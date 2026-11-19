Ted Sarandos admitió que la interfaz de Netflix suele ocultar los títulos que el usuario busca bajo recomendaciones de estrenos (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, reconoció en una entrevista con Bloomberg que la aplicación a veces “entierra” lo que el usuario busca debajo de estrenos que no le interesan. Netflix tiene unos 325 millones de suscriptores y enfrenta una competencia creciente de YouTube.

“A veces cometemos errores en cómo presentamos las novedades”, dijo Sarandos en el programa The Circuit, de Bloomberg. Según Ars Technica, el ejecutivo planteó que esa pantalla puede esconder títulos que alguien quiere ver priorizando lanzamientos que no fue a buscar.

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Sarandos señaló a la inteligencia artificial como una herramienta para ayudar a los usuarios a encontrar qué ver. También la mencionó para la preproducción y la posproducción de contenidos, aunque dijo que Netflix se concentra en la ambición narrativa y no en contenido hecho con IA: “Lo que la distingue de cualquier otra plataforma”, afirmó. En su visión, la IA inundará el mercado de “basura” y el público buscará historias más elaboradas.

El codirector ejecutivo de Netflix sostuvo que nadie ganó la guerra del streaming debido a que el sector todavía transita sus primeras fases (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

YouTube ya casi duplica la cuota de Netflix

“Nadie ha ganado la guerra del streaming”, dijo Sarandos. Con menos de la mitad del tiempo de televisión en Estados Unidos dedicado a servicios como el suyo, afirmó que todavía están “en las primeras fases de todo esto”. También dijo que la mitad del consumo sigue siendo televisión lineal, la que se emite en horarios fijos, sin indicar la fuente de esa cifra.

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Los datos de la medidora Nielsen de agosto muestran el siguiente panorama: el streaming reunió el 49,6% del tiempo frente al televisor y la televisión abierta y por cable, el 36,4%, según Ars Technica. YouTube alcanzó un récord de 15,8%, casi el doble que Netflix, según Bloomberg.

Para Sarandos, la capacidad de producir éxitos de forma constante pesa más ahora que la empresa creció. “Deberíamos estar obteniendo mejores resultados en Estados Unidos de lo que hemos logrado”, afirmó, y agregó que deben “centrarse de verdad” en eso.

Ars Technica recordó que la reputación de Netflix como proveedor constante de series imperdibles se debilitó en esta década, a medida que los suscriptores quedaron saturados de contenido y les cuesta encontrar qué ver entre catálogos enormes.

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Despidos, cambios de ejecutivos y más cine

Netflix ejecutó su mayor ronda de despidos en años y reemplazó a figuras de alto rango como su directora de contenidos Bela Bajaria (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Bloomberg informó que Netflix hizo recientemente su mayor ronda de despidos en años y reemplazó a dos de sus ejecutivos de más alto rango, entre ellos la directora de contenidos, Bela Bajaria. Sarandos lo describió como un reajuste para que la empresa sea “más sólida de cara al futuro”.

Netflix amplía además qué entiende por entretenimiento: transmite eventos en vivo y deportes, probó programación de creadores y podcasts y da a algunas películas un estreno en salas más amplias.

Sarandos dijo que la secuela de KPop Demon Hunters, la película más vista de su historia, “tendrá un gran éxito en las salas y también en la plataforma”. La empresa extendió de dos a siete semanas el estreno en cines de Narnia: The Magician’s Nephew, según Ars Technica.

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Ars Technica agregó que Netflix aumentó este año su gasto en contenidos en torno al 10%, y que usa herramientas de IA generativa en tareas de producción como crear multitudes o batallas históricas en cientos de títulos.