La legislación impondrá sanciones de hasta el 5% de la facturación mundial a las plataformas que incumplan las normas de seguridad en línea (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

Guardar

El gobierno laborista de Australia y el partido Los Verdes acordaron el 24 de noviembre una ley que obligará a redes sociales, juegos en línea y chatbots de inteligencia artificial a reducir los daños a sus usuarios. Los afectados podrán demandar a las plataformas y las multas llegarán al 5% de los ingresos globales.

Con el apoyo de Los Verdes, que tienen la llave del Senado, la norma, llamada “deber de cuidado digital”, saldrá adelante. Según The Guardian, el Parlamento la votaría esta semana, posiblemente desde la tarde del martes. La oposición de la Coalición se mantiene en contra.

PUBLICIDAD

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, dijo que la reforma es “significativa” para la seguridad en línea. Los Verdes exigieron las enmiendas a cambio de su voto, según el medio ABC News de Australia. La propuesta original del gobierno fijaba una multa máxima de 109,2 millones de dólares australianos. El acuerdo la reemplazó por un tope de hasta el 5% de la facturación mundial de la plataforma.

El diario Sydney Morning Herald calculó que, para Meta, dueña de Facebook e Instagram, con ingresos globales superiores a USD 200.000 millones en el último año, la multa podría superar los USD 10.000 millones por infracción. Wells restó probabilidad a ese escenario: dijo que los tribunales europeos aplicaron sanciones muy inferiores al máximo legal.

PUBLICIDAD

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió la reforma y afirmó que el esquema de sanciones equivale al de la Unión Europea y Canadá (AAP/ Mick Tsikas/via REUTERS)

Qué cambia para los usuarios

La ley crea un derecho de acción privada: cualquier persona que sufra un daño en línea podrá demandar directamente a la empresa. Hoy el sistema depende sobre todo del comisionado de seguridad en línea (eSafety), y quienes buscan una indemnización deben recurrir a vías de negligencia o consumo poco probadas, según ABC.

Las plataformas deberán tomar medidas razonables para evitar daños a menores, como acoso, misoginia o contenidos que promueven trastornos alimentarios. También deberán limitar la exposición de los adultos a amenazas de violencia, acoso y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Los mayores de 16 años podrán desactivar los feeds recomendados por algoritmo y ver solo las cuentas que siguen. Según The Guardian, esa opción llegaría desde fines de 2027. Además, las evaluaciones de riesgo que presenten las empresas deberán considerar funciones adictivas como el scroll infinito.

PUBLICIDAD

La norma amplía las facultades del comisionado sobre las aplicaciones que generan imágenes falsas de desnudos y reduce de 48 a 24 horas el plazo para responder a denuncias de ciberacoso, según AAP. Un defensor independiente atenderá disputas, como las suspensiones de cuentas.

El gobierno laborista de Australia y el partido Los Verdes alcanzaron un acuerdo para aprobar la ley de deber de cuidado digital (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Críticas en Australia y objeciones de Estados Unidos

Los pequeños negocios con sitios de bajo riesgo y las organizaciones religiosas quedaron fuera. El gobierno retiró la facultad que permitía a la ministra de Comunicaciones definir por decreto nuevas categorías de daños digitales y dejó esa potestad exclusivamente en manos del Parlamento. La decisión se tomó durante la consulta pública sobre el borrador preliminar, antes de que el proyecto fuera presentado formalmente y enviado al comité del Senado. La senadora opositora Sarah Henderson dijo que la ley es “un cheque en blanco para la censura política”. La Coalición y el partido Una Nación sostienen que compromete la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

Estados Unidos también objetó el texto. AAP informó que Wells recibió las “conocidas objeciones” de la administración de Donald Trump, que sostiene que daños definidos de forma vaga y multas de hasta el 5% de los ingresos globales llevarán a censurar discursos legales.

Wells dijo que las multas equivalen a las de la Unión Europea y Canadá, donde el máximo es del 6%, según SMH. El Senado debe aprobar el proyecto esta semana para que se convierta en ley.