Los aviones solares no tripulados operan entre 18.000 y 20.000 metros de altitud para la observación del clima y la vigilancia ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Volar semanas sin aterrizar, vigilar incendios desde la estratosfera y medir el clima con una precisión que hoy resulta imposible: eso es lo que prometen los aviones solares no tripulados que cruzan la atmósfera a más del doble de la altitud de los vuelos comerciales. Para mantenerse en el aire de noche, estos vehículos dependen de baterías cuyo peso puede volverse, literalmente, su propio límite.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Míchigan, junto con socios de la industria aeroespacial, estableció la barrera técnica que hay que romper para que esos vuelos dejen de ser una promesa y se conviertan en una herramienta real de observación planetaria.

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La clave está en un número: 500 vatios-hora por kilogramo. Esa es la densidad energética, dicho de otro modo, la cantidad de energía que una batería puede almacenar en relación con su propio peso, que los investigadores identificaron como el umbral a partir del cual el vuelo solar persistente se vuelve viable en gran parte del mundo.

Para ponerlo en perspectiva, las baterías de los autos eléctricos que circulan hoy rondan los 250 vatios-hora por kilogramo, la mitad de lo necesario. Celdas experimentales o de uso especializado disponibles en el mercado ya se ubican en torno a los 400, aunque a un costo todavía elevado.

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La densidad energética de los autos eléctricos actuales ronda los 250 vatios-hora por kilogramo, la mitad del requerimiento de la aviación solar estratosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista ACS Energy Letters detalla los cálculos y las condiciones bajo las cuales ese umbral se convierte en un objetivo alcanzable. El trabajo fue elaborado en el marco de SACOS, sigla de Sistema Aerotransportado Estratosférico de Observación del Clima, una colaboración de investigación que incluye al MIT y a empresas aeroespaciales privadas, financiada por la NASA.

El peso de las baterías es el principal obstáculo para el vuelo solar continuo

El desafío que enfrentan los aviones solares estratosféricos, que vuelan entre 18.000 y 20.000 metros de altura, el doble de la altitud de crucero de un avión comercial, es que operan en un entorno sin nubes ni mal tiempo, pero también sin sol durante la noche.

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Durante el día, los paneles solares generan más electricidad de la que el avión necesita para volar; ese excedente se almacena para mantener el vuelo nocturno. El problema es circular: si las baterías pesan demasiado, el avión necesita más potencia para mantenerse en el aire, lo que a su vez exige mayor capacidad de almacenamiento, que vuelve a incrementar el peso.

“Es una relación matemática circular: necesitas más almacenamiento de energía, pero las baterías se vuelven más pesadas, entonces necesitas más potencia para empujar el avión por el aire y obtener más elevación”, afirmó Craig Mascarenhas, investigador de Harvard.

El estudio concluyó que el diseño de las aeronaves debe priorizar la capacidad de almacenamiento energético sobre la velocidad de descarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio argumenta que, para este tipo de aeronaves, la densidad energética importa más que la densidad de potencia. La primera mide cuánta energía total puede almacenar una batería en relación con su peso; la segunda, qué tan rápido puede entregarla.

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En un avión solar que necesita sostenerse durante horas de oscuridad, lo que cuenta es la reserva total disponible, no la velocidad de descarga. Por eso, según el trabajo, los desarrolladores deberían priorizar la capacidad de almacenamiento antes que optimizar ambas variables por igual, como suele hacerse en ingeniería convencional.

Las baterías experimentales ya se acercan al umbral, aunque su precio sigue siendo alto

“Estamos casi ahí”, señaló Mascarenhas en el comunicado de prensa. Celdas experimentales o de uso especializado que ya rondan los 400 vatios-hora por kilogramo están disponibles, aunque su precio las hace inaccesibles para aplicaciones a escala. Sin embargo, el investigador indicó que esos costos están bajando con rapidez.

El estudio concluyó que el diseño de las aeronaves debe priorizar la capacidad de almacenamiento energético sobre la velocidad de descarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación con los sistemas de observación actuales ilustra por qué el avance importa. El avión de alta altitud ER-2 de la NASA, que hoy realiza misiones científicas con piloto a bordo, vuela entre seis y ocho horas continuas a un costo de decenas de miles de dólares por hora. Un avión solar no tripulado podría permanecer en el aire durante meses, con menos personal y costos operativos mucho menores, además de cubrir repetidamente la misma zona para obtener datos de mayor calidad y continuidad.

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Las aplicaciones potenciales van desde el seguimiento de huracanes hasta la química atmosférica, pasando por el monitoreo de incendios forestales. Este último uso es el que más moviliza a Mascarenhas, quien actualmente trabaja en sistemas de transferencia de energía para misiones lunares de la NASA, pero mantiene su colaboración con el laboratorio de Anderson.

“Me apasiona reducir el daño que causan los incendios forestales en todo el mundo”, concluyó el investigador según el comunicado institucional.