Las cámaras de eventos detectan cambios continuos en la intensidad de la luz y funcionan de manera similar a la retina biológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las cámaras de eventos llevan décadas prometiendo cambiar la manera en que los robots perciben el mundo. A diferencia de las convencionales, que capturan imágenes completas a intervalos fijos, estas detectan de forma continua cualquier cambio en la intensidad de la luz, de un modo que se asemeja al funcionamiento de la retina biológica. Sin embargo, había un problema que frenaba su adopción masiva: interpretar los datos que producen era una tarea enormemente compleja, y no existía una solución universal.

Cada segundo, una cámara de eventos genera decenas de millones de señales que no se parecen en nada a una imagen reconocible, sino a un torrente caótico de puntos luminosos. Para procesar esa información, los ingenieros debían diseñar algoritmos específicos para cada tarea y cada robot, lo que hacía el proceso lento, costoso y prácticamente imposible de escalar.

PUBLICIDAD

Un equipo de ingenieros de la Universidad de Pensilvania desarrolló una herramienta computacional de propósito general que, por primera vez, convierte esa avalancha de señales en información que distintos tipos de robots pueden utilizar directamente. El trabajo, publicado en la revista Science Robotics, se llama Fast Feature Field, abreviado como F³, y sus autores lo consideran un punto de inflexión en la historia de las cámaras de eventos.

Las cámaras de eventos imitan al ojo, pero hasta ahora carecían de su procesamiento interno

El ojo de los mamíferos procesa los estímulos lumínicos mediante capas celulares intermedias, una capacidad ausente en las cámaras de eventos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación con la biología no es casual. Kostas Daniilidis, profesor Ruth Yalom Stone en el Departamento de Ciencias de la Computación e Información de Penn y coautor del estudio, lo explica con precisión: “Las cámaras de eventos son como los bastones y los conos de la retina de los mamíferos. Detectan cambios en la luz y pueden indicar cuándo ciertas regiones se volvieron más brillantes o más oscuras”, afirmó, según el comunicado de prensa institucional.

PUBLICIDAD

El problema es que el ojo biológico no trabaja solo con esos receptores: cuenta con capas adicionales de células que procesan e interpretan la información antes de enviarla al cerebro. Las cámaras de eventos nunca tuvieron un equivalente de ese procesamiento secundario.

Richeek Das, estudiante doctoral y primer autor del estudio, lo resume así: “Sin la capacidad de eliminar información redundante, los datos de una cámara de eventos son demasiado ruidosos y voluminosos para usarse directamente”, indicó, según el comunicado.

Una red neuronal que aprende a predecir, no a reconocer

La dificultad para procesar decenas de millones de señales por segundo frenó durante décadas la adopción de estos sensores en la robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo intentó primero adaptar técnicas matemáticas existentes, entre ellas la Transformada Rápida de Fourier, una herramienta clásica que descompone señales complejas en sus componentes básicos. Ese enfoque no dio los resultados esperados: no lograba capturar de forma simultánea la estructura de una escena y el movimiento dentro de ella.

PUBLICIDAD

La solución fue entrenar una red neuronal —una forma de inteligencia artificial que aprende a partir de datos— para que descubriera por sí misma cómo resumir las señales. La clave estaba en la predicción: al enseñarle a anticipar eventos futuros a partir de eventos pasados, el sistema aprendió a identificar patrones subyacentes sin necesidad de un diseño específico para cada tarea, según explicó Das en el comunicado.

Quedaba un desafío adicional: la velocidad. La primera versión era demasiado lenta para operar en tiempo real. La solución llegó al detectar que el 95% de las posiciones posibles en los datos no contienen ningún evento en un momento dado. Al restringir los cálculos a los puntos donde sí ocurre algo, el sistema ganó la velocidad necesaria.

PUBLICIDAD

Resultados verificados en autos, drones y robots cuadrúpedos

Para demostrar que F³ funciona más allá del laboratorio, el equipo lo probó en reconocimiento de objetos, estimación de distancias y seguimiento de movimiento, con datos recogidos desde automóviles, robots cuadrúpedos y drones, en entornos que iban desde calles urbanas nocturnas hasta espacios interiores con mucha actividad.

Las pruebas realizadas en automóviles, drones y robots cuadrúpedos alcanzaron velocidades de procesamiento de hasta ciento veinte cuadros por segundo en alta definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los algoritmos que incorporaron F³ fueron entre dos y cinco veces más rápidos que los enfoques anteriores. La herramienta procesó datos en alta definición a 120 cuadros por segundo, y a 440 en resolución VGA, la más baja de las dos evaluadas. Según se detalla en el estudio, el sistema alcanzó rendimiento de vanguardia en tres tareas: estimación de flujo óptico, que mide el movimiento aparente de los objetos; segmentación semántica, cuya función es identificar y clasificar cada región de la imagen; y estimación de profundidad monocular, que calcula distancias reales desde una única cámara. En esas tareas, F³ operó a entre 25 y 75 cuadros por segundo en alta definición, suficiente para la percepción en tiempo real.

PUBLICIDAD

Pratik Chaudhari, profesor asociado en Ingeniería Eléctrica y de Sistemas de Penn y autor sénior del estudio, sintetizó el alcance del hallazgo: “Esperamos que este sea un momento decisivo en la historia de las cámaras de eventos, que muestre cómo hacer que su procesamiento sea confiable, rápido y ampliamente útil. Fast Feature Field podría hacer que los robots que llenan cada vez más nuestros cielos y calles sean mucho más seguros”, afirmó, según el comunicado de prensa.

El equipo proyecta, como paso siguiente, integrar F³ directamente en los circuitos de las cámaras de eventos, donde funcionaría como un controlador automático que transformara las señales brutas en un formato que el software de visión existente pueda usar sin pasos intermedios. La meta, según Chaudhari, es que usar una cámara de eventos sea tan sencillo como usar una convencional.

PUBLICIDAD