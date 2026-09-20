Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

El uso de gafas inteligentes se ha extendido en los últimos años gracias a su creciente popularidad y a precios más accesibles. (Gemini)

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El gobierno de Australia evalúa prohibir el uso de gafas inteligentes con capacidad de grabación oculta de audio y video en sus oficinas federales, ante el riesgo de que estos dispositivos comprometan la privacidad y la seguridad de empleados y visitantes.

La iniciativa surge en paralelo a otra propuesta regulatoria: un conjunto de estándares nacionales para supervisar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en el país.

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Prohibición de gafas inteligentes en oficinas públicas de Australia

El uso de gafas inteligentes se ha extendido en los últimos años gracias a su creciente popularidad y a precios más accesibles. Este avance tecnológico llevó al Ejecutivo australiano a plantear restricciones dentro de sus propios edificios de trabajo.

Una característica de las gafas inteligentes es la pantalla frontal integrada (HUD), que proyecta información digital directamente sobre el campo de visión del usuario. (Gemini)

La preocupación central radica en la capacidad de estos dispositivos para captar imágenes, sonido e información sin que las personas presentes lo sepan. Según el planteo del gobierno, esa función encubierta representa un riesgo tanto para la privacidad de los funcionarios como para la seguridad de la información que circula en oficinas estatales.

Frente a ese escenario, el ministro de Finanzas de Australia pidió asesoramiento formal a la Comisión de la Función Pública del país. El objetivo es definir los alcances de una posible prohibición y establecer si existirán excepciones para determinados usos o áreas de trabajo.

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De momento, la medida se encuentra en etapa de evaluación y no se ha oficializado ningún esquema definitivo sobre cómo se implementaría la restricción ni sobre qué dependencias federales alcanzaría.

Australia avanza en un proyecto normativo orientado a reforzar los controles de seguridad sobre la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas normas de ciberseguridad para la inteligencia artificial

En paralelo a la discusión sobre las gafas inteligentes, Australia avanza en un proyecto normativo orientado a reforzar los controles de seguridad sobre la inteligencia artificial. Se espera que este conjunto de reglas se convierta en ley a comienzos del próximo año.

La propuesta apunta directamente a las empresas que desarrollan y entrenan modelos de IA a gran escala. Estas compañías deberán cumplir con requisitos mínimos de ciberseguridad y notificar a las autoridades cualquier incidente vinculado a sistemas de inteligencia artificial que esté sujeto a regulación.

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Impacto ambiental de los centros de datos vinculados a la IA

El proyecto de ley también contempla exigencias para los grandes centros de datos, infraestructura clave para el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial. Según la propuesta, estas instalaciones podrían necesitar complementar su abastecimiento eléctrico con fuentes de energía renovable.

Además, se plantea que los centros de datos reduzcan el consumo de agua potable en sus procesos. La normativa busca que estas instalaciones prioricen el uso de agua reciclada o de agua no destinada al consumo doméstico, en un esfuerzo por limitar la presión sobre los recursos hídricos convencionales.

Los lentes de Meta, como las gafas Ray-Ban Meta Gen 2 y los modelos deportivos Oakley Meta, combinan IA, cámara y audio en un diseño tradicional. REUTERS/Dado Ruvic

Meta prepararía gafas inteligentes sin cámara llamadas Luna para Meta Connect

Meta prepararía el lanzamiento de unas gafas inteligentes sin cámara, bautizadas Luna, que podrían presentarse durante el evento Meta Connect. Según informó el medio The Information, el dispositivo sustituiría el sistema de grabación visual por seis micrófonos integrados.

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Esos micrófonos permitirían a los usuarios interactuar por voz con Meta AI y con Muse AI, el nuevo agente de inteligencia artificial de la compañía. Junto a ellos, las gafas incorporarían altavoces para la reproducción de audio.

La eliminación de la cámara también tendría un efecto en el diseño: al no requerir el espacio destinado al sistema óptico, las patillas podrían reducirse de tamaño, lo que acercaría la apariencia del dispositivo a la de unos anteojos convencionales.

Meta prepararía el lanzamiento de unas gafas inteligentes sin cámara, bautizadas Luna, que podrían presentarse durante el evento Meta Connect. REUTERS/Brendan McDermid

Este posible lanzamiento llega después de que las gafas inteligentes de Meta enfrentaran cuestionamientos vinculados a la privacidad. El modelo actual de la compañía incluye una luz LED que se activa cuando la cámara está grabando, y Meta asegura que el dispositivo deja de funcionar si esa señal es manipulada. Sin embargo, la empresa debió lidiar con casos de usuarios que encontraron formas de grabar sin que la luz se encendiera.

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En ese contexto, dispositivos de este tipo ya fueron restringidos en distintos espacios, entre ellos tribunales de Nueva York y la mayor cadena de pubs de Gran Bretaña.