Más de la mitad de los usuarios de streaming prefiere concentrar sus servicios en un solo lugar, según una encuesta

El 72% de los espectadores reclama una guía unificada que concentre la oferta de todas sus plataformas de video (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de la mitad de los espectadores de streaming, el 51,6%, dice que sería probable que cancelara un servicio si no encuentra programas que le interesen. El dato surge de la encuesta anual de Gracenote, la unidad de contenidos de la medidora de audiencias Nielsen, que se publicó el 12 de noviembre.

La consulta se hizo en línea entre el 11 y el 19 de agosto a 3.000 adultos que ven video en una televisión inteligente o en un dispositivo conectado. Participaron 500 personas en cada uno de seis países: Brasil, Francia, Alemania, México, Reino Unido y Estados Unidos. Es la quinta edición del informe.

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El 72% quiere una guía única que reúna todo lo disponible en los servicios que usa, frente al 66% de 2025. Entre los espectadores de 18 a 24 años, el 78% la pide, 20 puntos más que el 58% del año anterior.

Más de uno de cada cuatro encuestados (27,3%) afirma que muchas veces o siempre no ve un programa, una película o un evento deportivo concreto porque no logra encontrarlo. En 2025 era el 24,7%. Otro 19% empieza a buscar sin una idea fija, no halla nada y hace otra cosa.

12 minutos de búsqueda, 15 entre los jóvenes

En promedio, los encuestados dedican 12 minutos a decidir qué ver, y 15 minutos los de 18 a 24 años, según el sitio especializado Stream TV Insider, que reseñó el informe. El 47% dice que busca durante más tiempo que un año antes.

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Casi el 52% de los espectadores desconoce qué canal o plataforma transmite los eventos deportivos en directo (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

Los deportes en vivo muestran el mismo problema. El 65,5% se suscribiría a un servicio por su oferta de eventos en directo, pero casi el 52% afirma que con frecuencia no sabe en qué canal o plataforma se transmite un partido determinado.

Tanta oferta también cambia lo que la gente mira. El 46,8% dice que repite programas que ya vio en lugar de buscar algo nuevo, y cerca del 35% mira más televisión gratuita con anuncios, como la de Tubi o The Roku Channel, porque las suscripciones le resultan abrumadoras.

Cada vez menos personas pagan un solo servicio

Solo el 20,7% paga una única suscripción, frente al 24,5% de 2025, y más de la mitad paga tres o más. Entre quienes ya cancelaron alguna, el motivo más citado fue el aumento de precios (54,5%). El 28,2% la dio de baja porque le costaba encontrar contenido, según Stream TV Insider.

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El 87,4% considera importante la experiencia de uso (la facilidad para navegar y buscar) a la hora de decidir qué servicios conserva. En 2025 lo afirmaba el 84,2%. Según el informe, el contenido impulsa las altas, pero la experiencia de uso define si los usuarios se quedan.

El incremento en los precios representa la causa principal de baja para el 54,5% de los suscriptores de streaming (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 47% dice que le cuesta distinguir qué ofrece de único cada servicio, y el 56% quisiera que fuera más fácil seguir los estrenos de películas, según Stream TV Insider. El 31% no encontró una buena fuente de recomendaciones para sus gustos, un dato que también recoge Ars Technica.

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Ryan Moore, director comercial de Gracenote, dijo que los espectadores quieren un único lugar donde buscar aunque haya muchos donde mirar. La agencia ofrece a las plataformas datos que reconocen un mismo programa entre distintos servicios, el tipo de herramienta que el informe plantea como respuesta.

El sitio PPC Land señaló límites del estudio: cada país aporta 500 encuestados sin ponderar por el tamaño de su mercado, el comunicado no desglosa resultados por país ni informa el margen de error, y todas las cifras son declaraciones de los propios participantes. Cerca del 70% de los consultados quiere que su propio servicio le indique dónde encontrar un programa, aunque esté disponible en otro, según Stream TV Insider.

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