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Reddit pidió a la Alta Corte de Australia que anule la prohibición de redes sociales a menores de 16

Tras la suspensión de más de 5 millones de cuentas, junto con una organización defensora cuestionan la norma considerando que restringe la comunicación política

Reddit y Digital Freedom Project solicitaron a la Alta Corte de Australia la anulación de la ley que veta las redes sociales a menores de 16 años (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Reddit y Digital Freedom Project solicitaron a la Alta Corte de Australia la anulación de la ley que veta las redes sociales a menores de 16 años (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Reddit y un grupo que defiende la libertad de expresión pidieron a la Alta Corte de Australia que anule la ley que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. La audiencia comenzó el 3 de noviembre y sigue el 4, en el primer gran desafío judicial a la norma.

La empresa presentó el caso junto con el Digital Freedom Project, una organización que encabeza John Ruddick, legislador libertario del estado de Nueva Gales del Sur. Ambos sostienen que la ley vulnera la libertad implícita de comunicación política que protege la Constitución australiana, según informó The Guardian.

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La prohibición alcanza a 10 plataformas: Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Twitch y Threads. Casi 11 meses atrás, las empresas debieron desactivar o suspender las cuentas de los usuarios que determinaron que tenían menos de 16 años.

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo que las plataformas suspendieron más de cinco millones de cuentas desde entonces. Quien infringe la ley y no controla la edad de sus usuarios enfrenta multas elevadas, según la agencia AFP.

El primer ministro Anthony Albanese reportó que las empresas tecnológicas suspendieron más de cinco millones de cuentas de usuarios menores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El primer ministro Anthony Albanese reportó que las empresas tecnológicas suspendieron más de cinco millones de cuentas de usuarios menores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Reddit afirma en su escrito que el control de la edad no funciona bien y que no hay consenso científico sobre los daños de las redes. “La evidencia hasta ahora es que la eficacia de la prohibición ha sido limitada”, dice el documento citado por AFP.

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Reddit argumenta que sin cuenta hay menos protección

La empresa sostiene además que la ley puede resultar más peligrosa. Las cuentas registradas tienen funciones de seguridad incorporadas, y gran parte del contenido de las redes se puede ver sin iniciar sesión. Los jóvenes que usan esas plataformas sin cuenta quedan sin esa protección, argumenta Reddit.

La prohibición gubernamental alcanza a diez plataformas digitales, entre las cuales figuran TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y X (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)
La prohibición gubernamental alcanza a diez plataformas digitales, entre las cuales figuran TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y X (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

La compañía también pide ser excluida de la prohibición. Un vocero indicó que comparte el objetivo del gobierno de proteger a los jóvenes en internet, pero que existen “mejores y más efectivas formas” de lograrlo. No obstante, confirmaron que cumplirán la ley durante el proceso.

Digital Freedom Project argumenta que las redes son un medio importante para acceder a noticias y participar en política, incluso para los menores de 16 años. Ruddick dijo que otras tecnológicas de Silicon Valley le expresaron simpatía, pero que Reddit fue la única que se trabajó de forma conjunta.

Los jueces cuestionaron el argumento político

En la sala, la jueza Jacqueline Gleeson expresó que, según su experiencia con menores, la gran mayoría de ellos no tiene la mente puesta en la comunicación política la mayor parte del tiempo, según relató NT News. El abogado Perry Herzfeld respondió que las redes dan a los menores una capacidad de influencia que no tendrían en la calle.

Gobiernos de Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Turquía manifestaron interés en replicar el marco regulatorio australiano (Freepik)
Gobiernos de Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Turquía manifestaron interés en replicar el marco regulatorio australiano (Freepik)

El juez James Edelman preguntó si los jóvenes activistas no habrían podido influir en la opinión pública sin redes sociales, como ocurrió siglos atrás. Herzfeld insistió en que ninguna otra vía ofrece un alcance comparable.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió la ley. “La pregunta de qué aceptamos de las plataformas que nos ofrecen un mundo en línea es la cuestión de política pública más apremiante de nuestro tiempo”, dijo, y agregó que el gobierno defiende el derecho de los niños a estar libres de daño.

Una investigación de académicos australianos publicada este año halló pocas pruebas de que los adolescentes hayan dejado las redes sociales por la restricción, según AFP. Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Turquía manifestaron interés en seguir el ejemplo de Australia.

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