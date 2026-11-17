GTA 6 fija su estreno regional para la medianoche - (Foto: Rockstar)

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GTA 6 se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con horarios de lanzamiento que variarán según la región configurada en la tienda digital de cada consola. Rockstar Games eligió un desbloqueo a las 00:00 de la hora local, por lo que el acceso a Vice City no ocurrirá al mismo tiempo en todo el mundo.

El calendario importa porque el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI será escalonado por husos horarios y porque la descarga exigirá preparación. El juego requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, una cifra que puede extender la espera si la instalación comienza justo cuando se habilite.

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GTA VI llegará al público únicamente mediante código de descarga y no contará con edición en disco físico.

GTA 6 se desbloqueará a medianoche en cada región

A diferencia de otros juegos que activan sus servidores a una misma hora global, GTA 6 estará disponible cuando el reloj marque las 12:00 a.m. del jueves 19 de noviembre en cada país o región de la tienda digital.

Para los jugadores de América Latina, incluidos Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, el título se habilitará a las 00:00 de la hora local. El mismo criterio se aplicará en España, el resto de Europa, Asia y Oceanía.

Los países con los husos horarios más adelantados serán los primeros en entrar al juego. Nueva Zelanda y Australia tendrán acceso antes que Europa y América, debido a la diferencia de horas.

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El lanzamiento de GTA 6 exigirá hasta 212 GB (Rockstar)

Estados Unidos podrá jugar desde la noche del 18 de noviembre

Las tiendas digitales de Estados Unidos tomarán como referencia la Hora del Este. Esto permitirá que quienes jueguen desde el centro y el oeste del país accedan durante la noche del miércoles 18 de noviembre.

Estos son los horarios previstos:

Hora del Este , en ciudades como Miami y Nueva York: jueves 19 de noviembre a las 00:00.

Hora Central , como Chicago y Houston: miércoles 18 de noviembre a las 23:00.

Hora de la Montaña , como Denver: miércoles 18 de noviembre a las 22:00.

Hora del Pacífico, como Los Ángeles: miércoles 18 de noviembre a las 21:00.

En Xbox Series X|S, algunos usuarios suelen modificar la región de la consola para usar el llamado “truco de Nueva Zelanda” y acceder antes. En PlayStation 5, esa alternativa requiere comprar el juego desde una cuenta secundaria creada para esa región.

La aventura estará disponible inicialmente en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, mientras la compañía mantiene sin fecha una adaptación destinada a computadoras

La predescarga ya está disponible y exige hasta 212 GB

La predescarga de GTA 6 está habilitada desde el 10 de noviembre para quienes hayan reservado la versión digital. En PlayStation 5, se puede iniciar desde la biblioteca de juegos o la PlayStation Store. En Xbox Series X|S, la instalación anticipada se activa desde la Xbox Store después de completar la reserva.

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Las copias físicas tampoco incluirán un disco. La caja contendrá un código de descarga, por lo que será necesario conectarse a internet y disponer del espacio suficiente incluso con esa edición.

El lanzamiento nativo estará limitado a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. No habrá una versión para PC el día del estreno y Rockstar Games no comunicó una fecha para computadoras. Los usuarios de Xbox One no tendrán una edición propia, aunque podrán jugar mediante Xbox Cloud Gaming con la configuración de Xbox Series S.

La campaña podría durar 50 horas y el 100% llegaría a 200

Además de los horarios, la duración de GTA 6 concentra la atención de la comunidad. Según una filtración difundida por el periodista Tom Henderson, la campaña principal demandaría cerca de 50 horas, con alrededor de 100 misiones repartidas en cinco capítulos centrados en Jason y Lucia.

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La cifra situaría a GTA 6 por encima de las cerca de 32 horas de historia de GTA V y en una duración similar a Red Dead Redemption 2. El tiempo puede aumentar si el jugador combina las misiones principales con la exploración y las actividades del mundo abierto.

Rob Nelson, responsable de desarrollo y codirector de Rockstar North, relató que una de sus partidas se extendió durante 80 horas. Ese recorrido incluyó objetivos opcionales, interacciones con otros personajes y desplazamientos por el mapa, por lo que no se limitó a la trama principal.

Completar el 100% podría requerir hasta 200 horas, según la misma información. Entre los retos figurarían la identificación y fotografía de más de 170 especies animales en Leonida, además de logros con elementos aleatorios que dificultarían seguir una ruta fija. Rockstar Games no ha confirmado oficialmente estos datos.

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