ateez y Stray Kids la incluyeron en conciertos, un dato que amplió su circulación fuera de la audiencia original de Netflix.

En la quinta posición está “Takedown”, una pieza de mayor intensidad que ganó impulso gracias a la participación de Twice. El estribillo y el puente sostienen una estructura orientada a la energía de las secuencias de acción.

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El sexto lugar corresponde a “How It’s Done”, destacada por sus líneas de rap y una producción que privilegia el ritmo. Aunque algunos seguidores la consideran menos profunda que otras composiciones del álbum, su estilo la mantuvo entre los temas más escuchados.

La lista se completa con “Soda Pop”, una canción dirigida al público juvenil por su ritmo repetitivo y fácil de recordar. Su presencia en redes sociales ayudó a convertirla en una de las piezas más reproducidas de la banda sonora.

El tema Golden, asociado con Rumi, Mira y Zoey alcanzó una circulación internacional sostenida, gracias a su presencia en listas musicales, programas televisivos, eventos y publicaciones creadas por seguidores - (Zurisaddai González/Infobae)

La música amplió el alcance de la película

El éxito de las canciones está ligado al modo en que la película presenta a sus protagonistas. Rumi, Mira y Zoey atraviesan conflictos personales que encuentran continuidad en las letras, las interpretaciones y las secuencias musicales.

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La animación también incorpora costumbres y escenas cotidianas de Corea sin reducirlas a elementos decorativos. Esa representación, sumada a la estructura de una historia de acción y amistad, permitió que el público reconociera referencias culturales dentro de una producción diseñada para una audiencia internacional.

La banda sonora no funciona como un complemento aislado, sino como una parte central de la identidad de Las guerreras K-pop. Cada canción acompaña un momento narrativo, pero también puede escucharse fuera de la película con una lógica propia.