Madison Huang, de 35 años, ejerció durante años funciones que excedían por completo su cargo formal. (Composición Infobae: Nvidia / REUTERS/Ann Wang)

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Tres integrantes del círculo familiar de Jensen Huang ocupan cargos dentro de Nvidia: su hija Madison Huang, directora sénior de mercadeo de productos para la IA física; su hijo Spencer Huang, director de gestión de productos para las iniciativas de robótica; y su yerno, Nico Caprez, vicepresidente de crecimiento de infraestructura de IA.

Los tres permanecen en sus puestos tras la renuncia de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de la compañía, según reveló The New York Times.

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La salida de Huang, ocurrida después de que admitiera relaciones extramaritales con una ejecutiva de la empresa y con una clienta señalada por la inteligencia estadounidense como vinculada a China, dejó a Colette Kress, directora financiera y ahora directora ejecutiva interina, frente a una decisión inmediata: definir cuánto poder conservará la familia Huang dentro de la estructura de la compañía que Jensen cofundó en 1993.

Madison Huang ejerció funciones de jefa de gabinete de Jensen Huang y mantuvo autoridad sobre ejecutivos de mayor trayectoria en Nvidia. (REUTERS)

El papel de Madison Huang como jefa de gabinete de facto

Según The New York Times, Madison Huang, de 35 años, ejerció durante años funciones que excedían por completo su cargo formal. Aunque su título oficial es directora sénior de mercadeo de productos para la IA física, en la práctica actuó como jefa de gabinete de su padre, con autoridad sobre ejecutivos con mayor antigüedad y experiencia en la empresa.

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El medio describe que Madison Huang se unía a las reuniones trimestrales de su padre con el equipo ejecutivo, presentaba de manera regular ante la junta directiva de Nvidia y participaba activamente en la construcción de la imagen pública de Jensen Huang.

Esa influencia, de acuerdo con más de una decena de empleados y exempleados consultados por el diario, se consolidó durante los últimos tres años.

Un episodio registrado antes de una conferencia en Nueva Delhi en febrero ilustra ese poder. Jensen Huang se retiró del evento y designó a su lugarteniente, Jay Puri, para asistir en su lugar.

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Madison y Spencer, hijos de Jensen Huang. (NVIDIA)

Madison Huang, molesta porque Nvidia no había definido los planes para la conferencia, reprendió a Puri y a otros empleados en una llamada previa, hasta que él la interrumpió y le pidió que dejara de gritarle. Menos de seis meses después, Puri dejó la empresa.

David Yoffie, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y miembro de más de una decena de juntas directivas corporativas, resumió el fenómeno con una frase citada por The New York Times: “El nepotismo es casi siempre una mala idea. Hay pocos ejemplos en los que funcione siquiera moderadamente bien”.

Tensiones internas y salidas de ejecutivos en Nvidia

El temperamento de Madison Huang generó roces constantes dentro de la compañía. El medio citado documentó que, en marzo, antes de la conferencia de desarrolladores de Nvidia, ella arremetió contra Ian Buck, vicepresidente e inventor del software Cuda, porque no había preparado una presentación para una sesión con periodistas. El episodio ocurrió frente al equipo de comunicaciones de la empresa.

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A finales del año pasado, mientras Huang les gritaba a otras personas del equipo de mercadeo, un vicepresidente sufrió un ataque de pánico y tuvo que abandonar la llamada, según el relato de dos personas familiarizadas con la reunión citadas por el diario.

Nvidia es una compañía del sector tecnológico especializada en crear unidades de procesamiento gráfico, semiconductores de última generación y ecosistemas de software destinados a la IA y al procesamiento computacional de gran capacidad. REUTERS/Dado Ruvic

El medio también señala que Madison Huang chocó en varias ocasiones con Colette Kress, en particular por inversiones en empresas de robótica y por acuerdos que Caprez buscaba cerrar con negocios de centros de datos.

Las quejas de empleados fueron tan numerosas que el departamento de recursos humanos de Nvidia obligó a Madison Huang, durante varios meses, a asistir a sesiones semanales de asesoramiento sobre su estilo de gestión.

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Según estimaciones de empleados citadas por el Times, más de una decena de ejecutivos clave abandonaron la compañía en los últimos tres años por dificultades para trabajar con ella.

Jensen Huang, descrito también como una persona de temperamento explosivo, era consciente del comportamiento de su hija. En algunas ocasiones amenazaba con dirigirla contra otros empleados y les advertía que le temieran, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos comentarios recogidas por el diario neoyorquino.

El temperamento de Madison Huang generó roces constantes dentro de la compañía. REUTERS/Manami Yamada

La estrategia de imagen pública y el fin de Toy Jensen

Madison Huang también intervino de manera directa en la construcción de la figura mediática de su padre. Hace unos seis años, Nvidia comenzó a promocionarse con una versión animada de Jensen Huang conocida internamente como Toy Jensen.

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Tras incorporarse a la empresa en 2020, ella presionó a su equipo de mercadeo para ampliar el uso de ese personaje, lo que derivó en pines, videos de bienvenida para nuevos empleados y, en marzo, un suéter de 178 dólares vendido en la conferencia de desarrolladores.

En mayo de 2025, Madison Huang impulsó la contratación de la firma de comunicaciones de crisis Heller para gestionar la imagen pública de la familia.

The New York Times recogió el testimonio de cinco personas familiarizadas con esa estrategia, quienes indicaron que ella presionó al equipo interno de comunicaciones de Nvidia para involucrar a Heller cada vez que surgían asuntos relacionados con su padre, incluido el reportaje de octubre de 2025 sobre los negocios con Megaspeed y la relación de Jensen Huang con la ejecutiva Alice Huang, señalada por la inteligencia estadounidense como vinculada a China.

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NVIDIA logo and rising stock graph are seen in this illustration taken on November 16, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Después de que Jensen Huang admitiera públicamente su infidelidad, Nvidia dejó de promocionarse con el personaje animado de Toy Jensen.

Spencer Huang y Nico Caprez, los otros cargos familiares

Spencer Huang, de 36 años, tomó un camino distinto antes de llegar a Nvidia. Obtuvo su licenciatura en Columbia College Chicago en 2013 y fue dueño durante ocho años de un bar en Taipéi llamado R&D Cocktail Lab.

Se incorporó a la empresa en 2022, tras cursar una maestría en la Universidad de Nueva York especializada en inteligencia artificial, y hoy dirige la gestión de productos para las iniciativas de robótica. Siete personas familiarizadas con su trabajo lo describen, según The New York Times, como una persona tranquila y centrada en sus responsabilidades.

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Nico Caprez, esposo de Madison Huang desde finales de septiembre de 2026, conoció a su pareja mientras ambos cursaban estudios en la London Business School. Se unió a Nvidia en 2024 y se involucró de manera profunda en la negociación de acuerdos. Su ascenso dentro de la compañía fue acelerado: hoy ocupa el cargo de vicepresidente de crecimiento de infraestructura de IA y ha asistido a reuniones del equipo ejecutivo junto a Jensen Huang.