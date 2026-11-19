El dispositivo vestible registra simultáneamente señales eléctricas, mecánicas y térmicas del organismo durante actividades cotidianas; el prototipo funciona en laboratorio y aún debe validarse en ensayos con voluntarios (Laboratorio UBA)

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en una remera capaz de registrar en simultáneo la actividad eléctrica y mecánica del corazón, la respiración, la temperatura y el flujo sanguíneo, con el objetivo de transformar el monitoreo cardiovascular ambulatorio. El dispositivo, vestible, portátil y de bajo costo, apunta a reunir en una sola prenda mediciones que hoy se realizan por separado o directamente no se realizan fuera del hospital. Otro de los objetivos del proyecto es acercar ese monitoreo a lugares con escaso equipamiento especializado.

Cuando alguien necesita saber qué ocurre dentro de su cuerpo a lo largo de un día entero, la medicina recurre a un Holter: un aparato que se lleva puesto durante 24 horas y registra, por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón o la presión arterial. Es una herramienta valiosa, pero mide pocas variables por vez. El ingeniero Pedro Arini, director del proyecto y del Grupo de Investigación del Sistema Cardiovascular de la UBA, e investigador del Conicet, explicó a Infobae que el objetivo es superar ese límite y ofrecer una visión más completa del organismo en condiciones reales.

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La remera registraría señales que el Holter convencional no capta

En primer lugar, el ingeniero explicó cuál es la diferencia principal respecto de los estudios tradicionales. “La principal innovación de esta plataforma es que permite registrar simultáneamente diferentes señales fisiológicas que habitualmente se estudian por separado”, señaló.

El equipo de bioingeniería apunta a reunir mediciones que hoy se hacen por separado, como el electrocardiograma y los sonidos cardíacos (Laboratorio UBA)

La prenda integra mediciones conocidas, como el electrocardiograma, la temperatura corporal y la onda de pulso, que aporta datos sobre la circulación sanguínea. Pero también incorpora sensores para registrar sonidos cardíacos y las pequeñas vibraciones que genera la contracción cardíaca. “El corazón no solamente genera una actividad eléctrica: también se contrae, mueve sangre y produce vibraciones y sonidos”, destacó.

Al tratarse de una prenda vestible, el sistema permite tomar mediciones mientras la persona lleva adelante sus actividades cotidianas, sin necesidad de permanecer en un consultorio. Eso posibilita estudiar cómo responde el organismo en situaciones de la vida diaria.

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El dispositivo apunta a detectar alteraciones cardiovasculares antes de que se agraven

Uno de los objetivos centrales del proyecto es la detección temprana de problemas en el sistema cardiovascular. A diferencia del Holter clásico, la plataforma cruza la información eléctrica con la respuesta mecánica del corazón y variables relacionadas con la circulación. A partir de ese procesamiento conjunto, los investigadores buscan identificar patrones asociados a riesgos tempranos.

“Uno de los aspectos centrales de nuestra investigación es estudiar si existen cambios en la sincronización entre la actividad eléctrica y la respuesta mecánica del corazón que puedan funcionar como indicadores tempranos de riesgo”, explicó Arini a Infobae. También trabajan en herramientas para caracterizar alteraciones vasculares.

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A diferencia del monitor cardíaco tradicional, el dispositivo en desarrollo en la Universidad de Buenos Aires cruza información eléctrica con la respuesta mecánica del corazón (Laboratorio UBA)

El director del proyecto fue cuidadoso al referirse a la capacidad predictiva del dispositivo: “Todavía estamos en una etapa de investigación y no contamos con resultados clínicos que permitan establecer una capacidad predictiva concreta. Lo que buscamos es desarrollar y validar nuevos indicadores que, en el futuro, puedan complementar las herramientas de evaluación que utilizan los especialistas”.

El prototipo ya registró señales en laboratorio y avanza hacia pruebas con voluntarios

Actualmente, el equipo cuenta con un prototipo funcional que permitió obtener los primeros registros de múltiples señales en condiciones de laboratorio. Ya se probaron distintos módulos de adquisición, incluyendo sensores para sonidos cardíacos, actividad mecánica, señales ópticas y temperatura.

El desarrollo está a cargo del doctor Pablo Cruces y la ingeniera Andrea Hongn, junto con estudiantes de la carrera de Bioingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El investigador subrayó el rol del Laboratorio Abierto de Bioingeniería: “Es una experiencia muy valiosa porque permite que los estudiantes participen activamente y aprendan de todo el proceso: desde el diseño electrónico y la programación hasta las mediciones y el análisis de resultados”.

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Los próximos pasos incluyen completar la integración de los sensores en la prenda, mejorar la calidad de las mediciones y desarrollar los algoritmos de procesamiento. Luego vendrán ensayos de seguridad, validación experimental y estudios con voluntarios. “Todavía queda un camino de investigación y desarrollo antes de que pueda utilizarse como una herramienta de monitoreo clínico”, reconoció.

Los investigadores estudian si los cambios en la sincronización entre la actividad eléctrica y mecánica del corazón pueden anticipar problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología podría llegar a zonas rurales, niños y neonatos con acceso limitado a salud

Una de las proyecciones más relevantes del proyecto es su potencial para acercar el monitoreo a lugares donde el equipamiento especializado escasea. En localidades alejadas de los centros urbanos, los centros de atención primaria suelen carecer de tecnología de alta complejidad. Una prenda vestible, no invasiva y económica podría registrar datos fisiológicos durante períodos prolongados y transmitirlos a un profesional sin que el paciente deba trasladarse.

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“Esto también podría ser muy valioso para el seguimiento de personas mayores o pacientes que requieren controles frecuentes”, indicó el profesional a Infobae. Además, el sistema tiene una arquitectura adaptable: si bien las primeras etapas de validación están previstas en adultos, una de las líneas que el equipo quiere explorar es su uso en neonatos y niños, donde el seguimiento continuo cobra especial importancia.

El equipo también trabaja en adaptar la tecnología para animales de laboratorio, en particular roedores utilizados en investigación biomédica. Para el director del proyecto, el alcance del desarrollo va más allá del dispositivo en sí. “Se trata de generar tecnología nacional que pueda contribuir a mejorar el acceso a la salud. Y para lograrlo es fundamental fortalecer la ciencia, la educación pública y la formación de profesionales capaces de transformar el conocimiento científico en soluciones concretas para la sociedad”, concluyó.

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