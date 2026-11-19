Jason es uno de los protagonistas de GTA 6 - (Rockstar)

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Las primeras imágenes y pruebas de GTA 6 muestran un salto visual para la franquicia de Rockstar Games, con reflejos dinámicos, clima localizado, mayor densidad de escenarios y un modo foto disponible desde el lanzamiento. Grand Theft Auto VI llevará a los jugadores a Leonida y Vice City con una versión renovada del motor gráfico RAGE.

El despliegue técnico importa porque el nuevo título llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una ambición que abarca desde la iluminación hasta el comportamiento del agua, la vegetación y el tráfico. Rockstar busca que cada recorrido, persecución o pausa frente al paisaje responda a condiciones cambiantes del entorno.

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Leonida reaccionará al clima, el tráfico y la vegetación - Rockstar Game

El trazado de rayos cambia la luz en Leonida y Vice City

El avance más visible está en la iluminación global. GTA 6 incorpora trazado de rayos en tiempo real para calcular el comportamiento de la luz sobre distintas superficies, según la hora del día y el estado del clima.

Los reflejos sobre el asfalto tras una tormenta tropical, las luces de neón sobre los vehículos y el brillo del océano en Vice City dependerán de condiciones dinámicas. Este sistema evita que esos efectos se limiten a recursos visuales precalculados.

La evolución del motor RAGE, sigla de Rockstar Advanced Game Engine, también se aprecia en el detalle de los materiales. La piel, el sudor, la ropa y las superficies desgastadas presentan una representación más cercana a la de producciones cinematográficas.

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La tecnología permitirá reproducir el brillo del océano, los anuncios luminosos sobre los automóviles y el asfalto mojado después de una tormenta, según el momento y las condiciones ambientales

Las imágenes sitúan la experiencia en un mapa que combina playas, áreas urbanas, carreteras, pantanos y zonas costeras. El juego gira en torno a Jason y Lucia, protagonistas que recorrerán un estado ficticio inspirado en Florida.

La vegetación y el agua tendrán reacciones propias

La escala del mundo abierto no se apoyará solo en edificios y vehículos. La vegetación de los pantanos reaccionará al viento y al paso de los automóviles, mientras que el agua mostrará oleaje, refracción y cambios ligados al entorno.

La distancia de dibujado también tendrá un papel central. GTA 6 buscará evitar la aparición repentina de objetos en el horizonte, un problema conocido como pop-in, incluso durante trayectos a gran velocidad por tierra o aire.

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El entorno inspirado en Florida incorporará oleaje, viento, agua turbia y fauna integrada en distintas áreas, con efectos capaces de modificar la percepción de los desplazamientos y las persecuciones (Rockstar)

El objetivo es mantener una imagen nítida en situaciones exigentes, como persecuciones con explosiones, tráfico, peatones y varios elementos en pantalla. Los primeros informes de rendimiento destacan estabilidad en el ritmo de fotogramas, un aspecto que influye en la sensación de fluidez durante la conducción y los tiroteos.

Rockstar Games plantea dos enfoques para las consolas base. El modo Fidelidad apuntará a 30 fotogramas por segundo, con mayor resolución, trazado de rayos completo y una densidad superior de vehículos y peatones.

El modo Rendimiento apunta a 60 fotogramas por segundo

Quienes prioricen fluidez podrán escoger un modo Rendimiento con objetivo de 60 fotogramas por segundo. Esta opción aplicará resolución dinámica y ajustes en los reflejos para sostener la velocidad de imagen en escenas más cargadas.

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Jason y Lucía serán los protagonistas de la nueva saga de Grand Theft Auto. (Rockstar)

En PlayStation 5 Pro, la previsión es alcanzar 60 fotogramas por segundo con mejoras visuales. El sistema aprovechará el reescalado mediante inteligencia artificial para acercarse a la nitidez del modo Fidelidad sin renunciar a una tasa de imagen más alta.

Estas diferencias permitirán ajustar la experiencia según la prioridad de cada jugador. El modo Fidelidad dará preferencia a la calidad gráfica, mientras que el modo Rendimiento buscará una respuesta más rápida en conducción, disparos y desplazamientos.

La propuesta llega en un momento en que los juegos de mundo abierto deben equilibrar escenarios amplios, densidad de población, efectos meteorológicos y estabilidad técnica. En GTA 6, esos elementos estarán presentes de forma simultánea en Leonida.

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Leónida de GTA 6 se encuentra inspirado en Miami. (Rockstar)

El modo foto permitirá editar escenas desde el primer día

GTA 6 incluirá un modo foto completo desde el lanzamiento. El estudio permitirá acceder a esta función al pausar la partida y pulsar el botón cuadrado en PlayStation 5 o el botón X en Xbox Series X|S.

La herramienta ofrecerá opciones para modificar la relación de aspecto, apertura y profundidad de campo. También permitirá añadir focos, proyectores y cajas de luz dentro de la escena, además de aplicar filtros y recursos de posproducción.

El sistema permitirá detener la acción y capturar los paisajes de Vice City, Ocean Beach y otras zonas del mapa. Sin embargo, todavía faltaría una función para cambiar las poses y expresiones faciales de Jason y Lucia, una opción que podría llegar en actualizaciones posteriores.

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Las consolas podrán alternar entre una configuración enfocada en resolución y efectos avanzados, y otra orientada a alcanzar 60 imágenes por segundo mediante ajustes dinámicos en escenas exigentes

Grand Theft Auto VI se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. El desbloqueo será regional y ocurrirá a las 00:00 según la hora local de cada tienda digital.

La predescarga está disponible desde el 10 de noviembre para quienes reservaron el juego. El título requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD y llegará mediante código de descarga, también en las ediciones físicas.