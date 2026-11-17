También señaló que OpenAI estuvo limitada en distintos momentos por la memoria. REUTERS/Anna Rose Layden

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo que quiere que todas las personas puedan comprar mucha memoria RAM para sus computadoras. Lo afirmó en una cumbre de Semafor en San Francisco, donde reconoció que el precio de este componente subió entre cinco y siete veces.

“Quiero ser claro: quiero que la gente tenga mucha RAM, creo que todos deberían poder comprar mucha RAM para su propia computadora”, afirmó Altman, según The Verge. Agregó que “el trabajo casero de experimentación es genial”.

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Sobre el aumento de precios, dijo que “los precios de la DRAM, no sé exactamente, quizá subieron cinco veces, siete veces, algo así”. La DRAM es el tipo de memoria que usan las computadoras y los teléfonos para ejecutar programas. Altman admitió que no conocía la cifra exacta.

Vista cercana del interior de una computadora equipada con componentes avanzados: módulos de memoria RAM DDR4, un disipador de calor robusto, ranuras PCIe y una placa base de última generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo sostuvo que desde hace años pide ampliar la cadena de suministro de memoria y que el mundo no construyó suficiente capacidad. También señaló que OpenAI estuvo limitada en distintos momentos por la memoria, el armado de servidores, la capacidad de los centros de datos o “algún componente aleatorio”.

La polémica que Altman intenta cerrar

Todo comenzó en el pódcast Cheeky Pint, conducido por John Collison, cofundador de la empresa de pagos Stripe. En una entrevista publicada el 29 de octubre, según el portal Cognizec, Altman dijo que es “bastante terrible” que cada persona tenga parte del suministro limitado de DRAM en su computadora, usada “el cinco por ciento del tiempo”.

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En esa conversación sostuvo que, con la oferta tan ajustada, conviene lograr “máxima utilización en la nube”. Cognizec observó que hablaba de modelos de IA que se ejecutan en el equipo del usuario, no de juegos ni de tareas de oficina, y que la cifra del cinco por ciento no tenía una fuente.

En una entrevista publicada el 29 de octubre, según el portal Cognizec, Altman dijo que es “bastante terrible” que cada persona tenga parte del suministro limitado de DRAM en su PC. REUTERS/Carlos Barria

Las críticas llegaron de inmediato. A comienzos de noviembre, Altman cambió su nombre en X a “Ram Altman” y escribió que quiere que “el mundo tenga toneladas de memoria” y que le molestó que sus palabras se sacaran de contexto. A otro usuario le respondió: “Quiero que tengas mucha RAM”.

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En la cumbre de Semafor mantuvo una parte de su argumento original. Dijo que, si la escasez continúa, lo óptimo sería compartir la memoria para que trabaje “el 100 por ciento del tiempo”, en lugar de quedar a veces inactiva en un dispositivo personal. Reconoció que hay otras consideraciones, como que la gente ejecute IA en su casa.

Los centros de datos absorben la oferta

Las empresas de inteligencia artificial compran gran parte de la memoria del mundo para sus centros de datos, lo que encarece desde teléfonos hasta consolas, según The Verge. Samsung y SK Hynix firmaron acuerdos de largo plazo con operadores de servicios en la nube y con proyectos como Stargate, de OpenAI, que reservan buena parte de su producción.

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Las empresas de inteligencia artificial compran gran parte de la memoria del mundo para sus centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de análisis TrendForce proyectó en septiembre que los precios de contrato de la DRAM convencional subirían entre un 10% y un 15% en el cuarto trimestre de 2026, según Cognizec. En diciembre de 2025, el fabricante Micron anunció que dejaría de vender memoria de la marca Crucial a consumidores.

La consultora IDC estimó en junio que los envíos mundiales de computadoras caerán un 11,3% en 2026, con un precio promedio 17% más alto. Según Cognizec, IDC no prevé alivio antes de fines de 2027 y advirtió que los precios probablemente no volverán a los niveles de 2025.

Intel prevé que la escasez dure al menos hasta el año próximo, y SK Hynix estimó que podría extenderse hasta 2030, según The Verge.