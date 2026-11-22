Microsoft notificó a sus clientes sobre una brecha de seguridad en Entra Connect Health, un servicio para monitorear infraestructura corporativa. (Reuters)

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Microsoft informó a sus clientes que sufrió una brecha de seguridad: atacantes aprovecharon una falla en Entra Connect Health, un servicio de la empresa, y accedieron a correos de administradores y a datos de configuración de organizaciones. Según BleepingComputer, que citó la notificación enviada a los administradores, la compañía corrigió el error el 19 de noviembre.

Entra Connect Health es un servicio en la nube con el que los administradores de sistemas vigilan el estado y las alertas de la infraestructura que gestiona las cuentas y contraseñas de sus empresas. Se usa desde el panel de administración de Microsoft Entra.

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La notificación indica que Microsoft detectó la vulnerabilidad el 9 de noviembre, y que el error había entrado en el sistema el 23 de julio. El 20 de noviembre, la empresa concluyó su investigación y determinó que hubo acceso de solo lectura no autorizado a metadatos de las organizaciones. No encontró cambios de configuración indebidos.

La vulnerabilidad permaneció activa desde el 23 de julio hasta su detección el 9 de noviembre, según la compañía. (Reuters)

Qué datos quedaron expuestos

Según la notificación, los atacantes pudieron ver los correos de los contactos técnicos y de las cuentas de administrador. También accedieron a identificadores del cliente, nombres, dominios iniciales, códigos de país y región, el nivel de licencia de Entra y el estado de sincronización del directorio.

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Entre los datos figura además un certificado vencido que servía para registrar agentes del servicio ante un sistema interno de Microsoft, dado de baja a fines de 2024. Ya no se usaba, pero seguía guardado y la interfaz del servicio aún lo devolvía.

Microsoft afirma que no se expusieron contraseñas, huellas digitales de contraseñas, credenciales de sesión, claves criptográficas válidas, detalles de los servidores internos de las empresas ni información de suscripciones de Azure, su plataforma de servicios en la nube.

Los atacantes accedieron con permisos de solo lectura a metadatos de organizaciones, sin realizar cambios de configuración, según la investigación de Microsoft. (Reuters)

Lo que Microsoft no dijo

La compañía no reveló cuántas organizaciones resultaron afectadas, quién explotó la falla ni cuándo comenzaron los ataques. Más de una docena de administradores informaron en un foro de Reddit que recibieron el aviso, y algunos proveedores de servicios informáticos recibieron avisos por varios clientes a la vez.

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Un vocero de Microsoft confirmó a BleepingComputer que la empresa avisó a los clientes afectados por medio de Azure Service Health, el sistema de avisos de la plataforma. La compañía declinó dar más detalles.

Qué recomienda la empresa

El aviso precisa que los clientes no deben instalar ninguna actualización, porque la corrección se aplicó en los servidores de Microsoft. Sí recomienda alertar a los equipos de seguridad sobre posibles ataques de phishing, es decir, mensajes falsos que buscan engañar a una persona para que entregue datos, dirigidos a los correos expuestos.

Entre los datos expuestos figuran correos de administradores, identificadores de cliente, dominios y el nivel de licencia de Entra. (Europa Press)

Microsoft también aconseja que las cuentas con privilegios usen una verificación en dos pasos resistente al phishing, que revisen la configuración de Connect Health y que examinen los registros de auditoría y de inicio de sesión de Entra en busca de actividad sospechosa.

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La empresa publicó además un script de PowerShell que permite a los administradores ver qué tipos de datos de su organización pudieron quedar expuestos. El programa muestra los valores actuales de la configuración, no la información a la que accedieron los atacantes durante la brecha.

Vulnerabilidad en Outlook

Este mes, Microsoft corrigió una vulnerabilidad en Outlook, identificada como CVE-2026-124194, que atacantes ya explotaban para robar datos de acceso de los usuarios.

Microsoft también corrigió este mes una falla en Outlook que permitía robar datos de acceso de los usuarios a través de archivos de mensaje manipulados. (Reuters)

La falla permitía que, al abrir un archivo de mensaje manipulado, Outlook se conectara a una ubicación controlada por un atacante sin mostrar el aviso habitual de contenido externo, lo que exponía el hash NTLMv2 del usuario, un código vinculado a su contraseña de Windows.

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El parche forma parte de la actualización mensual de seguridad de Microsoft, que corrige más de mil fallas en total, y afecta a Microsoft 365 Apps for Enterprise y a Office LTSC 2021 y 2024, por lo que requiere una actualización específica del paquete de Office además de la de Windows.