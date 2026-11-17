Visa y Mastercard solicitaron a un juez federal de Estados Unidos la aprobación de un acuerdo de 38.000 millones de dólares con los comercios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Visa y Mastercard pidieron el 16 de noviembre a un juez federal de Estados Unidos que apruebe un acuerdo de USD 38.000 millones con los comercios por las comisiones que cobran al aceptar tarjetas. El pacto reduce esos costos y, por primera vez, permite a los negocios rechazar algunas tarjetas, informó Reuters.

El juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn (Nueva York), no decidió en la audiencia si concede la aprobación final. Dijo que rechazar el acuerdo podría llevar a un “proceso prolongado”, porque el caso, que tiene 21 años, iría a juicio.

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Una coalición de comercios que se opone al pacto citó otra frase del juez: “Si lo rechazo, va a juicio”. Cogan agregó, según esa organización, que es poco probable que devuelva el caso a las partes para negociar una versión nueva.

El acuerdo alcanza a más de 12 millones de comercios, aunque quienes lo critican calculan que podrían ser más de 20 millones. La demanda, presentada en 2005, sostiene que las dos redes fijan de manera centralizada las comisiones que cobran los bancos emisores de tarjetas, en violación de las leyes antimonopolio.

Qué cambia para los comercios

Las comisiones bajarían 0,1 punto porcentual durante cinco años. Además, las que se cobran por las tarjetas de consumo estándar quedarían limitadas a 1,25% durante ocho años. Según la Coalición de Pagos de Comercios, que se opone al acuerdo, el promedio que pagaron los negocios en 2025 fue de 2,36%.

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El pacto también elimina la regla de “aceptar todas las tarjetas”, que obligaba a los comercios a admitir todas las de una red o ninguna. Ahora podrían elegir entre tres categorías: tarjetas comerciales, tarjetas de consumo premium (incluidas las de recompensas) y tarjetas de consumo estándar.

Más de mil objeciones encabezadas por Walmart y la Federación Nacional de Minoristas cuestionaron la efectividad del acuerdo judicial (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Dos peritos contratados por los demandantes, el economista Nobel Joseph Stiglitz y el profesor Keith Leffler, de la Universidad de Washington, estimaron que los cambios podrían ahorrar USD 38.000 millones a los comercios hasta 2031. El beneficio total, incluido el que llegaría a los consumidores, sería de USD 224.000 millones, según ellos.

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Michael Shuster, abogado de Visa, dijo que el acuerdo ofrece un alivio “potente” y que la red no está “saltando de alegría” con los cambios. “Va a cambiar la vida de las redes”, afirmó.

Más de 1.000 comercios dicen que no alcanza

El tribunal recibió algo más de 1.000 objeciones, entre ellas las de Walmart y la Federación Nacional de Minoristas, el mayor gremio de comercios del mundo. Los opositores sostienen que, como más de 90% del gasto con tarjeta se hace con tarjetas de recompensas, la posibilidad de rechazarlas tendría poco efecto.

Los comercios opositores señalaron que las dos redes de pago conservan la facultad de elevar las tarifas por operar sus propios sistemas (REUTERS/Maxim Zmeyev/Illustration/File Photo)

Mithun Mansinghani, abogado de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia y de la cadena Circle K, dijo que el pacto no crea reformas estructurales que generen competencia entre los emisores. “Es como construir un puente que cruza un cuarto del río Hudson”, comparó. “No funciona”.

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La coalición también advirtió que la rebaja se aplica solo a la parte de la comisión que va a los bancos emisores, de modo que Visa y Mastercard podrían subir las tarifas que cobran por operar sus propias redes. Entre los defensores del pacto está la Coalición de Pagos Electrónicos, que integran las dos redes y bancos como Bank of America, Capital One, Chase y Citibank.

Un acuerdo anterior fue anulado en 2016 por un tribunal de apelaciones, y en junio de 2024 otra jueza rechazó una propuesta de USD 30.000 millones por considerarla insuficiente. American Express y Discover, la red de Capital One, no forman parte del pacto actual.

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Si Cogan lo aprueba, Visa y Mastercard tendrán 90 días para modificar las reglas de las pruebas piloto que permiten a los comercios rechazar ciertas tarjetas, según el acuerdo propuesto que describió el sitio PYMNTS.