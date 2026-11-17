Netflix implementa asistente de IA. (Netflix)

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Netflix comenzó a probar el 3 de noviembre una pestaña llamada AI Discover en su aplicación para televisores. La función usa inteligencia artificial para sugerir series y películas según el estado de ánimo, el tiempo disponible y el historial de cada persona. Por ahora la tiene un grupo reducido de suscriptores.

Según el anuncio de la empresa, el despliegue empezó en Estados Unidos, para quienes usan Netflix en inglés en televisores compatibles. Netflix indicó que ampliará el acceso a más personas “en las próximas semanas”. No precisó si la función llegará a otros países ni cuándo.

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Quien la tenga verá en el menú superior de la pantalla una opción llamada Discover, con un ícono de gema roja y una etiqueta de “Nuevo”. Los elegidos también reciben un correo electrónico. Los perfiles infantiles quedan fuera.

Ahora Netflix tendrá un asistente de IA. (AP foto/Richard Drew)

Cómo funciona la pestaña

La primera versión se basa en temas. El usuario elige uno, cada uno ilustrado con un fragmento de una serie o película, y la aplicación muestra recomendaciones relacionadas. Hay temas por ánimo, como “Algo ligero” o “Asústame”, por compañía, como “Noche de cine en familia”, o por tiempo, como “Vistazos rápidos”.

Después aparecen temas más específicos para afinar la búsqueda. Quien no quede conforme puede elegir “Algo diferente” y recibir un grupo nuevo de títulos. Según la revista Variety, las sugerencias se generan en tiempo real a partir del historial, las preferencias y lo que está de moda en la plataforma.

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Cada título trae un botón para ajustar las recomendaciones, junto a “Reproducir” y “Mi lista”. Sirve para conservar una sugerencia o pedir que no se vuelva a mostrar. Según el Centro de ayuda de Netflix, ese rechazo solo vale dentro de AI Discover y no cambia lo que se recomienda en el resto del servicio.

Variety precisó que no se trata de un chatbot: el usuario no escribe preguntas, sino que navega por temas. Netflix dijo que la herramienta funciona con una “capa de inteligencia” nueva que responde en tiempo real a lo que dicen los usuarios y sigue aprendiendo.

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AI Discover es el nuevo asisten de IA de Netflix para los usuarios. REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo

Una prueba, no un reemplazo

Netflix describió la pestaña como su “cocina de pruebas”, donde ensaya fórmulas nuevas de descubrimiento según el uso y los comentarios de los suscriptores. Algunas podrían pasar luego a la experiencia principal. La empresa aclaró que probar la función es opcional y que el servicio habitual no cambia.

El Centro de ayuda advierte además que la herramienta sigue en una etapa temprana y que, como cualquier función con inteligencia artificial, puede cometer errores. Para opinar, los suscriptores pueden escribir a Netflix y mencionar “AI Discover”.

Según Variety, es la primera función de cara al público que Netflix presenta con la marca de inteligencia artificial, aunque la compañía usa aprendizaje automático para personalizar recomendaciones desde hace años. El 7 de mayo de 2025, TechCrunch informó que Netflix había lanzado una búsqueda conversacional basada en ChatGPT, como prueba opcional en iPhone.

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El logo de Netflix se muestra en la pantalla de un televisor y en un smartphone, simbolizando el consumo de contenido en múltiples dispositivos en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites que señalan los críticos

La revista Inc cuestionó el alcance de la novedad. Su columnista Amy Zwagerman sostuvo que el problema de fondo del streaming está fuera de Netflix, porque la herramienta filtra solo dentro del catálogo de la plataforma y no indica si un título está en otro servicio.

Esa limitación es inherente al diseño: la pestaña recomienda únicamente contenido de Netflix. La empresa no publicó cifras sobre cuántos suscriptores tienen acceso ni resultados de la prueba.

El único plazo que dio Netflix es el de la ampliación gradual del acceso en las semanas posteriores al 3 de noviembre, sin fecha concreta ni lista de países.

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