El dióxido de titanio tradicional para generar hidrógeno a partir de luz solar solo absorbe radiación ultravioleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Producir hidrógeno con luz solar requiere un electrodo especial que capte esa energía y la convierta en una reacción química capaz de separar el agua en sus componentes. Durante décadas, el material de referencia para ese trabajo fue el dióxido de titanio, una sustancia estable, pero con una limitación importante: solo absorbe luz ultravioleta, la porción menos abundante del espectro solar.

Para aprovechar también la luz visible, los investigadores aprendieron a combinarla con nanocristales de sulfuro de bismuto y plata, que captan un rango mucho más amplio del espectro. La técnica establecida para adherir esos nanocristales al electrodo mediante deposición electroforética requería, sin embargo, una contradicción de fondo: voltajes superiores a los 200 voltios y disolventes orgánicos tóxicos, lo que contradecía de raíz la promesa de un proceso verdaderamente limpio.

PUBLICIDAD

Esa contradicción acaba de resolverse. Un equipo conjunto del Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk (DGIST, Corea del Sur) y de la Universidad Kookmin logró depositar esos nanocristales sobre un electrodo de dióxido de titanio en agua y a apenas 4 voltios, el equivalente a una batería doméstica.

Científicos de DGIST y la Universidad Kookmin lograron la adhesión de los nanocristales en agua con 4 voltios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un fotoelectrodo que multiplica por diez la corriente generada bajo luz solar respecto a los electrodos convencionales de un solo material, sin emplear plomo, cadmio ni disolventes peligrosos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Small, una publicación internacional de referencia en ciencias de materiales.

PUBLICIDAD

El truco estuvo en la superficie de los nanocristales

El obstáculo central no era el material en sí, sino la manera de adherirlo al electrodo. Los nanocristales de sulfuro de bismuto y plata que se sintetizan en el laboratorio quedan recubiertos por moléculas de ácido oleico, una sustancia hidrófoba, es decir, que repele el agua.

Esa cubierta los hace incompatibles con cualquier proceso acuoso y obliga a usar disolventes orgánicos que, combinados con voltajes altos, generan daños en la superficie del dispositivo y contaminantes en forma de subproductos de oxidación.

La solución que encontraron los equipos del profesor Jongmin Choi, del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Energía de DGIST, y del profesor Younghoon Kim, del Departamento de Química de la Universidad Kookmin, fue reemplazar esa cubierta por una molécula compatible con el agua.

PUBLICIDAD

Una placa sumergida en agua genera descargas eléctricas y burbujas tras recibir un haz de luz espectral en una simulación de electrólisis solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los nanocristales ya vueltos hidrófilos, que se mezclan con facilidad en soluciones acuosas, los dispersaron en agua y aplicaron una diferencia de potencial para que las partículas se adhirieran al electrodo.

Bastaron 4 voltios y tres minutos para recubrirlo por completo. “La relevancia de este estudio radica en lograr alta eficiencia de producción de hidrógeno mediante un proceso seguro y limpio a base de agua y bajo voltaje, superando las limitaciones de los métodos convencionales que dependían de altos voltajes y solventes tóxicos”, afirmó el profesor Jongmin Choi, del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Energía de DGIST, según el comunicado de prensa institucional.

PUBLICIDAD

El fotoelectrodo generó diez veces más corriente que los convencionales

El desempeño del fotoelectrodo resultante superó con claridad a los de referencia. Bajo condiciones de iluminación equivalentes a la luz solar estándar, el nuevo dispositivo alcanzó una fotocorriente diez veces superior a la de los electrodos fabricados con un único material, según consigna el comunicado. El análisis de gases confirmó que el hidrógeno efectivamente se generó durante los ensayos.

Tal como se detalla en el estudio, la combinación aprovecha una complementariedad clave: el dióxido de titanio ofrece transporte eficiente de cargas eléctricas, mientras que los nanocristales de sulfuro de bismuto y plata capturan luz con intensidad en el espectro visible e infrarrojo cercano.

PUBLICIDAD

La investigación publicada en la revista Small requerirá mejoras de durabilidad y escala antes de su traslado a la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juntos, promueven la separación de cargas y reducen la pérdida de energía absorbida, que en los dispositivos convencionales se disipa como calor en lugar de aprovecharse para producir hidrógeno.

Tras dos horas de exposición continua a la luz, el electrodo conservó el 65,1% de su rendimiento inicial, un resultado que los propios autores presentan como preliminar y que requerirá mejoras para su aplicación práctica a mayor escala.

El camino hacia el hidrógeno verde aún tiene pendientes

La prueba se realizó a escala de laboratorio y los investigadores señalan que quedan por resolver aspectos clave antes de cualquier aplicación industrial: reducir la degradación durante operaciones prolongadas, garantizar un recubrimiento uniforme en superficies mayores y validar el rendimiento en condiciones reales.

PUBLICIDAD

Tampoco se informó la eficiencia global de conversión solar a hidrógeno, el indicador que permitiría comparar este dispositivo con otras tecnologías. Con todo, el comunicado de DGIST subraya que la investigación “servirá como base importante para acelerar la aplicación práctica de la tecnología de producción de hidrógeno ecológico”.